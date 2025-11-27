TATA आधी कीमत पर बेच रहा iPhone 17! यहां छिपी हुई है ये डील, जल्दी करें बुक; बचे हैं सिर्फ 3 दिन

iPhone 17 Black Friday deal: भारत में इस साल लॉन्च हुआ iPhone 17 अब Black Friday सेल के दौरान बेहद कम कीमत में मिल रहा है. शुरुआत में Apple ने इस फोन की कीमत ₹82,900 तय की थी, लेकिन टाटा के क्रोमा की Black Friday सेल में इसकी इफ़ेक्टिव कीमत सिर्फ ₹45,900 तक पहुंच गई है. यानी लगभग आधी कीमत में यह नया iPhone मिल सकता है. यह ऑफर 30 नवंबर तक लाइव है और सिर्फ बेस वेरिएंट पर लागू होता है. इस वजह से यह सेल Apple यूज़र्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका बन गई है, खासकर उनके लिए जो नए iPhone पर अपग्रेड करने की सोच रहे हैं.

कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

क्रोमा इस Black Friday सेल में iPhone 17 पर कई तरह के लाभ दे रहा है. सबसे पहले खरीदारों को ₹1,000 का बैंक कैशबैक मिल रहा है, जो तुरंत बिल पर लागू हो जाता है. इसके अलावा अगर ग्राहक अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज में देते हैं, तो उन्हें फोन की हालत और मॉडल के हिसाब से ₹29,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है. यही नहीं, क्रोमा इस Black Friday ऑफर के तहत एक्सचेंज पर अतिरिक्त ₹7,000 का फिक्स्ड बोनस भी दे रहा है. इन सारे ऑफर्स को जोड़ने पर कुल इफ़ेक्टिव कीमत घटकर ₹45,900 रह जाती है, जो कि अब तक का सबसे आक्रामक प्राइस कट माना जा रहा है.

₹45,900 में iPhone 17 पाने का छोटा सा ट्रिक

बहुत से खरीदार समझ नहीं पाते कि आखिर iPhone 17 इतनी कम कीमत में कैसे मिल रहा है. असल में यह कोई सीधा डिस्काउंट नहीं है, बल्कि ऑफर्स को एक साथ जोड़कर फायदा उठाने का तरीका है. इस डील का असली खेल एक्सचेंज बोनस में छिपा है. क्रोमा पुरानी डिवाइस की वैल्यू के ऊपर सीधे ₹7,000 जोड़ देता है, जिसकी वजह से अंतिम कीमत काफी नीचे आ जाती है. अगर आपके पास हाल का कोई iPhone मॉडल है, तो क्रोमा का ₹29,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू इस डील को और भी जबरदस्त बना देता है. बैंक कैशबैक और एक्सचेंज बोनस को साथ जोड़ने पर ही यह कीमत ₹46,000 से नीचे गिरती है. यही वह ट्रिक है जो इसे मार्केट की सबसे बड़ी Black Friday डील बनाती है.

iPhone 17 खरीदने से पहले इसके फीचर्स जान लें

iPhone 17 सिर्फ कीमत के मामले में नहीं, बल्कि फीचर्स के हिसाब से भी एक प्रीमियम पैकेज बन चुका है. इसमें Apple का नया A19 चिपसेट दिया गया है, जो पिछले जनरेशन के मुकाबले ज्यादा तेज और एफिशियंट है. यह फोन 120Hz ProMotion डिस्प्ले के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग दोनों ही और स्मूथ महसूस होती है. सेल्फी कैमरा भी 18MP का सेंटर स्टेज सपोर्ट के साथ अपग्रेड किया गया है, जो वीडियो कॉलिंग के दौरान फ्रेम को ऑटो-एडजस्ट करता है. इसके अलावा 48MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रावाइड कैमरा शानदार फोटो और वीडियो क्वालिटी देता है. बैटरी लाइफ में भी सुधार किया गया है और अब फोन 40W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फास्ट चार्जिंग और भी बेहतर हो जाती है.

ऑफ़र कब तक है और किसे लेना चाहिए?

iPhone 17 का यह ऑफर 30 नवंबर तक ही उपलब्ध है. अगर आप Apple का नया iPhone खरीदना चाहते हैं और आपकी पुरानी डिवाइस अच्छी कंडीशन में है, तो यह डील आपके लिए परफेक्ट है. खासकर उन लोगों के लिए जो iPhone 12, iPhone 13 या iPhone 14 जैसे मॉडल से अपग्रेड करना चाहते हैं—उन्हें एक्सचेंज में अच्छी वैल्यू मिल सकती है. साल खत्म होने से पहले यह Black Friday ऑफर iPhone 17 को सबसे सस्ते दाम पर लेने का शानदार अवसर देता है.