इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने फैसले का बचाव किया. सरकार की ओर से बोलेत हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट को बताया कि टेलीग्राम के खिलाफ यह एक्शन रातों रात नहीं लिया गया है. हम मई के महीने से ही टेलीग्राम के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं. मई से ही हमें लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि सरकार के पास ऐप के दुरुपयोग से जुड़े चौंकाने वाले सबूत और आंकड़े मौजूद हैं, जिन्हें वे कोर्ट के सामने पेश करेंगे. सरकार ने यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत अपनी इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है.