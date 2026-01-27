'WhatsApp को सिक्योर मानना बेवकूफी है!' Telegram के CEO पावेल ड्यूरोव का तीखा हमला, Musk ने भी दिया साथ

दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग ऐप्स की सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. इस बहस में व्हाट्सएप (WhatsApp) और टेलीग्राम (Telegram) एक बार फिर आमने सामने आ गए है. टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव (Pavel Durov) ने WhatsApp की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है. TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम के फाउंडर ड्यूरोव ने यहां तक कह दिया कि साल 2026 में भी अगर कोई व्हाट्सएप को सुरक्षित मानता है, तो वह 'ब्रेनडेड' (Braindead) यानी मंदबुद्धि है. इस बहस में दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला, स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भी कूद पड़े हैं.

'प्राइवेसी सिर्फ दिखावा है'

पावेल ड्यूरोव ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा कि सिर्फ एन्क्रिप्शन बोल देने से सब सिक्योर नहीं हो जाता है. ड्यूरोव के मुताबिक, टेलीग्राम के इंटरनल एनालिसिस में व्हाट्सएप के एन्क्रिप्शन में कई ऐसी कमियां मिली हैं, जिनसे डेटा लीक होना आसान है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, '2026 में भी व्हाट्सएप की सुरक्षा पर यकीन करने के लिए दिमाग से पैदल होना पड़ेगा.'

— Pavel Durov (@durov) January 26, 2026

कानूनी विवादों ने बढ़ाई चर्चा

इसी बीच कुछ जगहों पर मैसेजिंग सेवाओं की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कानूनी सवाल भी उठे हैं. आरोप यह हैं कि कंपनियां जो वादे करती हैं, उनकी हकीकत उतनी साफ नहीं होती. हालांकि कंपनियां इन दावों को गलत बताती रही हैं और कहती हैं कि यूजर्स की चैट सुरक्षित रहती है. कंपनियों का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं. मामला कानूनी प्रक्रिया में होने की वजह से सच्चाई अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगी.

अमेरिका में केस से फंसी 'मेटा'

यह बयान ऐसे समय में आया है जब व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी 'मेटा' (Meta) अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े कानूनी मुकदमे का सामना कर रही है. व्हाट्सएप पर आरोप लगा है कि वह चोरी-छिपे यूजर्स के मैसेज पढ़ता और उन्हें एनालाइज करता है. यह उन दावों के बिल्कुल उलट है जिसमें व्हाट्सएप कहता है कि आपके मैसेज सिर्फ आप और जिसे आपने भेजा है, वही पढ़ सकता है.

मस्क ने भी ली चुटकी

अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी इस जंग में पीछे नहीं रहे. उन्होंने ड्यूरोव की बातों का समर्थन करते हुए अपने X पस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं हैं. इसके उन्होंने सिग्नल पर भी सवाल खड़े किए. मस्क ने कहा कि लोग X चैट का इस्तेमाल करें. बता दें कि मस्क पहले भी कई बार लोगों को व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे सुरक्षित एप्स इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं. मस्क ने यह पोस्ट DogeDesigner की उस पोस्ट को जवाब देते हुए की जिसमें मेटा के खिलाफ चल रहे मुकदमे के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था.

आरोपों पर मेटा ने क्या कहा?

मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने सभी आरोपों को बेतुका बता सिरे से खारिज कर दिया है. स्टोन का कहना है कि व्हाट्सएप पिछले एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है जो पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने चेतावनी दी कि वे झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. स्टोन ने ब्लूमबर्ग को ईमेल किए गए एक बयान में कहा कि यह दावा कि लोगों के व्हाट्सएप संदेश एन्क्रिप्टेड नहीं हैं, सरासर गलत है. व्हाट्सएप पिछले एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है.

