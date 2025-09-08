बच्चों के लिए आई स्पेशल स्मार्टवॉच, पेरेंट्स होंगे बेफिक्र; वीडियो कॉलिंग और लोकेशन ट्रैक जैसे मिले दिलचस्प फीचर्स

Smartwatch को लेकर भी दुनियाभर में काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है. आज बड़े-बूढ़ों से लेकर बच्चों के हाथों में भी स्मार्टवॉच दिख जाती है, जो आपकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखती है. ऐसे में TCL एक शानदार स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है, जो खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसे मूवटाइम MT-48 नाम दिया गया है. यह वॉच स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए बनाई गई है जो अपने बच्चों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते. इस वॉच में इतने जबरदस्त फीचर्स दिए जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप यह खरीदने के लिए उत्साहित हो जाएंगे. खास बात तो यह है कि इसमें वीडियो कॉलिंग का भी फीचर मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि इस स्मार्टवॉच की कीमत और सभी फीचर्स.

कितनी है स्मार्टवॉच की कीमत

कंपनी ने इस स्मार्टवॉच की कीमत €150 यानी भारतीय करेंसी के अनुसार, करीब 15,500 रुपये रखी है. इसे अक्टूबर के अंत तक जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन और फ्रांस की मार्केट में भी उतार दिया जाएगा. फिलहाल इस स्मार्टवॉच को फिलहाल सिर्फ यूरोप में ही लॉन्च किया है. भारतीय यूजर्स को अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा. इस वॉच को सिर्फ कॉस्मिक पिंक, गैलेक्टिक ब्लू, लूनर क्रीम और नेबुला ग्रे जैसे कई कलर्स में लॉन्च किया गया है.

सबसे काम का है SOS बटन

इस स्मार्टवॉच में डुअल बैंड GPS सिस्टम (L1+L5) लगा है जो दो सिग्नल पर काम करता है, जिससे बच्चे की सटीक लोकेशन तुरंत पता चल जाती है, यहां तक कि भीड़-भाड़ वाली जगह और कमजोर नेटवर्क में भी ये पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी. माता-पिता TCL Connect ऐप की मदद से एक सेफ जोन तैयार कर सकते हैं. जैसे ही बच्चा उस सेफ्टि जोन से बाहर जाएगा, पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा. इसके अलावा वॉच में SOS बटन भी दिया गया है, जिसे दबाकर बच्चा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी लोकेशन के साथ अलर्ट भेज सकता है.

बच्चों को मिलेंगे ये फीचर्स

इस स्मार्टवॉच में 4G की सुविधा दी जा रही है, जिससे बच्चे वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं. फोटो शेयर करना भी आसान होगा. बच्चे इसमें टेक्स्ट और वॉयस मैसेज भेज सकते हैं. एक खास फीचर है Shake to Add, जिससे बच्चे नए दोस्त भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करता है जब पैरेंट्स का अप्रूवल मिल जाए. कंपनी ने बताया कि इस वॉच में बच्चों की सुरक्षित और प्राइवेसी के लिए GDPR, ISO 27701 और ISO 27001 इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्फड्स का पालन किया गया है.

बार-बार चार्ज करने का झंझट नहीं

Movetime MT48 स्मार्टवॉच में ऐसी बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकती है. कंपनी बैकअप के साथ-साथ 7 दिन का स्टैंडबाय टाइम देने का दावा करती है. बच्चों की भागदौड़ भरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह बनाया गया है कि इसे पानी में भी कोई नुकसान न हो, जिससे बारिश में भीगने, स्विमिंग करने या हाथ धोते वक्त भी इसे उतारने की जरूरत नहीं है.

पेरेंट्स के लिए स्पेशल फीचर

TCL की इस स्मार्टवॉच में सिर्फ कॉल और मैसेज की सुविधा ही नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और लाइफस्टाल का भी ध्यान रखा गया है. इसमें एक खास School Time Mode दिया गया है, जिसे पेरेंट्स अपने फोन से ऑन कर सकते हैं. जब ये मोड ऑन होगा तो बच्चे को गेम्स या चैट्स के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो SOS बटन काम करता रहेगा. इसके अलावा, पैरेंट्स इस ऐप से बच्चों के लिए रोज का टाइमटेबल, अलार्म और अच्छी आदतों की याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं.