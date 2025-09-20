TCS या xAI नहीं, अब इस बैंक ने 20% कर्मचारियों की छीनी नौकरी, वजह फिर बना AI

SoftBank Layoffs: AI के तेजी से बढ़ते दौर में दुनियाभर में काम करने का तरीका ही बदल जा रहा है. इसका असर सीधा असर अब कर्मचारियों पर पड़ रहा है. हाल ही में लगातार बड़ी टेक कंपनियों में छंटनी की खबरें सामने आई हैं. अब इसी क्रम में दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार सॉफ्टबैंक ने भी बड़ा फैसला ले लिया है. कंपनी ने अपने 20% कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान कर दिया है और अपना पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर लगाने की तैयारी कर रही है.

सॉफ्टबैंक ग्रुप ने अपने विजन फंड डिजीवन में बड़ा बदलाव करते हुए 20% कर्मचारियों की हमेशा के लिए छुट्टी करने का फैसला लिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सॉफ्टबैंक के इंटरनल मेमो में साफ कहा गया है कि इस बार लगभग 60 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी. यह कदम कंपनी की रणनीति में बड़े बदलाव को दिखाता है. सॉफ्टबैंक अब अपने फाउंडर मसयोशी सोन की हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तरफ फिर से लौट रहा है, लेकिन इस बार पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रखा है.

फायदे में कंपनी लेकिन फिर भी छटनी

पहले जहां छंटनी कंपनी के घाटे में जाने के कारण होती थी तो वहीं अब हालात बदल चुके हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजन फंड ने साल 2021 के जून के बाद से ही अपनी सबसे मजबूत तिमाही परफॉर्मेंस दर्ज की है. इसमें उसे खासतौर पर Nividia और Coupang जैसे पब्लिक होल्डिंग्स से जमकर फायदा पहुंचा है. कंपनी के स्पोकपर्सन ने रॉयटर्स से बातचीत में बताया कि हम लगातार अपने ऑर्गनाइजेशन को एडजस्ट करते रहते हैं जिससे लंबे समय की रणनीति पर बेहतर तरीके से काम किया जा सके. उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है AI और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजीज में बड़े और भरोसेमंद निवेश करना है.

यहां करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट

यह बड़ा बदलाव साफ बताता है कि सॉफ्टबैंक भी अब टेक कंपनियों की तरह कर्मचारियों को हटाकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देगा. रिपोर्ट्स के अनुसार सॉफ्टबैंक के CEO मसयोशी सोन कुछ चुनिंदा लेकिन बड़े दांव खेल रहे हैं. इनमें 30 अरब डॉलर का निवेश OpenAI में, 6.5 अरब डॉलर में चिप डिजाइनर Ampere Computing की खरीद, 500 अरब डॉलर का Stargate प्रोजेक्ट (जो OpenAI और Oracle का जॉइंट वेंचर है) और TSMC के साथ 1 ट्रिलियन डॉलर का AI इंडस्ट्रियल पार्क शामिल है.

कम कर्मचारियों और सीमित फोकस के साथ अब विजन फंड को ज्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की आवश्यकता नहीं है. साल 2020 में विजन फंड में 474 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन अब तक यह संख्या 40% से भी ज्यादा कम हो गई है. यह बदलाव मसयोशी सोन की उस सोच को भी दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का अगला दौर AI मॉडल्स, सेमीकंडक्टर्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से चलेगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सॉफ्टबैंक पहले ही Intel और Nvidia जैसी दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और Graphcore व Ampere Computing जैसी चिप कंपनियों को पहले ही खरीद चुका है. कंपनी का मकसद एक फुल-स्टैक AI इकोसिस्टम बनाना है.

