छोड़िए ChatGPT... इस महिला ने बनाया लैंडलाइन जैसा फोन, 3 दिन में कमाए ₹1,07,57,580, लोग बोले- CatGPT

तकनीक की दुनिया में कई आइडिया अचानक से वायरल हो जाते हैं, लेकिन Cat Goetze का आइडिया बिल्कुल अनोखा था. दो साल पहले वह अपने लगातार बढ़ते स्मार्टफोन स्क्रीन टाइम से परेशान थीं. उन्हें लगा कि जैसे-जैसे हम स्मार्टफोन में ज्यादा समय देने लगे हैं, वैसे-वैसे हमारी जिंदगी की सादगी कहीं खोती जा रही है. ऐसे में उन्हें पुराने लैंडलाइन फोन और उनकी सिंपल बातचीत याद आने लगी.

कैसे आया Physical Phone का आइडिया?

Cat Goetze, जिन्हें इंटरनेट पर CatGPT के नाम से जाना जाता है, उन्होंने CNBC से बातचीत में बताया कि एक दिन वह सोच रही थीं कि अगर आज भी लैंडलाइन फोन का दौर होता, तो कैसा होता. पुराने फोन की कॉर्ड को घुमाते हुए दोस्तों से बात करना उन्हें काफी नॉस्टैल्जिक और स्टाइलिश लगा. उन्होंने सोचा कि अगर यह चीज फिर से वापस आए तो कितना अच्छा होगा.

लेकिन जब उन्होंने जाना कि असली लैंडलाइन लेने के लिए नया नंबर और पेड कनेक्शन चाहिए, तो उन्होंने खुद ही एक समाधान ढूंढ़ लिया. उन्होंने एक पुराना पिंक क्लैमशेल हैंडसेट खरीदा, उसे “हैक” किया और ब्लूटूथ-कंपैटिबल बना दिया. अब यह पुराना दिखने वाला फोन उनके अपार्टमेंट का सबसे खास हिस्सा बन गया था. किसी के बिल्डिंग में बजर दबाने पर वह इस फोन से ही दरवाजे की एंट्री देती थीं और चाहें तो आउटगोइंग कॉल भी कर लेती थीं.

जुलाई 2025 में आया असली धमाका

जब Cat ने जुलाई 2025 में इस फोन का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत भारी दिलचस्पी दिखाई. सैकड़ों कमेंट आने लगे कि लोग इसे खरीदना चाहते हैं. शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद 15–20 लोग प्रीऑर्डर करेंगे. लेकिन जो हुआ, उसने उन्हें भी हैरान कर दिया.

3 दिनों में $120,000 की सेल- भारी डिमांड

Cat ने इस प्रोजेक्ट का नाम Physical Phones रखा और एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया. तीन दिनों में ही उनकी सेल $120,000 (करीब ₹1 करोड़) पार कर गई. अक्टूबर 2025 के अंत तक वह 3,000 से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी थीं, और कुल राजस्व $280,000 को पार कर चुका था. Cat के अनुसार, यह पूरा अनुभव मानो “बिजली की चमक को बोतल में कैद कर लेने” जैसा था.

Physical Phones कैसे काम करते हैं?

आज Physical Phones पांच अलग-अलग हैंडसेट स्टाइल ऑफर करता है जिनकी कीमत $90 से $110 के बीच है. Cat ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप कर ली है ताकि बड़ी मात्रा में फोन बनाए जा सकें. पहले बैच की शिपमेंट दिसंबर से शुरू हो चुकी है.

ये फोन्स iPhone और Android दोनों से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं. WhatsApp, FaceTime, Instagram, Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म से आने वाली कॉल पर ये पुराने जमाने की घंटी की तरह बजते हैं. आउटगोइंग कॉल करने के लिए नंबर डायल किया जा सकता है या * दबाकर फोन का वॉयस असिस्टेंट एक्टिवेट किया जा सकता है.

लोग Physical Phones क्यों खरीद रहे हैं?

Cat का मानना है कि लोगों की स्क्रीन टाइम से दूरी बनाने की चाहत इस प्रोडक्ट की बड़ी वजह है. वह कहती हैं कि महामारी के बाद स्मार्टफोन पर निर्भरता बढ़ती गई. लेकिन कई लोग अब इस डिजिटल ओवरलोड को कम करना चाहते हैं.

उनके अनुसार, ज्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी एकाग्रता कम हो रही है, चिंता बढ़ रही है और हम अपने आसपास की जिंदगी से कटते जा रहे हैं. “हम एक अकेलेपन की महामारी से गुजर रहे हैं,” उन्होंने कहा. इसलिए Physical Phone जैसे ऑफलाइन-टाइप डिवाइस लोगों को एक संतुलित डिजिटल लाइफस्टाइल देता है.

टेक्नोलॉजी से दूरी नहीं, संतुलन की जरूरत

Cat Goetze ने कहा कि उनका उद्देश्य टेक्नोलॉजी को हटाना नहीं है. तकनीक ने दुनिया को ऊर्जा, वैक्सीन और तमाम मददगार चीजें दी हैं. सवाल सिर्फ यह है कि हम तकनीक के साथ संतुलन में कैसे रहें- और Physical Phones ऐसा ही एक प्रयास है.