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ईरान संकट का आपके मोबाइल बिल से क्या है कनेक्शन? Jio-Airtel यूजर्स के लिए बड़ी खबर

ईरान संकट और वैश्विक तनाव के बीच क्या Jio, Airtel और Vi आपके मोबाइल रिचार्ज प्लान्स महंगे करेंगे? जानिए 15% टैरिफ हाइक पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:32 PM IST
ईरान संकट का आपके मोबाइल बिल से क्या है कनेक्शन? Jio-Airtel यूजर्स के लिए बड़ी खबर
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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