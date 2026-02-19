1GW तक फैलेगा टाटा का AI साम्राज्य! Google और Amazon को टक्कर देने भारत के मैदान में उतरी TATA-OpenAI की जोड़ी

OpenAI ने भारत की Tata Consultancy Services यानी TCS के डेटा सेंटर बिजनेस का पहला बड़ा ग्राहक बनने का फैसला किया है. इस साझेदारी की शुरुआत 100 मेगावाट क्षमता से होगी. यह कदम Stargate नाम के एक बड़े ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है. Stargate एक 500 अरब डॉलर की बहु-वर्षीय योजना है, जिसका मकसद एआई मॉडल की ट्रेनिंग और उपयोग के लिए बड़े डेटा सेंटर तैयार करना है. यह समझौता TCS के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. पिछले साल कंपनी ने रणनीतिक बदलाव करते हुए भारत में 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर यूनिट में 7 अरब डॉलर तक निवेश की योजना घोषित की थी. अब OpenAI जैसा बड़ा नाम जुड़ने से इस योजना को मजबूती मिली है.

भारत में बढ़ रहा है AI निवेश

पिछले कुछ वर्षों में भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश देखने को मिला है. Google, Amazon, Meta और Microsoft जैसी वैश्विक कंपनियां यहां अपने डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं में निवेश बढ़ा रही हैं. घरेलू कंपनियां जैसे Reliance और Adani Group भी इस दौड़ में शामिल हैं. ऐसे माहौल में OpenAI और TCS की साझेदारी भारत को वैश्विक एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. OpenAI के अनुसार, भारत में अब हर हफ्ते 10 करोड़ से ज्यादा लोग ChatGPT का उपयोग कर रहे हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि देश में एआई की मांग तेजी से बढ़ रही है.

100 मेगावाट से 1 गीगावाट तक का प्लान

TCS की HyperVault यूनिट और OpenAI के बीच बहु-वर्षीय समझौता हुआ है. पहले चरण में 100 मेगावाट क्षमता का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. भविष्य में इसे बढ़ाकर 1 गीगावाट तक ले जाने का विकल्प भी रहेगा. यह इंफ्रास्ट्रक्चर अगली पीढ़ी के एआई वर्कलोड को सपोर्ट करेगा. इससे भारत में बड़े पैमाने पर एआई मॉडल की ट्रेनिंग और इंफरेंस संभव हो सकेगा.

सामाजिक प्रभाव और युवाओं पर फोकस

इस साझेदारी का एक बड़ा लक्ष्य सामाजिक प्रभाव भी है. OpenAI Foundation और TCS मिलकर भारतीय युवाओं को एआई ट्रेनिंग और संसाधन उपलब्ध कराएंगे. इसका मकसद युवाओं को जिम्मेदारी और सही तरीके से एआई का उपयोग सिखाना है. दोनों मिलकर एनजीओ के लिए टेक्नोलॉजी टूलकिट विकसित करेंगे और ऐसे कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिनसे कम से कम 10 लाख भारतीय युवाओं की आजीविका में सुधार लाया जा सके.

एंटरप्राइज सेक्टर में एआई ट्रांसफॉर्मेशन

TCS और OpenAI मिलकर भारतीय और वैश्विक कंपनियों को एआई आधारित समाधान उपलब्ध कराएंगे. इस सहयोग के जरिए TCS अपने ग्राहकों को OpenAI के उन्नत एआई प्लेटफॉर्म को तैनात करने, इंटीग्रेट करने और बड़े स्तर पर लागू करने में मदद करेगा. इससे कंपनियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तेज करने में सहायता मिलेगी.

टाटा ग्रुप में ChatGPT Enterprise

एक अलग साझेदारी के तहत Tata Group आने वाले वर्षों में ChatGPT Enterprise को अपने संगठन में लागू करेगा. शुरुआत में हजारों कर्मचारियों को Enterprise ChatGPT की सुविधा दी जाएगी. इससे इनोवेशन और उत्पादकता में तेजी आने की उम्मीद है. इसके अलावा TCS, OpenAI के Codex टूल का उपयोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए करेगा.

भारत बन सकता है वैश्विक AI हब

OpenAI और TCS की यह साझेदारी सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं, बल्कि भारत को एआई के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. 100 मेगावाट से शुरुआत और 1 गीगावाट तक विस्तार की योजना दिखाती है कि भारत आने वाले समय में वैश्विक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम केंद्र बन सकता है. बढ़ती मांग, बड़े निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ देश में एआई का भविष्य और भी मजबूत नजर आ रहा है.