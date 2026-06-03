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Hindi NewsटेकAI ने बदली किस्मत! इस टेक कंपनी के इंजीनियर्स रातों-रात बने करोड़पति, छोटी पड़ गईं कर्मचारियों की तिजोरियां

AI ने बदली किस्मत! इस टेक कंपनी के इंजीनियर्स रातों-रात बने करोड़पति, छोटी पड़ गईं कर्मचारियों की तिजोरियां

AI क्रांति के बीच दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia अपने इंजीनियर्स को सालाना ₹4.7 करोड़ तक की भारी-भरकम बेसिक सैलरी दे रही है. अमेरिकी H-1B वीजा फाइलिंग से खुलासा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और रिसर्च साइंटिस्ट्स की चांदी हो गई है. पूरी सैलरी लिस्ट और योग्यता जानने के लिए अभी पढ़ें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:48 AM IST
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Nvidia अपने इंजीनियर्स को सालाना ₹4.7 करोड़ तक की भारी-भरकम बेसिक सैलरी दे रही है.
Nvidia अपने इंजीनियर्स को सालाना ₹4.7 करोड़ तक की भारी-भरकम बेसिक सैलरी दे रही है.

आज के समय में जब पूरी दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, तब टेक इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर आई है जो किसी को भी हैरान कर सकती है. दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप मेकर कंपनी एनवीडिया (Nvidia) ने अपने कर्मचारियों को सैलरी का ऐसा तोहफा दिया है जिसे सुनकर अच्छे-अच्छे लोगों के होश उड़ गए हैं. एआई बूम के कारण कंपनी के इंजीनियर्स को सालाना 4.7 करोड़ रुपये तक का पैकेज मिल रहा है. अमेरिकी सरकार की हालिया H-1B वीजा फाइलिंग के आधिकारिक आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है कि एनवीडिया अपने टॉप टैलेंट को रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है. आइए जानते हैं कि किस पोस्ट पर कितना पैसा मिल रहा है और कंपनी के सीईओ का इस पर क्या कहना है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हुई चांदी

एनवीडिया में इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग सबसे ज्यादा है और उन्हें मिलने वाला पैसा भी सबसे आकर्षक है. डेटा के अनुसार एक एंट्री-लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 92,000 डॉलर यानी करीब ₹77 लाख सालाना से शुरू होती है. वहीं जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है, सीनियर और प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यह पैकेज 425,500 डॉलर यानी लगभग ₹4.7 करोड़ सालाना तक पहुंच जाता है. सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ उनकी बेसिक सैलरी है, इसमें कंपनी की तरफ से मिलने वाले स्टॉक्स (शेयर) और सालाना बोनस शामिल नहीं हैं.

किस इंजीनियरिंग रोल में कितनी है सैलरी

कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर और चिप डिजाइनिंग से जुड़े हर क्षेत्र में रिकॉर्ड-तोड़ सैलरी दे रही है. अगर अलग-अलग स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग रोल्स की बात करें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं.

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ASIC इंजीनियर: ₹1.8 करोड़ से ₹4.1 करोड़ सालाना.
हार्डवेयर इंजीनियर: ₹77 लाख से ₹4.1 करोड़ सालाना.
सिस्टम्स सॉफ्टवेयर मैनेजर: ₹2.3 करोड़ से ₹4.7 करोड़ सालाना.
वेरिफिकेशन इंजीनियर: ₹1.05 करोड़ से ₹4.1 करोड़ सालाना.
कैड (CAD) इंजीनियर: ₹1.5 करोड़ से ₹3.4 करोड़ सालाना.

रिसर्च साइंटिस्ट्स को भी भारी पैकेज

एआई के इस दौर में नए एल्गोरिदम और मॉडल्स को विकसित करने वाले रिसर्च साइंटिस्ट्स की भूमिका सबसे अहम हो गई है. यही वजह है कि एनवीडिया में रिसर्च साइंटिस्ट्स का अधिकतम वेतन कुछ इंजीनियरिंग पदों से भी ऊपर निकल गया है. एक सीनियर या प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट की बेसिक सैलरी 431,250 डॉलर यानी लगभग ₹4.8 करोड़ सालाना तक पहुंच रही है. इसके अलावा आर्किटेक्चर डायरेक्टर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी ₹3.5 करोड़ से लेकर ₹4.5 करोड़ तक का सालाना पैकेज दिया जा रहा है.

शेयर के दामों ने बनाया करोड़पति

एनवीडिया के कर्मचारियों के अमीर होने के पीछे सिर्फ उनकी सैलरी ही नहीं बल्कि कंपनी के स्टॉक्स (RSUs) का भी बड़ा हाथ है. पिछले कुछ सालों में एआई की भारी मांग के चलते एनवीडिया के शेयरों की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ी है. जिन कर्मचारियों को कुछ साल पहले स्टॉक ऑप्शंस मिले थे, वे आज सिर्फ अपने शेयरों की बदौलत ही मिलियन डॉलर क्लब यानी करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

सीईओ जेनसन हुआंग का बड़ा बयान

कर्मचारियों को मिल रहे इस छप्परफाड़ पैसे पर एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) ने खुलकर अपनी बात रखी है. ताइपे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा भुगतान किया जाना चाहिए. उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट टीम में दुनिया के किसी भी अन्य सीईओ की तुलना में सबसे ज्यादा अरबपति और करोड़पति बनाए हैं. जेनसन खुद हर साइकिल के अंत में अपने कर्मचारियों के मुआवजे की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते हैं ताकि सही टैलेंट को सही कीमत मिल सके.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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