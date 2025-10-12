Advertisement
दिवाली और छठ के लिए नहीं बुक हो पा रही ट्रेन, ये एक ऐप तत्काल दिलाएगी टिकट! नहीं होगा पड़ेगा परेशान

दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेन से सफर करने वालों को भारी भीड़ की वजह से टिकट मिलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप तत्काल में ट्रेन की टिकट कंफर्म करवा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करता है ये काम.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:56 PM IST
दिवाली और छठ के लिए नहीं बुक हो पा रही ट्रेन, ये एक ऐप तत्काल दिलाएगी टिकट! नहीं होगा पड़ेगा परेशान

त्योहारों के दिनों में घर से बाहर रहने वाले लोग वापस अपने परिवारों के पास लौटने लगते हैं. खासतौर पर दिवाली और छठ पूजा के मौके पर लोग कई महीनों पहले से ही अपनी ट्रेन की टिकट बुक करनी शुरू कर देते हैं. क्योंकि इन दिनों में भारी संख्या में लोग अपने-अपने घर जाने के लिए ट्रेन का ही सहारा लेते हैं. लेकिन त्योहार के इन दिनों में ट्रेन की टिकट मिल पाना ही कोई पहाड़ तोड़ने के बराबर है. ऐसे में लोग पहले से टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट ब्राउजिंग और IRCTC जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर टेक्नीकल इश्यू या सर्वर डाउन होने से यहां टिकट बुक करना मुश्किल हो जाता है.

ये ऐप आएगा बहुत काम
वहीं, एक ऐसा सरकारी ऐप है जो इस तरह के मुश्किल वक्त में बहुत काम का साबित होता है. दरअसल, यहां हम RailOne App के बारे में बात कर रहे हैं. इस एक ऐप की मदद से आप सिर्फ रिजर्व्ड टिकट ही नहीं, बल्कि अनरिजर्व्ड या प्लेटफॉर्म टिकट भी बहुत आसानी से खरीद सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है.

डाउनलोड करें ऐप
RailOne App का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लें. Android यूजर्स के लिए यह Google Play Store पर और Apple यूजर्स के लिए यह App Store पर उपलब्ध है. फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके लिए आपको ऐप पर दिखाए गए एक छोटे से फॉर्म जैसी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं. आप इसे आधार कार्ड से वेरिफाई करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों का पहले ही IRCTC अकाउंट बना हुआ है, वह उसी अकाउंट से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं.

ऐसे बुक करें तत्काल टिकट

1. सबसे पहले RailOne का ऐप डाउनलोड कर लीजिए.
2. अब ऐप को अपने IRCTC अकाउंट से लॉगिन कर लें.
3. ऐप में आपको होम स्क्रीन पर ही Tatkal Booking का ऑप्शन दिखेगा. इसे क्लिक करें.
4. इसके बाद आपके सफर की पूरी डिटेल्स फिल करें, जैसे तारीख, स्टेशन का नाम और ट्रेन नंबर दें.
5. अब यात्रियों की डिटेल्स दें. अगर पहले ही प्लेटफॉर्म है तो ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करें.
6. फिर कोटा सेक्शन दिखेगा, जहां Tatkal को सेलेक्ट करना है.
7. अब पेमेंट करने के लिए UPI, बैंक कार्ड या वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
8. जैसे पेमेंट पूरी होगी. आपकी बुकिंग भी कंफर्म हो जाएगी. आपकी टिकट SMS और PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी.

ऐप की खासियत
इस ऐप में एक बेहतरीन फीचर दिया गया है. इसमें आप पहले ही अपनी और अपने परिवार के नाम, उम्र और बाकी डिटेल्स पहले से ही सेव करके रख सकते हैं. ऐसे में आपको टिकट बुकिंग के टाइम पर बार-बार पूरी डिटेल्स नहीं भरनी होगी और इस वजह से आपका टाइम बचेगा और कुछ मिनटों में ही ट्रेन बुक हो जाएगी.

