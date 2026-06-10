/ईरान संकट का आपके मोबाइल बिल से क्या है कनेक्शन? Jio-Airtel यूजर्स के लिए बड़ी खबर

आज के समय में बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है. लेकिन क्या आपका मोबाइल बिल बहुत जल्द और महंगा होने वाला है? पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea (Vi) अपने टैरिफ प्लान्स में 15% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं. लेकिन बदलते वैश्विक हालातों और ईरान संकट ने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है. आइए जानते हैं कि इस समय टेलीकॉम कंपनियों के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और क्या आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है या आपको बड़ी राहत मिलने वाली है.
दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और खासकर ईरान संकट ने ग्लोबल मार्केट की कमर तोड़ दी है. इस तनाव की वजह से ईंधन (Fuel), खाना-पीना और लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. जब हर चीज महंगी हो रही है, तो आम उपभोक्ताओं की जेब पर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है. ऐसे माहौल में टेलीकॉम कंपनियां अगर रिचार्ज प्लान्स और महंगे करती हैं, तो उन्हें ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि विश्लेषकों का मानना है कि Jio, Airtel और Vi फिलहाल टैरिफ हाइक के फैसले को टाल सकते हैं.
भले ही वैश्विक हालातों के चलते कंपनियां दाम न बढ़ाएं, लेकिन उनकी अपनी वित्तीय हालत पर असर पड़ रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2025 (FY25) में टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेवेन्यू 13% की दर से बढ़ा था. लेकिन दाम न बढ़ने की वजह से FY26 में यह ग्रोथ गिरकर 10% पर आ गई. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY27) में भी रिचार्ज प्लान्स महंगे नहीं किए गए, तो यह रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट (10% से कम) में सिमट जाएगी. इतिहास गवाह है कि जब भी इन कंपनियों की ग्रोथ कम होती है, ये दाम बढ़ा देती हैं.
मोतीलाल ओसवाल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स में करीब 15% की बढ़ोतरी करने की तैयारी में थीं. अगर ऐसा होता है, तो 1.5GB डेली डेटा वाले 28 दिनों के बेस पैक की कीमत में सीधे ₹50 तक का उछाल आ सकता है. इसके अलावा, जो लोग फ्री या सस्ते में 5G का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए भी 5G प्लान्स महंगे हो सकते हैं. इससे देश में 5G का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ सकती है.
अगर कंपनियां टैरिफ नहीं बढ़ाती हैं, तो उनका ARPU (प्रति यूजर औसत राजस्व) नहीं बढ़ेगा. ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक, FY26 में ARPU 8.2% बढ़कर ₹220 तक पहुंचा था, जिसके FY27 में ₹230 होने की उम्मीद है. अगर रिचार्ज महंगे नहीं हुए, तो यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा. इसके अलावा, रिलायंस जियो (Jio) का मेगा IPO भी आने वाला है. कोई भी कंपनी कम रेवेन्यू ग्रोथ के साथ अपना IPO मार्केट में नहीं लाना चाहेगी क्योंकि इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न चाहिए होता है.
आने वाले समय में कंपनियां एक बिल्कुल नया तरीका अपना सकती हैं. इस नए टैरिफ स्ट्रक्चर के तहत आपको आपके डेटा और कॉलिंग यूसेज के हिसाब से पैसे देने होंगे. यानी जो यूजर ज्यादा इंटरनेट चलाएगा, उसे ज्यादा पैसे देने होंगे और कम इस्तेमाल करने वालों का बिल कम आएगा. अब देखना यह है कि जून के इस आखिरी हफ्ते के बाद, टेलीकॉम कंपनियां इस पर क्या अंतिम फैसला लेती हैं.