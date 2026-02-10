Tecno ला रहा 'दानव' बैटरी वाला Smartphone! एक बार चार्ज करो और 2 दिन तक भूल जाओ, जानिए Launch Date

Tecno भारत में 13 फरवरी को अपना नया फोन Tecno Pova Curve 2 लॉन्च करने जा रहा है. लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे इस डिवाइस के फीचर्स टीज कर रही है ताकि यूजर्स में उत्साह बना रहे. अब जो नया टीजर सामने आया है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है. इस टीजर से इशारा मिलता है कि फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी जा सकती है. अगर यह सच साबित होता है, तो यह Tecno का ही नहीं बल्कि इस सेगमेंट के कई स्मार्टफोन्स के लिए बड़ा मुकाबला होगा.

8,000mAh बैटरी से मिलेगा दो दिन का बैकअप

कंपनी के लेटेस्ट टीजर के मुताबिक Tecno Pova Curve 2 में कम से कम 8,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है. आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 5,000mAh या 6,000mAh बैटरी मिलती है, लेकिन 8,000mAh काफी बड़ी मानी जाती है. Tecno का दावा है कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन आराम से दो दिन तक चल सकता है. यानी अगर आप गेमिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लंबे बैटरी बैकअप की वजह से यह फोन ट्रैवल करने वालों और हेवी यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है.

बड़ी बैटरी के बावजूद स्लिम और हल्का डिजाइन

अक्सर बड़ी बैटरी वाले फोन मोटे और भारी हो जाते हैं, लेकिन Tecno ने डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Pova Curve 2 की मोटाई 8mm से कम होगी और वजन 200 ग्राम से नीचे रहेगा. यानी हाथ में पकड़ने पर फोन भारी नहीं लगेगा. इतना बड़ा बैटरी पैक होने के बाद भी स्लिम डिजाइन मिलना यूजर्स के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है. यह डिवाइस पहले TUV सर्टिफिकेशन पर भी नजर आ चुका है, जिससे इसके लॉन्च की पुष्टि और मजबूत हो जाती है.

कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट

सिर्फ बैटरी ही नहीं, डिस्प्ले के मामले में भी फोन दमदार हो सकता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें कर्व्ड-एज AMOLED स्क्रीन दी जा सकती है. साथ ही 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है. हाई रिफ्रेश रेट की वजह से गेमिंग और स्क्रॉलिंग का अनुभव काफी स्मूद रहेगा. वीडियो देखना और ऐप्स चलाना भी ज्यादा फ्लूइड लगेगा. इस तरह की डिस्प्ले आमतौर पर महंगे फोन में मिलती है, इसलिए बजट या मिड-रेंज में यह फीचर बड़ा सरप्राइज हो सकता है.

दमदार प्रोसेसर और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर

परफॉर्मेंस की बात करें तो Tecno Pova Curve 2 में नया MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट दिया जा सकता है. यह प्रोसेसर रोजमर्रा के कामों के साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी अच्छा माना जाता है. फोन में 12GB तक RAM मिलने की संभावना है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलेंगी और लैग कम होगा. सॉफ्टवेयर के तौर पर इसमें HiOS बेस्ड Android 16 मिल सकता है, जो लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी देगा.

स्टाइलिश कलर और बाकी डिटेल्स का इंतजार

Tecno ने कन्फर्म किया है कि यह फोन ब्लैक, सिल्वर और पर्पल जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा. इससे यूजर्स को स्टाइल के हिसाब से ऑप्शन मिलेंगे. हालांकि कैमरा और स्टोरेज जैसे बाकी फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. उम्मीद है कि लॉन्च से पहले आने वाले टीजर्स में और डिटेल्स शेयर की जाएंगी. फिलहाल इतना तय है कि Tecno Pova Curve 2 लंबी बैटरी और दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में हलचल मचाने वाला है.