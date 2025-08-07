TCS ने छंटनी के बीच दी Good News! कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन; बढ़कर मिलेगी सैलरी
Advertisement
trendingNow12870361
Hindi Newsटेक

TCS ने छंटनी के बीच दी Good News! कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन; बढ़कर मिलेगी सैलरी

TCS Salary Hike 2025: TCS ने घोषणा की है कि वह अपने लगभग 80% कर्मचारियों को सैलरी हाइक देगी. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मिड-लेवल और जूनियर-लेवल कर्मचारियों के लिए होगी और 1 सितंबर 2025 से लागू होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TCS ने छंटनी के बीच दी Good News! कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन; बढ़कर मिलेगी सैलरी

TCS Salary Hike 2025: भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अपने लगभग 80% कर्मचारियों को सैलरी हाइक देगी. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मिड-लेवल और जूनियर-लेवल कर्मचारियों के लिए होगी और 1 सितंबर 2025 से लागू होगी. कंपनी के CHRO मिलिंद लक्कड़ और CHRO डिजिग्नेट के. सुदीप ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में इसकी पुष्टि की.

ईमेल में क्या लिखा था?
कंपनी के ईमेल में कहा गया, 'हमें खुशी है कि हम C3A ग्रेड तक और उसके बराबर के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए सैलरी रिवीजन का ऐलान कर रहे हैं, जो हमारी 80% वर्कफोर्स को कवर करेगा. यह 1 सितंबर 2025 से लागू होगा.' ईमेल में कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद भी दिया गया और कहा गया कि मिलकर TCS का भविष्य बनाया जाएगा. हालांकि, सैलरी हाइक का प्रतिशत अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

वेतन बढ़ोतरी के साथ छंटनी भी
जहां एक तरफ कंपनी कर्मचारियों को सैलरी हाइक दे रही है, वहीं दूसरी ओर आने वाले एक साल में लगभग 12,000 कर्मचारियों (कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का 2%) को नौकरी से निकालने की योजना भी बना रही है. यह कदम TCS की “फ्यूचर-रेडी ऑर्गनाइजेशन” रणनीति का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मार्केट विस्तार और वर्कफोर्स रियलाइन्मेंट पर निवेश किया जा रहा है.

कंपनी का बयान
पिछले महीने TCS ने कहा था, “हम एक फ्यूचर-रेडी ऑर्गनाइजेशन बनने की यात्रा पर हैं. इसमें कई रणनीतिक पहलें शामिल हैं. इस यात्रा के हिस्से के रूप में, हम ऐसे सहयोगियों को संगठन से रिलीज करेंगे, जिनकी तैनाती संभव नहीं है. यह कदम अगले एक साल में ग्लोबल वर्कफोर्स के लगभग 2% को प्रभावित करेगा, खासकर मिडल और सीनियर ग्रेड में.”

IT सेक्टर में बहस
TCS की छंटनी और वेतन बढ़ोतरी के फैसले ने IT इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी है कि क्या यह सेक्टर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिका के आउटसोर्सिंग पर टैरिफ, और AI-आधारित टेक्नोलॉजी का असर, सभी मिलकर इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर रहे हैं.

राजस्व पर असर
इन चुनौतियों का असर कंपनियों के नतीजों में भी दिख रहा है. FY26 की पहली तिमाही में भारत की शीर्ष IT कंपनियों की राजस्व वृद्धि सिंगल-डिजिट में रही. मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक टेक डिमांड कमजोर हुई और क्लाइंट्स के फैसले लेने में देरी हुई.

FAQs

Q1. TCS में वेतन बढ़ोतरी कब से लागू होगी?
1 सितंबर 2025 से.

Q2. कितने कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा?
लगभग 80% वर्कफोर्स, मुख्य रूप से मिड और जूनियर लेवल कर्मचारी.

Q3. छंटनी से कितने लोग प्रभावित होंगे?
करीब 12,000 कर्मचारी, यानी 2% ग्लोबल वर्कफोर्स.

Q4. क्या वेतन बढ़ोतरी का प्रतिशत बताया गया है?
नहीं, कंपनी ने अभी यह जानकारी साझा नहीं की है.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

दोस्तों के बीच गैजेटमैन के नाम से मशहूर. कहने को तो अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं.. लेकिन हर समय सीखने वाली बच्चों जैसी ललक है. कौन सा मोबाइल कब लांच होगा और उसकी औकात क्या होगी....और पढ़ें

TAGS

Tatatcs

Trending news

उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
breaking news
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
;