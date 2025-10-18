Advertisement
TCS ने कर्मचारियों पर दिखाई 'तानाशाही', एक वायरल पोस्ट ने दुनिया के सामने खोली पोल!

Tata Consultancy Services (TCS) से पिछले कुछ वक्त से लगातार छंटनी की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच अब एक पोस्ट वायरल हो रहा है जो लोगों को खूब हैरान कर रहा है. इसमें एक कर्मचारी ने अपनी भड़ास निकाली है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:49 PM IST
Tata Consultancy Services (TCS) किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में बनी रहती है. कुछ वक्त से कंपनी में छंटनी को लेकर खबरें आ रही थीं. अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि कंपनी सुर्खियों में आ गई है. लेकिन इस बार वजह है दिवाली की छुट्टियां. दरअसल, दिवाली के मौके पर लगभग सभी कर्मचारी छुट्टियों के मोड आ जाते हैं, इसका कारण है कि सालभर के इस सबसे बड़े त्योहार के लिए लोग अपने-अपने घर निकल पड़ते हैं. वहीं, काम भी काफी कम हो जाता है. अब इसी को लेकर हाल ही में एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक पोस्ट शेयर की है जो अब तेजी से वायरल होने लगी है.

दिवाली की छुट्टियों की नहीं मिल रही मंजूदी
इस पोस्ट में कर्मचारी ने दावा किया गया है कि कंपनी मैनेजमेंट ने दिवाली वीक के लिए अब और छुट्टियों की मंजूरी देने से मना कर दिया है. कर्मचारी ने अपनी मैनेजर को 'कमजोर और बेवकूफ' कहा है और लिखा, 'उसने टीम के हर सदस्य की जिंदगी मुश्किल बना दी है.' गुमनाम कर्मचारी ने कहा, 'TCS सिर्फ एक टॉक्सिक जगह नहीं है, बल्कि यह कॉरपोरेट कुप्रबंधन का गंदा गड्ढा बन चुकी है. हमारी सो कॉल्ड फर्स्ट-लाइन मैनेजर ने ग्रुप चैट में एक बड़ा झटका दिया कि दिवाली की अब कोई भी छुट्टी अप्रूव नहीं की जाएगी.' कर्मचारी ने मैनेजमेंट पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर को क्रिसमस के लिए ‘पवित्र छुट्टी का समय’ माना जाता है, लेकिन भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को वैसी ही अहमियत नहीं दी जाती.

मैनेजर बीमारी में भी बनाते हैं दबाव
Reddit पर की गई पोस्ट में कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैनेजर टीम के सदस्यों पर तब भी दबाव बनाते हैं जब वे बीमार होते हैं. उन्होंने काम के माहौल को बहुत दबाव वाला और परेशान करने वाला बताया. कर्मचारी ने अपने दावे के सबूत के तौर पर उस बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है. उनके इस पोस्ट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

 लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं
इस पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने कर्मचारी की शिकायतों का समर्थन किया है. एक यूजर ने लिखा, 'भारतीय मैनेजर अपने कर्मचारियों को त्योहार खुशी से मनाते हुए देखना पसंद नहीं करते. इसकी वजह बॉसगिरी और अधीनता वाली संस्कृति है.' वहीं कुछ लोगों ने कर्मचारियों की खराब प्लानिंग को भी इस परेशानी की वजह बताया. एक यूजर ने कहा, 'मैनेजर की तरफ से प्लानिंग की कमी है, लेकिन दिवाली जैसे तय तारीख वाले त्योहार के लिए छुट्टी एक हफ्ते पहले अप्लाई करना भी सही प्लानिंग नहीं है.' एक अन्य यूजर ने इस मामले को बड़े सिस्टम से जुड़ी समस्या बताया. उन्होंने लिखा, 'JP Morgan ने अपने कर्मचारी से गांधी जयंती पर काम करवाया और कहा कि इसके बदले उन्हें अमेरिका की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन कोई डबल पे नहीं मिलेगा. हम सच में उस पीढ़ी में हैं जहां गुलामी का रूप बदल गया है.'

कंपनी के समर्थन में दिखे लोग
हालांकि कुछ लोगों ने कंपनी की पॉलिसी का बचाव भी किया. उन्होंने कहा कि काम का शेड्यूल अक्सर क्लाइंट की मांगों पर निर्भर करता है, खासकर जब क्लाइंट वेस्टर्न मार्केट से हो. एक यूजर ने लिखा, 'आप ऐसे क्लाइंट के लिए काम करते हैं जिसे दिवाली पर भी काम करवाना होता है.' वेस्ट में दिवाली छुट्टी नहीं होती. पूरी टीम एक साथ छुट्टी पर नहीं जा सकती.' एक Reddit यूजर ने लिखा, 'दिवाली को भी सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है. अगर ठीक से प्लानिंग हो तो एक हफ्ते में कुछ नहीं बिगड़ेगा.' इस पूरे मामले ने भारत में काम कर रही मल्टीनेशनल कंपनियों में वर्क-लाइफ बैलेंस और सांस्कृतिक त्योहारों के प्रति सम्मान को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है.

TCS ने की थी छंटनी
बता दें कि इस साल की शुरुआत में TCS ने भारत में 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी थी. इस दौरान कई रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनमें कहा गया कि कंपनी ने नौकरी से निकालने के नियम ठीक से नहीं अपनाए, बेंच पर बैठने की पॉलिसी को सीमित कर दिया गया और कर्मचारियों पर दबाव डालकर छंटनी की गई.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

