स्मार्टफोन मार्केट में आए दिन नए-नए फोन्स लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन Tecno ने इस बार एक ऐसा फोन पेश किया है जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. टेक्नो ने भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Tecno POVA 8 लॉन्च कर दिया है. यह कोई साधारण फोन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बाहुबली फोन है जो 8,000mAh की बेहद विशाल बैटरी के साथ आता है.
सिर्फ बैटरी ही नहीं, इस फोन का लुक और इसके फीचर्स इतने अनोखे हैं कि गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स इसके दीवाने हो रहे हैं. फोन के बैक पैनल पर एक खास जादुई लाइटिंग सिस्टम दिया गया है, जो आपके छूने या म्यूजिक बजाने पर अलग अंदाज में चमकता है.
टेक्नो ने अपने इस नए फोन को विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए बनाया है जो दिनभर फोन पर गेमिंग करते हैं या वीडियो देखते हैं. Tecno POVA 8 में 8,000mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है, जो आराम से दो से तीन दिन का बैकअप दे सकती है. इस बड़ी बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए कंपनी ने फोन के साथ 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको बार-बार चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इस फोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिजाइन है. कंपनी ने इसे फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक लुक दिया है. फोन के पीछे 'ALIVE Matrix' नाम का एक इंटरएक्टिव लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है. यह लाइट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि जब भी आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप म्यूजिक बजाएंगे या फोन की स्क्रीन को छुएंगे, तो यह लाइट अलग-अलग पैटर्न में चमकेगी. यह आपके फोन चलाने के अनुभव को बहुत ही मजेदार बना देता है.
कनेक्टिविटी को सुपरफास्ट बनाने के लिए Tecno POVA 8 में एक अनोखी 'ट्रिपल-चिपसेट आर्किटेक्चर' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस फोन में मेन प्रोसेसर के साथ दो स्पेशल सिग्नल चिप्स (G1 और SE1) अलग से लगाई गई हैं. यह एडवांस सेटअप नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर देता है. यह फोन 20 अलग-अलग 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जिससे आपको कॉलिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान कभी भी नेटवर्क की समस्या नहीं होगी.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन के बैक में 50MP का Sony LYTIA 600 AI मुख्य कैमरा दिया गया है, जो बहुत ही शानदार तस्वीरें खींचता है. वहीं सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलता है. इसके अलावा, इस फोन को खरीदने वाले ग्राहकों को 3 महीने के लिए 'Google AI Pro' का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है. इसकी मदद से यूजर्स गूगल के कई एडवांस एआई टूल्स का मजा ले सकते हैं.
यह फोन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि अंदर से भी बहुत मजबूत है. इसे MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका मतलब है कि यह आसानी से गिरने पर टूटेगा नहीं. इसके साथ ही इसे IP64 रेटिंग मिली है जो इसे धूल और पानी के हल्के छींटों से पूरी तरह सुरक्षित रखती है.
कलर ऑप्शंस की बात करें तो Tecno POVA 8 दो शानदार रंगों- 16-Bit White और Terminal Green में उपलब्ध होगा. कंपनी ने पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन जून 2026 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके फीचर्स को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बजट फ्रेंडली सेगमेंट में तहलका मचाने वाला है.
Q1. Tecno POVA 8 में कितनी बड़ी बैटरी दी गई है?
Ans. इस स्मार्टफोन में 8,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है जो 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
Q2. फोन के पीछे लगा ALIVE Matrix लाइटिंग सिस्टम क्या काम करता है?
Ans. यह एक इंटरएक्टिव लाइटिंग सिस्टम है जो फोन में आने वाले नोटिफिकेशन्स, म्यूजिक प्लेबैक और टच करने पर अलग-अलग रंगों और पैटर्न में चमकता है.
Q3. क्या Tecno POVA 8 वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है?
Ans. यह पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन इसे IP64 की रेटिंग मिली है जो इसे धूल और पानी की हल्की बौछारों (Splashes) से बचाती है.
Q4. इस फोन में कौन सा कैमरा सेंसर इस्तेमाल किया गया है?
Ans. इसके रियर पैनल पर शानदार फोटोग्राफी के लिए 50MP का Sony LYTIA 600 AI कैमरा सेंसर दिया गया है.
Q5. इस स्मार्टफोन की भारत में बिक्री कब से शुरू होगी?
Ans. टेक्नो ने कन्फर्म किया है कि Tecno POVA 8 स्मार्टफोन जून 2026 से भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा.