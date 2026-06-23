Telegram India Return: मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत में टेलीग्राम से लगा बैन हट गया है. एक बार फिर से टेलीग्राम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर दिखने लगा है. अब आप इसे डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि बैन हटने के बाद अभी टेलीग्राम के एक खास फीचर पर रोक लगी रहेगी.
नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा को देखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया था. इस प्रतिबंध की अवधि 22 जून को समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब फिर से टेलीग्राम प्ले स्टोर पर यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है. हालांकि, ऐप की वापसी के बाद भी भारतीय यूजर्स 30 जून 2026 तक भेजे गए मैसेजेस को एडिट नहीं कर पाएंगे.
हालांकि, बैन की समयसीमा खत्म होने के बाद भी कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वे अभी तक Telegram का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. बीते 16 जून को केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर टेलीग्राम और उससे जुड़े लिंक्स को 22 जून तक के लिए ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था. इसके साथ ही सरकार ने टेलीग्राम को यह निर्देश दिया था कि वह अपने मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक बंद रखे.
अधिकारियों के मुताबिक, टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का गलत इस्तेमाल पेपर लीक से जुड़ी झूठी अफवाहें में किया जा रहा था. इससे जुड़े अपराधी परीक्षा से कई दिन पहले ऐप पर कुछ भी रैंडम मैसेज भेज देते थे और पेपर खत्म होने के बाद, उसी पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली प्रश्न पत्र भेज देते थे. टेलीग्राम एडिट फीचर की खास बात यह है कि वह एडिट करने के बाद भी पुराना टाइमस्टैम्प ही दिखाता है, इसलिए ऐसा लगता था कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था. इससे लोगों में भ्रम और डर का माहौल बनता था. यही कारण है कि सरकार ने इस फीचर को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है.
Telegram पर लगाए गए प्रतिबंध का मामला 19 जून को दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा था. इस मामले को लेकर कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी था. सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि कुछ Telegram चैनल फेक प्रश्नपत्र बेच रहे थे और चैनल एडमिन मैसेज एडिट फीचर का इस्तेमाल कर लीक से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे.
टेलीग्राम बैन को लेकर कंपनी के सीईओ पावेल डुरोव ने भारत सरकार के इस फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी. पावेल का कहा कि कुछ यूजर्स की तरफ से कथित रूप से लीक सामग्री शेयर किए जाने से पूरे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाना सही नहीं है.