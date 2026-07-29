/₹3,000 में घर चमकाने पहुंचेगा AI रोबोट! झाड़ू-पोछा से बर्तन धुलने तक सब करेगा, इस कंपनी ने शुरू की खास सर्विस

मन में आने वाले अजीबोगरीब सवालों के जवाब से लेकर ऑफिस के टॉस्क को पूरा करने वाला AI अब आपके घर की सफाई करने और बर्तन धोने भी धुलेगा! सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लह रहा हो, लेकिन अब तक कंप्यूटर स्क्रीन और स्मार्टफोन तक सीमित रहने वाला AI अब हाथ में झाड़ू-पोछा और वैक्यूम क्लीनर भी थाम लिया है. अमेरिका के टेक स्टार्टअप ताऊ रोबोटिक्स ने एक ऐसी अनोखी सफाई सर्विस की शुरुआत की है, जिसमें इंसानों की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स आपके घर आकर झाड़ू-पोछा और बर्तन धोएंगे. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह रोबोटिक क्लीनिंग और यह कैसे काम करती है...
दिनभर के थकान के बाद घर के काम सिरदर्द बन जाते हैं. इसी समस्या को देखते हुए अमेरिकी स्टार्टअप ताऊ रोबोटिक्स ने सफाई सर्विस शुरू की है, जिसमें इंसानों की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स आपके घर आकर झाड़ू-पोछा और बर्तन धोएंगे.
कंपनी के सीईओ अलेक्जेंडर कोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सर्विस का एक वीडियो शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक रोबोट वैन से उतरता है, सफाई का सामान उठाता है और मात्र 21 सेकंड के अंदर काम के लिए निकल पड़ता है.
इस रोबोट ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी है और इसका चेहरा सफेद रंग का है, जिसमें दो कैमरे आंख की तरह लगाए गए हैं. कंपनी के अनुसार, इस रोबोटिक क्लीनिंग सर्विस की कीमत 30 डॉलर करीब 3,000 रुपये प्रति घंटा रखी गई है.
कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इन रोबोट्स को पूरी तरह से ऑटोमैटिक नहीं छोड़ा गया है. इन्हें AI और इंसानी ऑपरेटर मिलकर कंट्रोल करते हैं. ये रोबोट्स वैक्यूम क्लीनर चला सकते हैं, कचरा फेंक सकते हैं और बर्तन भी धो सकते हैं.
ताऊ रोबोटिक्स ने इस सर्विस के लिए 3 अलग-अलग रोबोट्स तैयार किए हैं-
Today, we’re launching Tau’s humanoid cleaning service in San Francisco at $30 per hour.
Access is initially invite-only as we scale operations. If you don’t have an invite yet, join the waitlist at https://t.co/RzW2TIUtbq.
All footage is shown at 1× speed. Each humanoid is… pic.twitter.com/tcuReme8t3
— Alexander Koch (@alexkoch_ai) July 28, 2026
चेल्सी
यह रोबोट खास तौर पर किचन और बाथरूम की सफाई के लिए है. यह सिंक, काउंटर, शीशे और फर्श को इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स से साफ करता है.
इलोन
यह रोबोट रेगुलर वीकली सफाई के लिए है. कुछ ही दिनों में यह सीख जाता है कि आपके घर का कौन-सा सामान कहां रखा होना चाहिए. यह सामान को समेटकर एक जगह ढेर लगाने के बजाय सही जगह पर रख देता है.
टोनी
इसे डीप क्लीनिंग के लिए डिजाइन किया गया है. यह घर के उन तंग कोनों और खिड़कियों की दरारों की सफाई करता है, जहां आम तौर पर हाथ नहीं पहुँंच पाता.
अभी यह सर्विस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में शुरू की गई है. धीरे-धीरे अन्य जगहों पर भी यह सर्विस शुरू की जाएगी. अभी के लिए यह सर्विस केवल इनवाइट-ओनली वेटलिस्ट पर आधारित है.
इन रोबोट्स को दूर बैठा एक इंसान भी कंट्रोल करता है, इसलिए यूजर्स के मन में प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी यह पूरी तरह साफ नहीं किया है कि घर के अंदर के विजुअल्स और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.