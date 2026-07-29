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₹3,000 में घर चमकाने पहुंचेगा AI रोबोट! झाड़ू-पोछा से बर्तन धुलने तक सब करेगा, इस कंपनी ने शुरू की खास सर्विस

स्क्रीन पर कठिन टास्क पूरे करने वाला AI अब आपके घर की सफाई और बर्तन साफ करने का भी काम कर रहा है. अमेरिकी टेक स्टार्टअप ताऊ रोबोटिक्स ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स से अनोखी क्लीनिंग सर्विस शुरू की है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:08 PM IST
₹3,000 में घर चमकाने पहुंचेगा AI रोबोट! झाड़ू-पोछा से बर्तन धुलने तक सब करेगा, इस कंपनी ने शुरू की खास सर्विस

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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