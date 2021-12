चुपचाप लॉन्च हुआ 8 हजार से कम कीमत वाला मस्त Smartphone, फीचर्स जान उड़ जाएंगे आपके होश

नई दिल्ली. TECNO SPARK 8 Pro के अलावा, ब्रांड ने भारत में टेक्नो स्पार्क गो 2022 (TECNO SPARK Go 2022) के नाम से एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन भी लॉन्च किया. जैसा कि नाम से पता चलता है, यह इस साल की शुरुआत से TECNO SPARK Go 2021 का सक्सेसर है. TECNO SPARK Go 2022 की कीमत कम है, लेकिन फीचर्स जबरदस्त हैं. फोन में 6.5-इंच का डिस्प्ले, 13MP का कैमरा और 5000mAh की बड़ी बैटरी है. आइए जानते हैं TECNO SPARK Go 2022 की कीमत (TECNO SPARK Go 2022 Price In India) और फीचर्स...

TECNO SPARK Go 2022 Price In India

TECNO SPARK Go 2022 भारत में सिंगल 2GB + 32GB मेमोरी कॉन्फिगरेशन में आता है जिसकी कीमत 7,499 रुपये है. यह पहले से ही एकमात्र सियान रंग विकल्प में अमेज़न इंडिया पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. यह बाद में अटलांटिक ब्लू ह्यू ऑप्शन में उपलब्ध हो सकता है.

TECNO SPARK Go 2022 Specifications

TECNO SPARK Go 2022 में 6.5-इंच HD+ LCD की स्क्रीन है. यह क्वाड-कोर SoC के साथ एक अनाम चिपसेट द्वारा संचालित है. इस सिलिकॉन को 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.

TECNO SPARK Go 2022 Camera

TECNO SPARK Go 2022 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 13MP का प्राइमरी सेंसर और AI लेंस है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, यह 8MP स्नैपर का उपयोग करता है.

TECNO SPARK Go 2022 Battery

कनेक्टिविटी के लिए, हैंडसेट डुअल सिम कार्ड स्लॉट, 4जी, वाईफाई, ब्लूटूथ और जीएनएसएस के साथ आता है। यह एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, एक 3.5 मिमी हेडफोन जैक और एक माइक्रोयूएसबी पोर्ट को भी स्पोर्ट करता है. स्मार्टफोन की शेष विशेषताओं में एक रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 11 गो एडिशन, 5,000mAh की बैटरी और 8.95 मिमी मोटाई शामिल है.