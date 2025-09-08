बच्चों के लिए आई स्पेशल स्मार्टवॉच, पेरेंट्स होंगे बेफिक्र; वीडियो कॉलिंग और लोकेशन ट्रैक जैसे मिले दिलचस्प फीचर्स
Advertisement
trendingNow12914141
Hindi Newsटेक

बच्चों के लिए आई स्पेशल स्मार्टवॉच, पेरेंट्स होंगे बेफिक्र; वीडियो कॉलिंग और लोकेशन ट्रैक जैसे मिले दिलचस्प फीचर्स

स्मार्टवॉच की दुनिया में TCL ने अब एक ऐसी वॉच मार्केट में उतारी है जो खासतौर पर बच्चों के लिए तैयार की गई है. इसमें इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर बेफिक्र हो सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के लिए आई स्पेशल स्मार्टवॉच, पेरेंट्स होंगे बेफिक्र; वीडियो कॉलिंग और लोकेशन ट्रैक जैसे मिले दिलचस्प फीचर्स

Smartwatch को लेकर भी दुनियाभर में काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है. आज बड़े-बूढ़ों से लेकर बच्चों के हाथों में भी स्मार्टवॉच दिख जाती है, जो आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखती है. ऐसे में TCL एक शानदार स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है, जो खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसे मूवटाइम MT-48 नाम दिया गया है. यह वॉच स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए बनाई गई है जो अपने बच्चों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते. इस वॉच में इतने जबरदस्त फीचर्स दिए जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप यह खरीदने के लिए उत्साहित हो जाएंगे. खास बात तो यह है कि इसमें वीडियो कॉलिंग का भी फीचर मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि इस स्मार्टवॉच की कीमत और सभी फीचर्स.

कितनी है स्मार्टवॉच की कीमत
कंपनी ने इस स्मार्टवॉच की कीमत €150 यानी भारतीय करेंसी के अनुसार, करीब 15,500 रुपये रखी है. इसे अक्टूबर के अंत तक जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन और फ्रांस की मार्केट में भी उतार दिया जाएगा. फिलहाल इस स्मार्टवॉच को फिलहाल सिर्फ यूरोप में ही लॉन्च किया है. भारतीय यूजर्स को अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा. इस वॉच को सिर्फ कॉस्मिक पिंक, गैलेक्टिक ब्लू, लूनर क्रीम और नेबुला ग्रे जैसे कई कलर्स में लॉन्च किया गया है.

सबसे काम का है SOS बटन
इस स्मार्टवॉच में डुअल बैंड GPS सिस्टम (L1+L5) लगा है जो दो सिग्नल पर काम करता है, जिससे बच्चे की सटीक लोकेशन तुरंत पता चल जाती है, यहां तक कि भीड़-भाड़ वाली जगह और कमजोर नेटवर्क में भी ये पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी. माता-पिता TCL Connect ऐप की मदद से एक सेफ जोन तैयार कर सकते हैं. जैसे ही बच्चा उस सेफ्टि जोन से बाहर जाएगा, पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा. इसके अलावा वॉच में SOS बटन भी दिया गया है, जिसे दबाकर बच्चा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी लोकेशन के साथ अलर्ट भेज सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों को मिलेंगे ये फीचर्स
इस स्मार्टवॉच में 4G की सुविधा दी जा रही है, जिससे बच्चे वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं. फोटो शेयर करना भी आसान होगा. बच्चे इसमें टेक्स्ट और वॉयस मैसेज भेज सकते हैं. एक खास फीचर है Shake to Add, जिससे बच्चे नए दोस्त भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करता है जब पैरेंट्स का अप्रूवल मिल जाए. कंपनी ने बताया कि इस वॉच में बच्चों की सुरक्षित और प्राइवेसी के लिए GDPR, ISO 27701 और ISO 27001 इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्फड्स का पालन किया गया है.

Apple Event 2025: iPhone 17 के लॉन्चिंग इवेंट में Apple नहीं दिखाएगा ये 5 डिवाइस

बार-बार चार्ज करने का झंझट नहीं
Movetime MT48 स्मार्टवॉच में ऐसी बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकती है. कंपनी बैकअप के साथ-साथ 7 दिन का स्टैंडबाय टाइम देने का दावा करती है. बच्चों की भागदौड़ भरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह बनाया गया है कि इसे पानी में भी कोई नुकसान न हो, जिससे बारिश में भीगने, स्विमिंग करने या हाथ धोते वक्त भी इसे उतारने की जरूरत नहीं है.

Jio दे रहा 500 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

पेरेंट्स के लिए स्पेशल फीचर
TCL की इस स्मार्टवॉच में सिर्फ कॉल और मैसेज की सुविधा ही नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और लाइफस्टाल का भी ध्यान रखा गया है. इसमें एक खास School Time Mode दिया गया है, जिसे पेरेंट्स अपने फोन से ऑन कर सकते हैं. जब ये मोड ऑन होगा तो बच्चे को गेम्स या चैट्स के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो SOS बटन काम करता रहेगा. इसके अलावा, पैरेंट्स इस ऐप से बच्चों के लिए रोज का टाइमटेबल, अलार्म और अच्छी आदतों की याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

SmartWatchGenz generation

Trending news

क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
;