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युद्ध में AI Drone का बढ़ता दबदबा! क्या अरबों के हेलीकॉप्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनकर रह जाएंगे? बदल जाएगी पूरी War Strategy

Attack Helicopter vs Drone: युद्ध के मैदान में ताकत और दहशत का कारण माने जाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर्स भी अब युद्ध के मैदान में नई चुनौती का सामना कर रहे हैं. AI से लैस छोटे और सस्ते ड्रोन युद्ध की तस्वीर तेजी से बदल रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट के तनाव तक, इन युद्धों में अब अरबों रुपये के एडवांस हेलीकॉप्टर भी ड्रोन हमलों के सामने पूरी तरह सेफ नहीं है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 06:21 AM IST
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युद्ध में AI Drone का बढ़ता दबदबा! क्या अरबों के हेलीकॉप्टर सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनकर रह जाएंगे? बदल जाएगी पूरी War Strategy

Attack Helicopter vs Drone: युद्ध के मैदान में हेलीकॉप्टरों को फ्लाइंग टैंक कहा जाता है. करोड़ों रुपये की कीमत वाले ये घातक हथियार दुश्मन के ठिकानों को मिनटों में तबाह करने की ताकत रखते है. लेकिन अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है युद्ध की भी तस्वीर बदलती जा रही है. सस्ते और छोटे ड्रोन उन ताकतवर हेलीकॉप्टरों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, जिन्हें कभी लगभग अजेय माना जाता था. AI फीचर्स के साथ आने वाले ड्रोन और भी खतरनाक हैं. 

रूस-यूक्रेन युद्ध से मार्च में सामने आई एक घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जब रूस का एडवांस Ka-52 Alligator अटैक हेलीकॉप्टर एक छोटे ड्रोन हमले में तबाह हो गया. करोड़ों डॉलर में आने वाला हेलीकॉप्टर मात्र चंद हजार रुपये के ड्रोन ने तबाह कर दी. इस घटना ने सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं गिराया, बल्कि आधुनिक युद्ध की रणनीति पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

कैसे हुआ यह असंभव जैसा शिकार?

मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज के मुताबिक एक छोटा यूक्रेनी ड्रोन तेजी से रूसी के हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है और उसके हथियार वाले हिस्से से टकरा जाता है. हालांकि टक्कर से हेलीकॉप्टर तुरंत नहीं फटा, लेकिन उसे इतनी गंभीर क्षति हुई कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. रिपोर्टों के अनुसार जमीन पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर और उसके क्रू को फिर से निशाना बनाया गया.

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अटैक हेलीकॉप्टर

अटैक हेलीकॉप्टर जैसे Boeing AH-64 अपाचे या Ka-52 अपनी मारक क्षमता और एक जगह स्थिर बने रहने के लिए जाने जाते हैं. ये जमीन पर मौजूद टैंकों और सैनिकों के लिए खतरनाक माने जाते हैं. लेकिन अब ड्रोन ने इनकी कमियों को उजागर कर दिया है, जैसे-

ड्रोन के लिए नीचे उड़ते हेलीकॉप्टर आसान शिकार बन रहे हैं.

एक हेलीकॉप्टर की कीमत में हजारों आत्मघाती ड्रोन तैयार हो सकते हैं.

छोटे ड्रोन रडार की नजर से बचकर किसी भी दिशा से हमला कर सकते हैं.

क्या अब हेलीकॉप्टर रिटायर हो जाएंगे?

रक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि हेलीकॉप्टर खत्म नहीं होंगे, बल्कि उनका किरदार बदल जाएगा. अब वे सिर्फ शूटर का काम नहीं करेंगे, बल्कि बैटल मैनेजर का काम संभालेंगे.

कुछ समय पहले ही सऊदी अरब के पायलटों ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके ईरानी ड्रोनों को डक हंट की तरह मार गिराया. हेलीकॉप्टर की गन और रॉकेट सिस्टम ड्रोनों को हवा में ही खत्म करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं.

आने वाले समय में हेलीकॉप्टर खुद ड्रोन लॉन्च करेंगे. अमेरिकी सेना की एक कंपनी हेलीकॉप्टर को एक कमांड सेंटर में बदलने पर काम कर रही हैं, जहां पायलट खुद रिस्क लेने के बजाय ड्रोन के झुंड को कंट्रोल कर सकेगा.

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युद्ध का बदलता चेहरा

दुनिया में हो रहे युद्ध ने यह तो साफ कर दिया है कि अब कोई भी हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में बेखौफ होकर नहीं उड़ सकता है. ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद अब पॉप-अप अटैक यानी पहाड़ी के पीछे से अचानक निकलकर हमला करना भी सेफ नहीं रह गया है क्योंकि वहां पहले से ही ड्रोन घात लगाए बैठे हो सकते हैं. आने वाले समय में अटैक हेलीकॉप्टर सीधे युद्ध करने के बजाय पीछे रहकर ड्रोनों की सेना को गाइड करेंगे.

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AI ड्रोन की ये है खासियत

AI Drone बिना पायलट के मिशन पूरा कर सकते हैं, इसलिए सैनिकों की जान का खतरा होता ही नहीं है.
ये रियल टाइम में दुश्मन की लोकेशन, मूवमेंट और हथियारों की जानकारी भेज सकते हैं.
AI की मदद से ड्रोन खुद टारगेट पहचानने और रास्ता बदल सकते हैं.
छोटे आकार की वजह से इन्हें रडार पर पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है.
हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट की तुलना में इन्हें बनाना और ऑपरेट करना काफी सस्ता पड़ता है.
AI Drone लंबे समय तक हवा में निगरानी कर सकते हैं, जिससे बॉर्डर और युद्ध क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग संभव होती है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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