/अब AI बनाएगा खाना, भारत में लॉन्च होने जा रहे हैं Tefal के स्मार्ट किचन डिवाइस, 8 साल तक नहीं होंगे खराब!

स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट वॉच के बाद अब किचन में भी स्मार्ट डिवाइस की मांग बढ़ रही है. इसी स्मार्ट मांग के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री भी किचन में हो चुकी है. इससे भारतीय मार्केट में भी प्रिमियम किचन अप्लायंसेज की मांग तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इस बदलाव के बीच भारतीय ग्राहकों की पसंद में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है. होम अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनी Tefal का कहना है कि आज का भारतीय कंज्यूमर सिर्फ AI या हाई-टेक फीचर्स नहीं चाह रहा है, बल्कि उसे ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इस्तेमाल में बहुत आसान हो और उनके रोजमर्रा के जीवन को स्मार्ट और फास्ट बना सके.
SEB इंडिया के CEO जसजीत कौर ने जी न्यूज को बताया कि भारत को एक बहुत ही अहम मार्केट मानते हुए Tefal ने देश में अपनी एक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट टीम तैनात की है. कंपनी का कहना है कि किसी भी प्रोडक्ट को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसे लोकल आदतों के हिसाब से स्टडी और अडैप्ट किया जाता है.
इसके साथ ही एनर्जी की बचत और सस्टेनेबिलिटी को लेकर Tefal कई बड़े कदम उठा रही है. जैसे-
कंपनी की Renew Ceramic Cookware रेंज में 90% रीसाइकिल्ड एल्युमिनियम और 90% रीसाइकिल्ड पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है.
इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर में ऑटो शट-ऑफ जैसे थॉटफुल फीचर्स दिए गए हैं, जिससे फालतू बिजली की खपत न हो.
कंपनी का मानना है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ ग्रीन प्रोडक्ट होना नहीं, बल्कि उसका लंबा चलना है. Tefal के कुकवेयर को कम से कम 8 साल की डिजाइन साइकिल के साथ बनाया जाता है जिससे इसे बार-बार बदलना न पड़े.
इसके साथ ही आने वाले समय में Tefal अपने कई AI और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च करने जा रही है. इन स्मार्ट कुकिंग सॉल्यूशंस में रेसिपी रेकमेंडेशन जैसे फीचर्स होंगे, जहां यूजर को बस सामन डालकर बंद करना होगा और फिक्स समय में खाना अपने आप तैयार हो जाएगा. इसके साथ ही, डिजिटल टच इंटरफेस वाले वैक्यूम क्लीनर और स्टीम आयन जैसे गैजेट्स भी AI के जरिए यूजर एक्सपीरियंस को इंट्यूटिव और बेहतर बनाएंगे.
कंपनी की नजर फिलहाल टॉप-टियर मेट्रो और क्लास-1 शहरों पर है. आने वाले 1 साल में कंपनी भारत के 30 से 35 ऐसे शहरों में विस्तार की योजना बना रही है, जहां खरीदारी की क्षमता और जरूरतों का सही तालमेल है.
इसके साथ ही, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर, गारमेंट केयर और वैक्यूम क्लीनर जैसी कैटेगरी में कंपनी करीब हर दूसरे महीने नए प्रोडक्ट्स पेश करने की तैयारी में है. कॉरपोरेट और पर्सनल गिफ्टिंग मार्केट में भी प्रीमियम किचन प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसे Tefal अपनी मजबूत ग्लोबल इमेज के दम पर भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.