2025 में बड़ी खामियों से रुक गई थी इंटरनेट की दुनिया! सोशल मीडिया पर लग गया था ताला, पूरे टेक वर्ल्ड में मचा था बवाल

Tech World Problems In 2025: तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है, लेकिन कई बार उसमें होने वाली खामियों ने लोगों को खूब परेशान किया है. टेक वर्ल्ड में होने वाली इस खामियों से लाखों-करोड़ों लोग परेशान हुए हैं. हम यहां आपको साल 2025 में आई 4 सबसे बड़ी तकनीकी खामियों के बारे में बता रहे हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:43 AM IST
Tech World Problems In 2025: आजकल हमारा जीवन नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है. या यूं कहें कि अब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, तो भी बुरा नहीं होगा. जहां एक तरफ इंटरनेट, गेमिंग, सोशल मीडिया और क्लाउड सर्विसेज ने हमारी रोज की जिंदगी को मनोरंजक और आसान बना दिया है, तो वहीं दुसरी तरफ इनमें आने वाली खामियों से लोग परेशान भी हुए हैं. हम यहां आपको टेक वर्ल्ड में साल 2025 में आई 4 सबसे बड़ी तकनीकी खामियों के बारे में बता रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था. इससे लाखों-करोड़ों लोग परेशान हुए थे. डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में सबसे बड़ी तकनीकी खामी क्लाउड सर्विसेज में हुई थी. डिजिटल दुनिया में हुई इस खामी से कई ऐप्स, वेबसाइट्स और गेम्स एक साथ प्रभावित हुए थे. चलिए, हम यहां आपको इसकी डिटेल जानकारी देते हैं.

अमेजन की क्लाउड सर्विस AWS में हुईं खामी

यह 2025 में डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी तकनीकी खामी थी. डाउनडिटेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस खामी की लगभग 17 मिलियन से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई थी. यह समस्या 20 अक्टूबर 2025 को US-Est1 क्षेत्र में डायनामोडीबी के ऑटोमेटेड DNS सिस्टम में आई थी. 15 घंटे से ज्यादा चली इस खामी ने स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया जैसे कई प्लेटफॉर्म को प्रभावित किया था. लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग और स्ट्रीमिंग के साथ सोशल मीडिया भी नहीं उपयोग कर पा रहे थे.

सोनी का प्लेस्टेशन नेटवर्क पूरी तरह हो गया बंद

यह साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी खामी थी, जिसमें लगभग 39 लाख से ज्यादा शिकायतें आईं थी. 24 घंटे से ज्यादा चली इस समस्या ने लाखों गेमर्स को परेशान कर रखा था. इसमें गेमर्स बड़े गेम ऑनलाइन नहीं खेल पा रहे थे. कई लोगों को लॉगिन और ऑनलाइन फीचर्स में भी समस्या आ रही थी. जांच में पता चला था कि यह PSN की अपनी समस्या थी, इसमें क्लाउड या इंटरनेट प्रोवाइडर को कोई रोल नहीं था. इसको गेमिंग की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है.

जब ठप पड़ी इंटरनेट की दुनिया

यह साल 2025 में आने वाली तीसरी सबसे बड़ी घटना में से एक थी. इसमें डाउनडिटेक्ट को लगभग 33 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली थी. यह क्लाउडफ्लेयर कंपनी की मुख्य क्लाउड सर्विस में हुई खामी के कारण सामने आई थी. यह समस्या करीब पांच घंटे चली थी. क्लाउडफ्लेयर की इस समस्या से दुनिया भर की कई साइट्स और सर्विसेज को प्रभावित किया था. आपको बता दें कि क्लाउडफ्लेयर को कई वेबसाइट्स के साथ ऐप्स और API को सुरक्षा और हई स्पीड इंटरनेट देने के लिए जाना जाता है.

वोडाफोन की सर्विस हुई ठप

साल 2025 में होने वाली यह चौथी सबसे बड़ी घटना थी. यह घटना 13 अक्टूबर 2025 को हुईं थी. इस घटना में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन का पूरे देश में इंटरनेट बंद हो गया था. डाउनडिटेक्टर पर इसकी 8 लाख 33 हजार से ज्यादा शिकायतें आईं थी. वोडाफोन की इस समस्या ने ब्रॉडबैंड के साथ 4G और 5G की सर्विसज़ को प्रभावित किया था. इसके बाद लाखों लोगों के घर का इंटरनेट और मोबाइल डेटा बंद हो गया था. 

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Tech World IssuesTech world problemsAmazon Web Services down

