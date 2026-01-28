Advertisement
trendingNow13088765
Hindi Newsटेकभारत में इंटरनेट के नियम बदलने की तैयारी... MeitY बदलेगा अपना फैसला, टेक कंपनियों की नींद उड़ी!

भारत में इंटरनेट के नियम बदलने की तैयारी... MeitY बदलेगा अपना फैसला, टेक कंपनियों की नींद उड़ी!

DPDP Act India: भारत सरकार अब डेटा सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार का उद्देश्य है यूजर के डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाना. मंत्रालय ने इसके लिए टेक कंपनियों को एक मैसेज भेजा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में इंटरनेट के नियम बदलने की तैयारी... MeitY बदलेगा अपना फैसला, टेक कंपनियों की नींद उड़ी!

Data Privacy Law Update: भारत सरकार अब डिजिटल सुरक्षा नियमों को लेकर बिलकुल भी 'वेट एंड वॉच' वाले मूड में नहीं है.  सरकार अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है. भारत सरकार ने कंपनियों को मिलने वाली 18 महीने की मोहलत को कम कर 12 महीने करने का प्रस्ताव दिया है. सरकार के इस सख्त रुख ने न केवल टेक दिग्गजों की चिंता बढ़ गई है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अब यूजर्स के डेटा से किसी भी प्रकार का समझौता भारी पड़ने वाला है.

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है. जिसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंपनियों को एक नया प्रस्ताव भेजा है जिसमें नियमों के पालन की समय सीमा जो पहले 18 महीने थी, उसे कमकर 12 महीने करने की बात कही है. मंत्रालय ने 22 जनवरी को हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद कंपनियों को ईमेल भेजा और उनसे 4 फरवरी तक उनकी राय मांगी है.

क्या हैं MeitY के प्रस्ताव?
भारत सरकार अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नियमों को लेकर तीन बड़े बदलाव करने का संकेत दिया है-

Add Zee News as a Preferred Source

1. कंपनियों को अब कानून के पालन के लिए 18 की जगह मात्र 12 महीने का समय मिल सकता है.

2. कुछ नियम तुरंत होंगे लागू जैसे नियम 15, डेटा रिसर्च और आर्काइविंग और नियम 23 को तुरंत लागू करने का प्रस्ताव.

3. नियम 8(3) जो कानूनी जांच के लिए डेटा रखने की अनुमति देता है उसे 3 महीने के अन्दर लागू किया जा सकता है.

कंपनियों पर क्या होगा असर?
सरकार के इस कदम के बात टेक कंपनियों को Significant Data Fiduciaries के रूप में बांटा जाएगा. इसका मतलब है कि उन्हें डेटा ऑडिट, रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिदम की जांच जैसी सख्त शर्तों को पूरा करना होगा. सरकार के मुताबिक क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर जैसे नियमों के लिए कंपनियों को बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है इसलिए इन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है.

समय सीमा घटाने के पीछे का कारण?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DPDP एक्ट 2023 भारत में डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है. इस नियम को नवंबर 2025 को लागू किया गया. इसका मकसद यह तय करना है कि यूजर का डेटा सेफ रहे और डिजिटल कंपनियां इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें. भारत में डेटा सुरक्षा कानून DPDP कानून लागू हो चुका है और नियम 2025 इसे व्यवहार में लाने की रूपरेखा तय करते हैं. सरकार अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की समयसीमा बदलने पर विचार कर रही है जिससे नियम को पूरी तरह से जल्दी से प्रभावी ढंग से लागू हो सकें. 

ये भी पढे़ंः 16 से कम उम्र है तो नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया! भारत का यह राज्य उठाने जा रहा कदम

इंडस्ट्री में हलचल
अक्सर टेक कंपनियां सिस्टम अपडेट के नाम पर नियम को लागू करने के लिए बहुत समय की मांग करती हैं. लेकिन अब सरकार समय सीमा घटाकर यह संदेश देना चाहती है कि डेटा प्राइवेसी अब ऑप्शनल नहीं है. अगर डेडलाइन 18 महीने रहती तो कंपनियां आखिरी वक्त तक काम टालतीं. 12 महीने की डेडलाइन उन्हें अभी से काम तेज करने पर मजबूर कर देगी. इस फैसले से टेक इंडस्ट्री में हलचल बढ़ सकती है. कंपनियों का कहना है कि डेटा सिस्टम, यूजर कंसेंट मैकेनिज्म और शिकायत निवारण सिस्टम को बदलने के लिए काफी समय और तकनीकी काम की जरूरत होती है. फिलहाल मंत्रालय फीडबैक ले रहा है और अंतिम फैसला सभी पक्षों की राय के बाद ही लिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः Budget 2026: निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खुशखबरी?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

DPDP Act IndiaData Protection Rules 2025

Trending news

आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
Budget session 2026 27
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
Telangana NEWS
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
UGC rules controversy
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
UGC rules controversy
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
Odisha
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास