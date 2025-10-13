Advertisement
Samsung को लगा तगड़ा झटका! कोर्ट ने लगाया ₹39,43,88,51,596 का जुर्माना, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

Samsung Fine: सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है अमेरिका की कोर्ट ने कंपनी को करीब 44.5 करोड़ डॉलर यानी 39,43,88,51,596 रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला Collision Communications की ओर से दायर किया गया था. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:44 PM IST
Samsung Electronics Fine: दिग्गज टेक कंपनी Samsung को बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी कोर्ट ने सैमसंग पर बड़ा जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने के तहर सैमसंग को करीब ₹39,50,36,45,020 रुपये देने होंगे. सैमसंग पर इस जुर्माने के पीछे का कारण है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को वायरलेस नेटवर्क पेटेंट्स के उल्लंघन. न्यू हैम्पशायर की कंपनी Collision Communications ने Samsung के स्मार्टफोन और नोटबुक पर पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाया था और जूरी ने अब सैमसंग को 445.5 मिलियन डॉलर करीब 39.5 अरब रुपये का जुर्माना लगा दिया है. हालांकि कोर्ट के इस फैसले को लेकर सैमसंद फिर से अपील कर सकती है.

क्या है मामला?
यह फैसला US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास की जूरी ने दिया है. जूरी ने पाया कि Samsung ने न्यू हैम्पशायर स्थित कंपनी कोलिशन कम्युनिकेशंस इंक. के चार वायरलेस नेटवर्क पेटेंट का उल्लंघन किया है. कोलिशन कम्युनिकेशंस ने 2023 में यह केस दायर किया था. उनका दावा था कि Samsung के गैलेक्सी स्मार्टफोन और वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर वाले नोटबुक कंप्यूटर उनके पेटेंट के नियम को तोड़ रहे हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि ये पेटेंट मूल रूप से बीएई सिस्टम्स के साथ किए गए संयुक्त रिसर्च से आए थे.

सैमसंग के पास अपील का मौका
Samsung के पास अभी राहत पाने का मौका है. अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया में जूरी का यह फैसला फर्स्ट स्टेप का होता है. जूरी नुकसान और फैक्चुअल कन्क्लूजन तय करती है जिसके बाद कोर्ट के जज फैसले की पुष्टि करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है. इसका मतलब है कि पेटेंट उल्लंघन और फाइन की आखिरी प्राइज में भी बदलाव हो सकता है.

शेयर बाजार पर असर
हालांकि अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले के बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में तेजी दर्ज की गई. शुक्रवार को कंपनी का शेयर 6.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 94,400 वॉन पर बंद हुआ जो एक नया रिकॉर्ड लेवल है. यह रैली कोरिया के 'चूसियोक' त्योहार की छुट्टियों के बाद अमेरिकी एआई-संबंधित टेक शेयरों में हुई तेजी के कारण इन्वेस्टर्स के बढ़े हुए भरोसे को भी दिखाती है.

