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कई हफ्तों से दे रहे थे चेतावनी... Telegram पर सरकार का बड़ा खुलासा, कोर्ट में लगाए गंभीर आरोप; क्या हमेशा के लिए बैन होगा?

NEET UG 2026 Telegram Ban: NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी बैन का मामला कोर्ट पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया है कि कंपनी को कई हफ्तों तक चेतावनी दी गई, लेकिन उसने चिंताओं का समाधान नहीं किया. अब सबकी नजर कोर्ट के अगले फैसले पर है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:49 PM IST
कई हफ्तों से दे रहे थे चेतावनी... Telegram पर सरकार का बड़ा खुलासा, कोर्ट में लगाए गंभीर आरोप; क्या हमेशा के लिए बैन होगा?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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