सबसे पतले iPhone से लेकर 3 स्क्रीन वाले Smartphone तक! 2025 में लॉन्च हुए अजब-गजब प्रोडक्ट्स

साल 2025 टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बेहद खास रहा. इस साल ऐसे प्रोडक्ट्स सामने आए, जिन्होंने यह दिखा दिया कि आने वाला समय कैसा हो सकता है. Apple ने अपना अब तक का सबसे पतला और हल्का फ्लैगशिप iPhone Air लॉन्च किया, Samsung ने Trifold फोन दिखाकर फोल्डेबल सेगमेंट को नए स्तर पर पहुंचा दिया. वहीं, छोटे यानी कॉम्पैक्ट फोन की वापसी हुई और Meta ने Ray-Ban Smart Glasses को डिस्प्ले और Neural Band के साथ और ज्यादा एडवांस बना दिया. अगर आप इन लॉन्च को मिस कर गए हैं, तो यहां आसान भाषा में इन सभी बड़ी टेक झलकियों का पूरा रीकैप है.

iPhone Air: पतला, हल्का और प्रीमियम

Apple ने अपने फ्लैगशिप लाइनअप में बड़ा बदलाव करते हुए ‘Plus’ मॉडल को हटाकर iPhone Air को पेश किया. यह फोन सिर्फ 5.64mm मोटा है और वजन महज 165 ग्राम है, जो इसे Apple का सबसे स्लिम और लाइट iPhone बनाता है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन के साथ HDR और True Tone का सपोर्ट भी मिलता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें A19 Pro चिप दी गई है और स्टोरेज के लिए 256GB से लेकर 1TB तक के विकल्प मौजूद हैं. फोन iOS 26 पर चलता है और Apple Intelligence के सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है. हालांकि, इसकी स्लिम डिजाइन की कीमत कैमरे में चुकानी पड़ी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक 48MP का रियर कैमरा दिया गया है. फ्रंट में 18MP का Centre Stage कैमरा ऑटोफोकस के साथ मौजूद है.

Samsung Galaxy Z Trifold: फोल्डेबल का नया स्तर

Samsung ने इस साल फोल्डेबल कैटेगरी में बड़ा दांव खेलते हुए Galaxy Z Trifold पेश किया. यह फोन कुछ देशों में बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो चुका है. इसमें 10 इंच का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X मेन डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है. बाहर की तरफ 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 2,600 निट्स तक जाती है. फोन में Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर और 16GB RAM दी गई है. 5,600mAh की बैटरी 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कैमरा सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस शामिल है. इसके साथ IP48 रेटिंग भी मिलती है.

कॉम्पैक्ट फोन की दमदार वापसी

2025 में छोटे साइज के स्मार्टफोन फिर से चर्चा में आए. ये फोन एक हाथ से इस्तेमाल करने में आसान हैं और प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं. OnePlus 13s इस कैटेगरी में सबसे पहले आया, जिसमें 6.32 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया. इसके बाद Vivo ने X200 FE लॉन्च किया, जिसमें 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 9300 चिपसेट, IP69 रेटिंग और 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई. माना जा रहा है कि 2026 में इस सेगमेंट में मुकाबला और तेज होगा.

Ray-Ban Meta Smart Glasses: आंखों के सामने टेक्नोलॉजी

Meta ने Ray-Ban Smart Glasses को इस साल पूरी तरह नया रूप दिया. Gen 3 वर्जन में लेंस के अंदर ही फुल-कलर हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 600x600 पिक्सल का मोनोक्युलर डिस्प्ले है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 20 डिग्री है. कॉल और म्यूजिक के लिए इसमें छह माइक्रोफोन और ओपन-ईयर स्पीकर्स दिए गए हैं. सबसे खास है इसका Neural Band, जो EMG टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसकी मदद से यूजर हाथ की हल्की हरकतों से स्क्रॉल या क्लिक जैसे कंट्रोल कर सकते हैं. यह दिखाता है कि वियरेबल टेक अब कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है.