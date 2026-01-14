Advertisement
Tata Motors ने Punch 2026 को टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे बढ़ा दिया है. यह फेसलिफ्ट उन फीचर्स पर फोकस करती है जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को ज्यादा आसान, आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:36 AM IST
Tata Punch 2026: 360-डिग्री HD कैमरा, एयर प्यूरीफायर और 65W फास्ट चार्जिंग.... मिनी SUV में कूट-कूटकर मिलेंगी ये टेक्नोलॉजी

Tata Punch Facelift आखिरकार भारतीय बाजार में आ गई है और इस बार बदलाव सिर्फ नए डिजाइन तक सीमित नहीं हैं. कनेक्टेड टेललैंप, नए DRLs, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और LED हेडलाइट सेटअप के अलावा, Tata Motors ने Punch 2026 को टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे बढ़ा दिया है. यह फेसलिफ्ट उन फीचर्स पर फोकस करती है जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को ज्यादा आसान, आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं. नई Punch अब पहले से ज्यादा स्मार्ट केबिन, बेहतर कनेक्टिविटी और एडवांस ड्राइवर-असिस्ट फीचर्स के साथ आती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में और मजबूत दावेदार बन जाती है.

बड़ा टचस्क्रीन और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
Tata Punch Facelift का सबसे बड़ा टेक अपग्रेड है इसका नया 10.25 इंच का हाई-रिज़ॉल्यूशन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. कंपनी के मुताबिक, यह स्क्रीन पहले से ज्यादा शार्प, क्लियर और तेज रिस्पॉन्स देने वाली है. खास बात यह है कि अब इसमें Android Auto और Apple CarPlay दोनों का वायरलेस सपोर्ट मिलता है. इसका मतलब है कि ड्राइवर अब नेविगेशन, कॉल, मैसेज और म्यूज़िक के लिए सीधे अपने स्मार्टफोन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना केबल लगाए. बड़ी स्क्रीन की वजह से ड्राइव करते समय विज़िबिलिटी बेहतर रहती है और बार-बार स्क्रीन टच करने की जरूरत भी कम पड़ती है.

65W फास्ट चार्जिंग और डिजिटल स्टीयरिंग कंट्रोल
कनेक्टेड केबिन को और बेहतर बनाने के लिए Tata Punch Facelift में 65W का फ्रंट Type-C USB फास्ट चार्जर दिया गया है. यह फीचर खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए काम का है, जो लंबे समय तक नेविगेशन और म्यूज़िक ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. Type-C पोर्ट नए डिवाइस स्टैंडर्ड्स के साथ बेहतर तालमेल बैठाता है.

इसके साथ ही स्टीयरिंग व्हील में स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिनसे ड्राइवर बिना हाथ हटाए इंफोटेनमेंट और कार के जरूरी फंक्शन्स को कंट्रोल कर सकता है. इससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आसान बनती है.

360-डिग्री कैमरा और विज़िबिलिटी फीचर्स
Tata Punch Facelift में अब 360-डिग्री HD सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम भी मिलता है. यह फीचर पार्किंग और तंग शहरी सड़कों पर गाड़ी चलाने में काफी मदद करता है, क्योंकि ड्राइवर को कार का बर्ड्स-आई व्यू मिल जाता है. इसके अलावा ऑटो-डिमिंग IRVM दिया गया है, जो रात में पीछे से आने वाली गाड़ियों की तेज लाइट को अपने आप कम कर देता है. रेन-सेंसिंग वाइपर्स बारिश की तीव्रता के हिसाब से खुद ही काम करते हैं, जबकि ऑटो हेडलैंप्स बाहर की रोशनी के अनुसार अपने आप ऑन और ऑफ हो जाते हैं.

केबिन कम्फर्ट और एयर क्वालिटी पर फोकस
केबिन के अंदर Tata Motors ने मैनुअल AC कंट्रोल की जगह Clima Touch ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल दिया है. इसमें यूज़र अपनी पसंद का तापमान सेट कर सकता है और कार खुद कूलिंग को मैनेज करती है. शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए Punch Facelift में एक इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है, जो केबिन की हवा को साफ रखने में मदद करता है और हेल्थ के लिहाज से एक बड़ा प्लस पॉइंट है.

ऑडियो, सेफ्टी और कनेक्टेड फीचर्स
नई Tata Punch में अब चार स्पीकर्स और चार ट्वीटर्स वाला 8-स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, जिससे साउंड क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई है. सेफ्टी के लिए iTPMS स्टैंडर्ड दिया गया है, जो रियल-टाइम टायर प्रेशर की जानकारी देता है. इसके साथ hill hold control, hill descent control, follow-me-home लैंप्स और 90-डिग्री डोर ओपनिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. iRA कनेक्टिविटी के जरिए रिमोट कंट्रोल, लाइव ट्रैकिंग, व्हीकल हेल्थ अलर्ट और SOS कॉलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो हर सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं.

कीमत और इंजन ऑप्शन
Tata Punch Facelift की शुरुआती कीमत ₹5.59 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है. यह कार 1.2-लीटर Revotron पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और AMT ऑप्शन में आती है. इसके अलावा iCNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें Tata की ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है ताकि बूट स्पेस बना रहे. ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड iTurbo पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है, जो Punch लाइन-अप का सबसे पावरफुल इंजन है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Tata Punch 2026Tata Punch Facelift features360-degree camera

