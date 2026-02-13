Advertisement
8,000mAh बैटरी वाला धाकड़ फोन लॉन्च! Tecno Pova Curve 2 5G ने भारत में दी दस्तक, इस दिन से शुरू होगी सेल

Tecno Pova Curve 2 5G: टेक्नो ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Tecno Pova Curve 2 5G लॉन्च कर दिया है. इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 प्रोसेसर से लैस इस फोन की शुरुआती कीमत ₹27,999 रखी गई है. इसकी सेल 20 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी, जहां बैंक ऑफर्स के साथ भारी डिस्काउंट भी मिलेगा.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:18 PM IST
Tecno Pova Curve 2 5G: TECNO कंपनी ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Pova Curve 2 5G को लॉन्च कर दिया है. यह फोन पिछले साल लॉन्च Pova Curve 5G मॉडल का अपडेटेड वर्जन हैं. इस फोन में कंपनी ने 8000mAh बैटरी के साथ कई खास फीचर्स दिए हैं. इस फोन में आपको 144 हर्त्‍ज र‍िफ्रेश रेट वाला ड‍िस्‍प्‍ले मिल रहा है. कंपनी दावा कर रही है कि Pova Curve 2 5G दुनिया का पहला डिवाइस है जिसमें आपको 20 बैंड 5G मिल रहा है. इसका मतलब है कि यह बेहतर 5G कनेक्‍ट‍िविटी ऑफर करेगा. यह पहला फोन है जिसमें 3 चिपसेट दिए गए हैं. एक इसकी परफॉर्मेंस के लिए और 2 चिपसेट फोन में बेहतर नेटवर्क देने के लिए. इस फोन में आपको हर तरह के माहौल में एआई नॉइस र‍िडक्‍शन की सुविधा मिल जाती है. हम यहां आपको इस फोन के फीचर्स और कीमत की डिटेल्स दे रहे हैं. 

TECNO Pova Curve 2 5G की कीमत
TECNO Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने तीन कलर्स ऑप्शन के साथ पेश किया है. इसमें आपको स्‍टॉर्म टाइटेनियम, मैल्टिंग सिल्‍वर और मिस्‍ट‍िक पर्पल कलर्स मिल रहा है. इस फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 27,999 रुपये हैं. जबकि इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल को कंपनी ने 29999 रुपये कीमत में लॉन्च किया है. इसकी बिक्री 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी. 

TECNO Pova Curve 2 5G का डिस्प्ले 
TECNO Pova Curve 2 5G स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंच का कर्व एमोलेड आई केयर डिस्‍प्‍ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है. इसके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन का दे रही है. इसका डिजाइन काफी यूनिक है. यह फोन काफी पतला है, इसकी मोटाई मात्र 7.4 मिमी से थोड़ी अधिक है. इसको आप आराम से हाथ में पकड़ सकते हैं. 

TECNO Pova Curve 2 5G का प्रोसेसर
इस फोन में MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगा हुआ है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड HiOS 16 के सपोर्ट पर रन करता है. इसमें 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है. ज्यादा स्टोरेज के लिए इसके इंटरनल रैम को 16GB तक बढ़ाया जा सकता है. प्रोसेसर के साथ फोन में आर्म G610 MC2 GPU दिया गया है. 

TECNO Pova Curve 2 5G का कैमरा
इस फोन के रियर पैनल में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है. जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक अन्य कैमरा सेंसर मिल रहा है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए कंपनी इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8,000mAh की बैटरी दे रही है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह हैंडसेट 16.4 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 35.7 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक और 48.1 घंटे का कॉलिंग टाइम दे सकता है. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं.

