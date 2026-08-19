Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /WhatsApp की बढ़ेगी टेंशन! Telegram ला रहा नया फीचर, 1 क्लिक में हर यूजर को मिलेगी अपनी वेबसाइट, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp की बढ़ेगी टेंशन! Telegram ला रहा नया फीचर, 1 क्लिक में हर यूजर को मिलेगी अपनी वेबसाइट, जानें कैसे करेगा काम

सोशल मीडिया की दुनिया में टेलीग्राम बड़ा बदलाव करने जा रहा है. सीईओ पावेल दुरोव के मुताबिक कंपनी ने नए .gram डोमेन के लिए अप्लाई किया है. इसके मंजूर होते ही यूजर्स को एक AI प्रॉम्प्ट पर अपना यूजरनेम आधारित पर्सनल वेब एड्रेस मिल सकेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp की बढ़ेगी टेंशन! Telegram ला रहा नया फीचर, 1 क्लिक में हर यूजर को मिलेगी अपनी वेबसाइट, जानें कैसे करेगा काम
Image Credit: Telegram ला रहा नयाा AI फीचर

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डायन भाभी या बहू? दशहरे पर यामी गौतम की 'नई नवेली' दुल्हन के राज से उठेगा पर्दा
2
3
4
5