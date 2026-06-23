अधिकारियों के मुताबिक, टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का गलत इस्तेमाल पेपर लीक से जुड़ी झूठी अफवाहें में किया जा रहा था. इससे जुड़े अपराधी परीक्षा से कई दिन पहले ऐप पर कुछ भी रैंडम मैसेज भेज देते थे और पेपर खत्म होने के बाद, उसी पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली प्रश्न पत्र भेज देते थे. टेलीग्राम एडिट फीचर की खास बात यह है कि वह एडिट करने के बाद भी पुराना टाइमस्टैम्प ही दिखाता है, इसलिए ऐसा लगता था कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था. इससे लोगों में भ्रम और डर का माहौल बनता था. यही कारण है कि सरकार ने इस फीचर को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है.