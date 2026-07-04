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फिर संकट में घिरा Telegram! सरकार ने थमाया 15 दिन का अल्टीमेटम, नहीं माने तो बढ़ सकती है मुश्किल

Government Notice to Telegram: टेलीग्राम एक नई मुसीबत में फंस गया है! फ्री फिल्में-वेब सीरीज डाउनलोड करने वाले करोड़ों भारतीय यूजर्स को जल्द बड़ा झटका लग सकता है. फिल्मों की अवैध पाइरेसी और NEET धांधली के बाद केंद्र सरकार ने ऐप पर नकेल कसते हुए डिजिटल सेफ्टी सुधारने के लिए 15 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम थमा दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:55 PM IST
फिर संकट में घिरा Telegram! सरकार ने थमाया 15 दिन का अल्टीमेटम, नहीं माने तो बढ़ सकती है मुश्किल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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