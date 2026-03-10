Tecno Pova Curve 2 Review: 8000mAh की बैटरी और कर्व्ड डिस्प्ले का जलवा, क्या यह है मिड-रेंज का असली किंग?

Tecno Pova Curve 2 Review: क्या आप भी स्मार्टफोन की जल्दी-जल्दी खत्म होने वाली बैटरी से परेशान हैं और नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं? अगर हां तो स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनी Tecno ने नया दांव खेल दिया है. Tecno ने Pova Curve 2 स्मार्टफोन को भारत में बीते महीने लॉन्च कर दिया है. इस फोन ने आते ही भारत के स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचा दिया है. अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो दिखने में प्रीमियम लुक वाला हो और जिसकी बैटरी खत्म होने का नाम न ले तो यह फोन आपकी लिस्ट में टॉप पर हो सकता है. आइए आज हम इस दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन का कच्चा-चिट्ठा खोलेंगे.

दमदार है बैटरी

Tecno के इस स्मार्टफोन का X-फैक्टर है इसकी दमदार बैटरी. जो 8000mAh की है. फोन की बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन है जिसमें इतनी बड़ी बैटरी दी गई है. हेवी गेमिंग और लगातार वीडियो स्ट्रीमिंग के बाद भी यह फोन आराम से एक दिन से ज्यादा चलता है. इसके साथ 45W की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा समय तो जरूर लेती है लेकिन एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको चार्जर की टेंशन से फ्री कर देती है.

डिजाइन और डिस्प्ले

Tecno Pova Curve 2 की खासियत इसका 6.78-इंच का Curved AMOLED डिस्प्ले भी है. 144Hz का रिफ्रेश रेट और 4500 nits की पीक ब्राइटनेस इसे सेगमेंट के दूसरे फोन्स से काफी अलग और खास बनाती है. फोन की मोटाई मात्र 7.42mm है, जो 8000mAh बैटरी वाले फोन के हिसाब से नामुमकिन सी लगती है. हाथ में पकड़ने पर यह काफी स्लिम और प्रीमियम लगता है. इस फोन के साथ गोरिल्ला ग्लास 7i की सेफ्टी मिलती है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

बात करें फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है. 8GB रैम और 256GB तक के स्टोरेज के साथ यह डेली के कामों और मल्टीटास्किंग के लिए आसान बनाता है. हालांकि हेवी गेमर्स के लिए यह थोड़ा अंडरपावर्ड हो सकता है लेकिन अगर आप नार्मल यूजर हैं तो यह आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यह फोन Android 16 पर आधारित HiOS 16 पर रन करता है जो कई नए AI फीचर्स के साथ आता है.

नेटवर्क और कनेक्टिविटी

नेटवर्क के मामले में Tecno ने इस फोन में कई खास फीचर्स दिए हैं. यह स्मार्टफोन 20 से ज्यादा 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जिससे अलग-अलग नेटवर्क पर बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना रहती है. कंपनी ने इसमें ट्रिपल सिग्नल एन्हांसमेंट सिस्टम भी दिया है. इससे कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में भी बेहतर सिग्नल और कम लेटेंसी मिलने का दावा किया गया है. इस फोन के साथ एक स्पेशल फीचर FreeLink / No Network Calling भी मिलता है जिसके सहायता से बिना नेटवर्क के भी लगभग 2 किमी तक कॉलिंग की जा सकती है.

कैमरा

Tecno के इस फोन में फोटोग्राफी के लिए रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और एक 2MP का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है. दिन की रोशनी में फोटो काफी शार्प और नेचुरल आती हैं. वहीं इस फोन में आपको 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. हालांकि लो-लाइट फोटोग्राफी में सुधार की गुंजाइश इस फोन के कैमरे में दिखती है.

खरीदें या नहीं ये फोन?

Tecno Pova Curve 2 की भारत में शुरुआती कीमत ₹27,999 रखी गई है. अगर आपकी लंबी बैटरी लाइफ, बेहतरीन कर्व्ड डिस्प्ले और स्टाइलिश लुक वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह फोन आपके लिए परफेक्ट है. लेकिन अगर आप सिर्फ हाई-एंड गेमिंग के लिए फोन देख रहे हैं तो आप अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

