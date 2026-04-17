Maruti ने रातोंरात बंद की मिडिल क्लास की ये कार! अब करेगी ऐसा काम, देखकर TATA को लग जाएगी मिर्ची

Maruti Suzuki की पॉपुलर हैचबैक Maruti Suzuki Ignis को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने Ignis का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और इसकी डिमांड लंबे समय से कमजोर चल रही थी. Cartoq ने डीलर सोर्स के हवाले से आई जानकारी के अनुसार बताया कि, पिछले एक महीने से इस कार का प्रोडक्शन रुका हुआ है और नई बुकिंग भी बंद कर दी गई थी. हालांकि, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, जिससे यह साफ नहीं है कि कार पूरी तरह बंद हुई है या नहीं.

2017 में लॉन्च, युवाओं को था टारगेट

Ignis को 2017 में लॉन्च किया गया था और इसे खासतौर पर शहरी और युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था. इसकी कीमत करीब 4.59 लाख रुपये से शुरू होकर 7.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती थी. इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया था और पहले इसमें डीजल ऑप्शन भी मिलता था. साथ ही इसमें ऑटोमैटिक गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी भी दी गई थी, जो शहर में ड्राइविंग को आसान बनाती थी.

कीमत घटने के बाद भी नहीं बढ़ी बिक्री

GST लागू होने के बाद कंपनी ने Ignis की कीमत में करीब 71,000 रुपये तक की कटौती भी की थी, ताकि इसकी बिक्री बढ़ सके. लेकिन इसके बावजूद यह कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाई. फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इसकी बिक्री में सालाना आधार पर करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई. जहां पिछले साल इसी महीने में 3,780 यूनिट्स बिकी थीं, वहीं इस साल यह संख्या घटकर 1,902 यूनिट्स रह गई.

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कंपनी की कुल बिक्री में बढ़ोतरी

हालांकि Ignis की बिक्री भले ही कम हुई हो, लेकिन Maruti Suzuki की कुल बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली है. मार्च 2026 में कंपनी की कुल बिक्री 2,25,251 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 16.72% ज्यादा है. घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 1,66,219 यूनिट्स रही, जिसमें करीब 10% की ग्रोथ दर्ज की गई.

अलग-अलग सेगमेंट का प्रदर्शन

कंपनी के मिनी कार सेगमेंट, जिसमें Maruti Suzuki Alto और Maruti Suzuki S-Presso शामिल हैं, की बिक्री लगभग स्थिर रही. वहीं कॉम्पैक्ट सेगमेंट, जिसमें Maruti Suzuki Baleno, Maruti Suzuki Swift और अन्य मॉडल्स आते हैं, ने बेहतर प्रदर्शन किया. सबसे ज्यादा ग्रोथ यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में देखने को मिली, जिसमें Maruti Suzuki Brezza, Maruti Suzuki Ertiga और Maruti Suzuki Grand Vitara जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

Punch जैसी SUV पर नजर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Ignis को बंद करने के पीछे कंपनी की रणनीति बदलना भी एक बड़ा कारण हो सकता है. अब कंपनी माइक्रो SUV सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां Tata Punch जैसी गाड़ियां काफी लोकप्रिय हो रही हैं. इस सेगमेंट में एंट्री लेकर Maruti Suzuki अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि आजकल ग्राहक छोटी लेकिन SUV जैसी दिखने वाली कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.