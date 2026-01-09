Advertisement
trendingNow13068472
Hindi NewsटेकTATA का बड़ा एक्शन: ऑफिस आओ या पुरानी सैलरी पर ही रहो! घर बैठे काम करने वालों के करियर पर लगा ब्रेक

TATA का बड़ा एक्शन: 'ऑफिस आओ या पुरानी सैलरी पर ही रहो!' घर बैठे काम करने वालों के करियर पर लगा ब्रेक

TATA ने अब उन कर्मचारियों की appraisal रोक दी है, जिन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में ऑफिस अटेंडेंस के नियमों का पालन नहीं किया. इसका सीधा मतलब यह है कि जो कर्मचारी तय दिनों तक ऑफिस नहीं आए, उनकी परफॉर्मेंस appraisal फिलहाल होल्ड पर डाल दी गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TATA का बड़ा एक्शन: 'ऑफिस आओ या पुरानी सैलरी पर ही रहो!' घर बैठे काम करने वालों के करियर पर लगा ब्रेक

TCS WFH policy: भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने वर्क फ्रॉम ऑफिस को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है. कंपनी ने अब उन कर्मचारियों की appraisal रोक दी है, जिन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में ऑफिस अटेंडेंस के नियमों का पालन नहीं किया. इसका सीधा मतलब यह है कि जो कर्मचारी तय दिनों तक ऑफिस नहीं आए, उनकी परफॉर्मेंस appraisal फिलहाल होल्ड पर डाल दी गई है.

ऑफिस आना अब सिर्फ सलाह नहीं, नियम बन गया है
The Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू हुआ है जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के कुछ क्वार्टर में TCS की Work From Office यानी WFO पॉलिसी को पूरा नहीं कर पाए. कई मामलों में appraisal की प्रक्रिया टीम और मैनेजर लेवल तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन कॉर्पोरेट अप्रूवल नहीं मिलने के कारण उसे फाइनल नहीं किया गया. यानी कागजों में सब ठीक होने के बावजूद रिजल्ट अटका हुआ है. इस मुद्दे पर TCS ने खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया.

Fresher कर्मचारियों पर ज्यादा असर
TCS में anniversary appraisal एक तय सिस्टम के तहत होती है, जो कर्मचारी की जॉइनिंग डेट से जुड़ी होती है. आमतौर पर फ्रेशर्स को एक साल पूरा होने पर appraisal से जुड़ा ईमेल मिलता है और Ultimatix पोर्टल पर इसका स्टेटस अपडेट होता है. खास बात यह है कि TCS पहले ही साल 2022 में lateral hires यानी एक्सपीरियंस्ड कर्मचारियों के लिए final anniversary appraisal बंद कर चुकी है. ऐसे में अब यह नया फैसला खास तौर पर फ्रेशर्स के लिए ज्यादा मायने रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे होती है appraisal की पूरी प्रक्रिया
नॉर्मल हालात में anniversary appraisal की शुरुआत कंपनी की तरफ से होती है. इसके बाद रिपोर्टिंग मैनेजर goal sheet बनाता है, जिसे कर्मचारी रिव्यू करता है और आपसी सहमति के बाद सबमिट करता है. पूरे साल की परफॉर्मेंस को तय टारगेट्स और पैरामीटर्स के आधार पर आंका जाता है और फिर बैंड तय होता है. लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में ऑफिस अटेंडेंस एक गेटकीपर बन गई है. यानी अगर अटेंडेंस सही नहीं, तो appraisal आगे ही नहीं बढ़ेगी.

पांच दिन ऑफिस आना अब जरूरी
TCS ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को हफ्ते में पांचों दिन ऑफिस से काम करना होगा. भारत की बड़ी IT कंपनियों में TCS पहली ऐसी कंपनी है जिसने इतना सख्त रुख अपनाया है. जहां बाकी कंपनियां अब भी हाइब्रिड मॉडल यानी दो या तीन दिन ऑफिस की शर्त रखती हैं, वहीं TCS ने परफॉर्मेंस और वेरिएबल पे को सीधे फिजिकल अटेंडेंस से जोड़ दिया है.

Exceptions हैं, लेकिन सीमित
कंपनी ने पिछले साल अपनी WFO exception पॉलिसी भी अपडेट की थी. इसके तहत कर्मचारी हर क्वार्टर में छह दिन तक पर्सनल इमरजेंसी का हवाला दे सकते हैं, लेकिन ये दिन अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे. अगर ऑफिस में जगह की कमी जैसी ऑपरेशनल दिक्कत है, तो कर्मचारी एक साथ 30 exception रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बार में पांच एंट्री की अनुमति है.

सिस्टम में कोई जुगाड़ नहीं चलेगा
TCS ने यह भी साफ कर दिया है कि अटेंडेंस exceptions के लिए बल्क अपलोड या बैकएंड एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं होगी. यानी सिस्टम में कोई शॉर्टकट या जुगाड़ का रास्ता बंद कर दिया गया है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि कंपनी अब WFH को अस्थायी सुविधा मान रही है और लॉन्ग टर्म में पूरी तरह ऑफिस-बेस्ड कल्चर की ओर बढ़ रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

tcswfh policyTCS appraisal on hold

Trending news

जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?