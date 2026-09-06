/Tefal Chef Assist Review: 15-in-1 फीचर्स के साथ आया यह मिक्सर ग्राइंडर क्या पैसा वसूल है? जानिए 5 सबसे बड़े फायदे और 2 छिपी कमियां

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किचन का काम जल्दी और बिना किसी झंझट के निपटाना हर किसी की चाहत होती है. चाहे सुबह का नाश्ता बनाना हो, डोसा बैटर तैयार करना हो, या फिर शाम की सब्जियों की चॉपिंग करनी हो, अगर रसोई में एक स्मार्ट और पावरफुल गैजेट हो तो आधी सिरदर्दी वहीं खत्म हो जाती है.
इसी जरूरत को पूरा करने के लिए Tefal लेकर आया है अपना Chef Assist Mixer Grinder. ₹11,500 की M.R.P. और 800W हैवी ड्यूटी मोटर के साथ आने वाला यह एप्लायंस केवल एक आम मिक्सर नहीं, बल्कि 15-in-1 ऑल-इन-वन किचन सॉल्यूशन का दावा करता है. लेकिन क्या यह वाकई आपके किचन का शेफ बनने के लायक है? आइए जानते हैं इस रिव्यू में.
15-in-1 मल्टीटास्किंग: 7 स्पेशल ब्लेड अटैचमेंट्स के साथ यह आटा गूंधने, सब्जी काटने, कीमा बनाने, विस्क करने, जूस बनाने और मसाले पीसने का काम एक ही मशीन में कर देता है.
सुपरफास्ट Powelix टेक्नोलॉजी: इसकी टिकाऊ Powelix ब्लेड्स 1 मिनट से भी कम समय में एकदम स्मूथ और परफेक्ट ग्राइंडिंग रिजल्ट देती हैं.
800W हैवी ड्यूटी मोटर: कड़क मसालों से लेकर गाढ़े डोसा बैटर तक, यह पावरफुल मोटर हर तरह की हार्ड ग्राइंडिंग को चुटकियों में निपटा देती है.
लंबी वारंटी कवरेज: प्रोडक्ट पर 3 साल, मोटर पर 5 साल और ब्लेड्स पर पूरे 7 साल की लंबी वारंटी मिलती है, जो कंपनी के भरोसे को दर्शाती है.
लीकप्रूफ और एर्गोनॉमिक जार: 4 हाई-क्वालिटी स्टेनलेस स्टील और ब्लेंडर जार लीकप्रूफ लिड्स और आरामदायक ग्रिप वाले हैंडल्स के साथ आते हैं.
प्रीमियम प्राइस टैग: ₹11,500 की M.R.P. के साथ यह आम बजट मिक्सर ग्राइंडर के मुकाबले थोड़ा महंगा साबित हो सकता है.
ज्यादा अटैचमेंट्स रखने का झंझट: 7 अलग-अलग ब्लेड्स और 4 जार होने के कारण छोटे किचन में इन्हें संभालकर स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है.
Chef Assist Mixer Grinder को देखते ही समझ आ जाता है कि इसे आज के मॉडर्न किचन को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका ग्रे और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बेहद प्रीमियम और एलीगेंट लगता है. इसका वजन लगभग 3.4 kg है और यह ABS बॉडी के साथ आता है जो काफी मजबूत महसूस होती है.
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 15-in-1 फीचर्स होने के बावजूद यह ज्यादा जगह नहीं घेरता. इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन ऐसा है कि इसे काउंटरटॉप पर आसानी से सेट किया जा सकता है. इसके जार के हैंडल्स भी पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल हैं.
भारतीय किचन में मिक्सर की असली परीक्षा तब होती है जब उसमें कड़क सूखे मसाले या चावल-दाल का भारी बैटर पीसा जाता है. Tefal Chef Assist में 800W की हैवी ड्यूटी मोटर दी गई है जो 220–240V पर काम करती है.
चाहे ठंडी स्मूदी बनानी हो, नारियल की चटनी पीसनी हो या फिर गाढ़ा डोसा बैटर तैयार करना हो, यह मोटर बिना किसी ओवरहीटिंग या रुकावट के आसानी से काम करती है. भारी इस्तेमाल के दौरान भी यह मशीन काफी स्थिर रहती है.
कंपनी का दावा है कि इसकी Powelix ब्लेड टेक्नोलॉजी सिर्फ 1 मिनट के अंदर हर चीज को स्मूथ ब्लेंड कर देती है. टेस्टिंग के दौरान हमने पाया कि यह बात बिल्कुल सच है.
मसालों के बारीक पाउडर से लेकर थिक प्यूरी तक, इसके ब्लेड्स हर इंग्रीडिएंट को बराबर तरीके से पीसते हैं. साथ ही ब्लेड्स पर मिलने वाली 7 साल की वारंटी यह भरोसा दिलाती है कि ये ब्लेड लंबे समय तक खराब या सुस्त नहीं होंगे.
इस मिक्सर ग्राइंडर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसके 7 स्पेशल ब्लेड्स और 4 जार हैं. आपको इसमें अलग-अलग कामों के लिए वर्सेटाइल ऑप्शंस मिलते हैं.
ब्लेंडर जार: स्मूदी, शेक्स और लिक्विड्स के लिए बेस्ट है.
ग्राइंडर जार: सूखे मसाले, काली मिर्च, धनिया पीसने के लिए परफेक्ट है.
चटनी जार: हरी चटनी, लहसुन-अदरक पेस्ट के लिए एकदम सही है.
फूड प्रोसेसिंग बाउल: सब्जी चॉप करने और आटा गूंधने जैसे कामों को आसान बनाता है.
इसके 7 अटैचमेंट्स की मदद से आप आटा गूंधना, सब्जियां काटना, कीमा बनाना, फेंटना (whisking) और आइस क्रश करना जैसे काम चुटकियों में कर सकते हैं.
Tefal यूरोप का नंबर 1 ब्लेंडिंग ब्रांड है और यह मशीन उस भरोसे पर खरी उतरती है. हर एक यूनिट को बाजार में लाने से पहले 215 घंटों की सख्त टेस्टिंग से गुजारा जाता है. इसमें 200 घंटे की ब्लेड शार्पनेस और लॉक-अनलॉक ड्यूरेबिलिटी चेक शामिल हैं.
इसकी वारंटी कवरेज भी जबरदस्त है. आपको प्रोडक्ट पर 3 साल, मोटर पर 5 साल और ब्लेड्स पर पूरे 7 साल की वारंटी मिलती है, जो इसे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट बनाती है.
अगर आप एक ऐसा किचन एप्लायंस ढूंढ रहे हैं जो मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर और फूड प्रोसेसर चारों का काम अकेले कर सके, तो Tefal Chef Assist Mixer Grinder आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है.
हालांकि ₹11,500 की M.R.P. थोड़ी ज्यादा लग सकती है और 7 ब्लेड्स को संभालने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, लेकिन इसके 15-in-1 फीचर्स, पावरफुल 800W मोटर और 7 साल की ब्लेड वारंटी आपके पैसे पूरी तरह वसूल करा देती है. वर्किंग प्रोफेशन्स और बिजी कपल्स के लिए यह किचन गैजेट एक लाइफसेवर साबित हो सकता है,