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खुशखबरी! भारत में Telegram से हटा बैन, लेकिन 30 जून तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ये स्पेशल फीचर

Telegram ban Lifted: भारत में Telegram पर लगाया गया अस्थायी बैन खत्म हो गया है और ऐप एक बार फिर यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है. हालांकि, सरकार के निर्देशों के तहत प्लेटफॉर्म का मैसेज एडिटिंग फीचर अभी भी 30 जून 2026 तक बंद रहेगा, जिसका इस्तेमाल यूजर्स नहीं कर पाएंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:34 AM IST
खुशखबरी! भारत में Telegram से हटा बैन, लेकिन 30 जून तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ये स्पेशल फीचर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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