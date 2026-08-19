/WhatsApp की बढ़ेगी टेंशन! Telegram ला रहा नया फीचर, 1 क्लिक में हर यूजर को मिलेगी अपनी वेबसाइट, जानें कैसे करेगा काम

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram अब सिर्फ चैटिंग और चैनल से आगे निकलकर वेबसाइट की ओर बढ़ रहा है. कंपनी अब डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी में है. टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पावेल दुरोव ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि कंपनी ने एक समर्पित इंटरनेट नेमस्पेस .gram टॉप-लेवल डोमेन के लिए अप्लाई कर दिया है. इस फैसले से प्लेटफॉर्म के 1 अरब से ज्यादा यूजर्स को उनके नाम से जुड़ा पर्सनल वेब एड्रेस मिलने का रास्ता साफ हो सकता है.
इसके साथ ही टेलीग्राम एक नया AI फीचर भी लाने की भी प्लानिंग कर रहा है. इसकी सहायता से यूजर्स सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देकर अपनी पूरी वेबसाइट तैयार कर सकेंगे. अगर टेलीग्राम को यह मंजूरी मिलती है, तो WhatsApp जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप्स की टेंशन बढ़ना तय है, इसका कारण है कि अभी यह फीचर किसी और मैसेजिंग ऐप्स के पास नहीं है.
फिलहाल टेलीग्राम पर हर यूजर का एक यूजरनेम होता है. नए डोमेन के आने के बाद यह युजरनेम एक पूरी वेबसाइट का पता बन सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आपका यूजरनेम 'Anil' है, तो आपका वेब एड्रेस anil.gram हो सकता है.
कंपनी का विजन टेलीग्राम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, जहां यूजर्स को अलग से कोडिंग या वेब डेवलपमेंट सीखने की जरूरत न पड़े. यूजर्स आसान भाषा में लिखकर अपनी इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकेंगे, जिसकी होस्टिंग और सिक्योरिटी भी टेलीग्राम ही संभालेगा.
Telegram has applied for the .gram domain zone.
If the application is approved by ICANN, a billion Telegram users could get their own second-level domains — yourname.gram.
Users would be able to set up their interactive websites hosted by Telegram with one prompt
Pavel Durov (@durov) August 18, 2026
आमतौर पर जब आप कोई डोमेन जैसे .com या .in खरीदते हैं, तो आप उसके मालिक होते हैं और उसे किसी भी कंपनी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन .gram के मामले में ऐसा नहीं होगा.
यह टेलीग्राम के कंट्रोल वाला डोमेन होगा.
आपका एड्रेस .gram सीधे आपके टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ा रहेगा.
इसे किसी दूसरे डोमेन रजिस्टरार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.
हाल ही में टेलीग्राम के मौजूदा लिंक सिस्टम t.me को एक बड़ी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा था, जब एक बैन के कारण t.me लिंक्स करीब 19 घंटे तक बंद रहे थे. इस घटना के बाद टेलीग्राम ने अपने खुद के डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज कर दिया जिससे भविष्य में तीसरे पक्ष की वजह से कोई रुकावट न आए.
इंटरनेट डोमेन को कंट्रोल करने वाली संस्था ICANN को इसके लिए आवेदन भेजा गया है. ICANN अक्टूबर के अंत तक सभी आवेदनों की लिस्ट जारी करेगी. यदि टेलीग्राम के आवेदन को हरी झंडी मिल जाती है, तो इस सेवा को पूरी तरह शुरू होने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है. यानी यूजर्स को 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक यह सुविधा मिल सकती है.