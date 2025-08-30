भारत में तहलका मचाने आ रहा है Tecno Pova Slim 5G, मिलेगा ऐसा AI फीचर जो अब तक किसी फोन में नहीं देखा!
भारत में तहलका मचाने आ रहा है Tecno Pova Slim 5G, मिलेगा ऐसा AI फीचर जो अब तक किसी फोन में नहीं देखा!

Tecno Pova Slim 5G: यह फोन 4 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा और इसके लिए Flipkart पर लैंडिंग पेज भी लाइव हो चुका है. Tecno Pova Slim 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका स्लिम और प्रीमियम डिजाइन है. इसमें कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें पतले बेजल्स और सेंटर पंच-होल कैमरा दिया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:33 AM IST
भारत में तहलका मचाने आ रहा है Tecno Pova Slim 5G, मिलेगा ऐसा AI फीचर जो अब तक किसी फोन में नहीं देखा!

Tecno अपने नए स्मार्टफोन Pova Slim 5G को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह फोन 4 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा और इसके लिए Flipkart पर लैंडिंग पेज भी लाइव हो चुका है. इस फोन को खास तौर पर स्लिम डिजाइन, AI फीचर्स और 5G कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

डिजाइन और डिस्प्ले
Tecno Pova Slim 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका स्लिम और प्रीमियम डिजाइन है. इसमें कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें पतले बेजल्स और सेंटर पंच-होल कैमरा दिया गया है. बैक साइड पर हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिया गया है. इसके चारों ओर LED लाइट्स भी होंगी, जो फोन को और ज्यादा स्टाइलिश बनाती हैं.

परफॉर्मेंस और AI फीचर्स
यह फोन सिर्फ डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि AI इंटिग्रेशन पर भी फोकस करता है. इसमें Tecno की इन-हाउस वॉइस असिस्टेंट Ella दी जाएगी, जो हिंदी, मराठी और तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है. इसके अलावा इसमें AI Writing Assistant और Circle to Search जैसे स्मार्ट फीचर्स भी होंगे, जो इसे बजट-फ्रेंडली कैटेगरी में और पावरफुल बनाते हैं.

कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी के मामले में यह फोन कई एडवांस्ड फीचर्स लाता है. Tecno का दावा है कि यह फोन नो नेटवर्क कम्युनिकेशन, VoWi-Fi Dual Pass और 5G++ कैरियर एग्रीगेशन जैसी तकनीकों से लैस होगा. इसका मतलब है कि फोन कम नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में भी बेहतर कनेक्शन बनाए रखेगा.

बैकग्राउंड और मार्केट स्ट्रैटेजी
इस साल Tecno ने पहले Pova 7 Series और फिर Pova Curve 5G लॉन्च किया था, जिसमें Dimensity 7300 चिप और IP64 रेटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे. अब Pova Slim 5G के जरिए कंपनी मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है.

कलर और लुक्स
लॉन्च के समय यह स्मार्टफोन व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. इसकी स्टाइल और डिजाइन इसे यूथ और प्रीमियम लुक चाहने वाले यूजर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है.

FAQs

Q1. Tecno Pova Slim 5G भारत में कब लॉन्च होगा?
यह फोन 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा.

Q2. इस फोन में कौन से AI फीचर्स होंगे?
इसमें Ella Voice Assistant, Circle to Search और AI Writing Assistant जैसे फीचर्स मिलेंगे.

Q3. क्या फोन भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा?
जी हां, Ella वॉइस असिस्टेंट हिंदी, मराठी और तमिल जैसी भाषाओं को सपोर्ट करता है.

Q4. क्या फोन में 5G कनेक्टिविटी होगी?
हां, फोन में 5G++ कैरियर एग्रीगेशन और VoWi-Fi Dual Pass जैसी टेक्नोलॉजी दी गई है.

