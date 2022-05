हुड़दंग मचाने आ रहा 13 हजार रुपये वाला चकाचक Smartphone, फुल चार्ज में चलेगा 3 दिन तक; जानिए फीचर्स

टेक्नो (Tecno) 25 मई को फिलीपींस (Philippines) में Tecno POVA 3 स्मार्टफोन की घोषणा करने वाला है. ब्रांड के फेसबुक हैंडल में पहले से ही स्मार्टफोन का डिजाइन और कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं. अब, टिपस्टर पारस गुगलानी ने स्मार्टफोन के लाइव शॉट्स शेयर किए हैं. Tecno POVA 3 में 6.95-इंच का बड़ा डिस्प्ले, 50MP का कैमरा और 7000mAh की तगड़ी बैटरी है. आइए जानते हैं Tecno POVA 3 की कीमत और फीचर्स...

Tecno POVA 3 की तस्वीरों से पता चलता है कि यह सामने की तरफ एक बड़े आकार के पंच-होल डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा. इसके रियर शेल में क्वाड-एलईडी फ्लैश यूनिट के साथ ट्रिपल कैमरा यूनिट है. ऐसा लगता है कि डिवाइस के बैक पैनल में बीच में थोड़ी चमकदार वर्टिकल स्ट्राइप के साथ मैट फिनिश है.

Tecno Pova 3

Coming soon to India next month! pic.twitter.com/0ouoUW0Cbm

— Paras Guglani (@passionategeekz) May 22, 2022