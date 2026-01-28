भारत में इंटरनेट के नियम बदलने की तैयारी... MeitY बदलेगा अपना फैसला, टेक कंपनियों की नींद उड़ी!

Data Privacy Law Update: भारत सरकार अब डिजिटल सुरक्षा नियमों को लेकर बिलकुल भी 'वेट एंड वॉच' वाले मूड में नहीं है. सरकार अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है. भारत सरकार ने कंपनियों को मिलने वाली 18 महीने की मोहलत को कम कर 12 महीने करने का प्रस्ताव दिया है. सरकार के इस सख्त रुख ने न केवल टेक दिग्गजों की चिंता बढ़ गई है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अब यूजर्स के डेटा से किसी भी प्रकार का समझौता भारी पड़ने वाला है.

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है. जिसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंपनियों को एक नया प्रस्ताव भेजा है जिसमें नियमों के पालन की समय सीमा जो पहले 18 महीने थी, उसे कमकर 12 महीने करने की बात कही है. मंत्रालय ने 22 जनवरी को हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद कंपनियों को ईमेल भेजा और उनसे 4 फरवरी तक उनकी राय मांगी है.

क्या हैं MeitY के प्रस्ताव?

भारत सरकार अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नियमों को लेकर तीन बड़े बदलाव करने का संकेत दिया है-

1. कंपनियों को अब कानून के पालन के लिए 18 की जगह मात्र 12 महीने का समय मिल सकता है.

2. कुछ नियम तुरंत होंगे लागू जैसे नियम 15, डेटा रिसर्च और आर्काइविंग और नियम 23 को तुरंत लागू करने का प्रस्ताव.

3. नियम 8(3) जो कानूनी जांच के लिए डेटा रखने की अनुमति देता है उसे 3 महीने के अन्दर लागू किया जा सकता है.

कंपनियों पर क्या होगा असर?

सरकार के इस कदम के बात टेक कंपनियों को Significant Data Fiduciaries के रूप में बांटा जाएगा. इसका मतलब है कि उन्हें डेटा ऑडिट, रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिदम की जांच जैसी सख्त शर्तों को पूरा करना होगा. सरकार के मुताबिक क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर जैसे नियमों के लिए कंपनियों को बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है इसलिए इन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है.

समय सीमा घटाने के पीछे का कारण?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DPDP एक्ट 2023 भारत में डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है. इस नियम को नवंबर 2025 को लागू किया गया. इसका मकसद यह तय करना है कि यूजर का डेटा सेफ रहे और डिजिटल कंपनियां इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें. भारत में डेटा सुरक्षा कानून DPDP कानून लागू हो चुका है और नियम 2025 इसे व्यवहार में लाने की रूपरेखा तय करते हैं. सरकार अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की समयसीमा बदलने पर विचार कर रही है जिससे नियम को पूरी तरह से जल्दी से प्रभावी ढंग से लागू हो सकें.

इंडस्ट्री में हलचल

अक्सर टेक कंपनियां सिस्टम अपडेट के नाम पर नियम को लागू करने के लिए बहुत समय की मांग करती हैं. लेकिन अब सरकार समय सीमा घटाकर यह संदेश देना चाहती है कि डेटा प्राइवेसी अब ऑप्शनल नहीं है. अगर डेडलाइन 18 महीने रहती तो कंपनियां आखिरी वक्त तक काम टालतीं. 12 महीने की डेडलाइन उन्हें अभी से काम तेज करने पर मजबूर कर देगी. इस फैसले से टेक इंडस्ट्री में हलचल बढ़ सकती है. कंपनियों का कहना है कि डेटा सिस्टम, यूजर कंसेंट मैकेनिज्म और शिकायत निवारण सिस्टम को बदलने के लिए काफी समय और तकनीकी काम की जरूरत होती है. फिलहाल मंत्रालय फीडबैक ले रहा है और अंतिम फैसला सभी पक्षों की राय के बाद ही लिया जाएगा.

