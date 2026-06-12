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मार्केट में आया 8,000mAh बैटरी वाला बाहुबली फोन! Tecno ने लॉन्च किया अनोखा लाइटिंग वाला स्मार्टफोन

Tecno ने भारत में अपना दमदार स्मार्टफोन Tecno POVA 8 लॉन्च कर दिया है. इसमें 8,000mAh की विशाल बैटरी, पीछे की तरफ अनोखी ALIVE Matrix लाइटिंग और ट्रिपल-चिपसेट कनेक्टिविटी दी गई है. जानिए इस धांसू फोन के सभी फीचर्स और सेल की तारीख.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:16 AM IST
मार्केट में आया 8,000mAh बैटरी वाला बाहुबली फोन! Tecno ने लॉन्च किया अनोखा लाइटिंग वाला स्मार्टफोन
Image Credit: Tecno ने भारत में Tecno POVA 8 लॉन्च कर दिया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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