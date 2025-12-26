DNA कराओ और पाओ अरबों रुपये! टेक बिलियनेयर बोला- जिस महिला ने मेरे स्पर्म का इस्तेमाल किया...

Telegram founder Pavel Durov: मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के अरबपति फाउंडर पावेल ड्यूरोव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्यूरोव ने उन महिलाओं के लिए IVF इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की है, जो उनके दान किए गए स्पर्म का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी वादा किया है कि ऐसे बच्चों को उनकी करीब 17 अरब डॉलर की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, बशर्ते वे DNA के जरिए खुद को उनका जैविक बच्चा साबित कर सकें.

100 से ज्यादा जैविक बच्चों का खुलासा

41 साल के रूसी मूल के टेक उद्यमी पावेल ड्यूरोव ने जुलाई 2024 में खुलासा किया था कि वे अब तक कम से कम 12 देशों में 100 से ज्यादा जैविक बच्चों के पिता बन चुके हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 2010 में स्पर्म डोनेशन की शुरुआत की थी. पहले उन्होंने एक दोस्त की मदद के लिए ऐसा किया, लेकिन बाद में यह सिलसिला मॉस्को की AltraVita फर्टिलिटी क्लिनिक में गुमनाम स्पर्म डोनेशन तक पहुंच गया.

क्लिनिक की अनोखी मार्केटिंग और फ्री IVF ऑफर

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की गर्मियों में AltraVita क्लिनिक ने एक बेहद अनोखा मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया. इसमें ड्यूरोव के “बायोमैटीरियल” को “हाई जेनेटिक कम्पैटिबिलिटी” वाला बताया गया और 37 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए फ्री IVF ऑफर किया गया. क्लिनिक के एक पूर्व डॉक्टर ने बताया कि कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए इसमें केवल अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया. डॉक्टर के मुताबिक, इसमें दिलचस्पी दिखाने वाली महिलाएं पढ़ी-लिखी और पूरी तरह स्वस्थ थीं. क्लिनिक की वेबसाइट पर टेलीग्राम के लोगो के साथ ड्यूरोव की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसमें उनके स्पर्म को “हाई डिमांड” बताया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

DNA से साबित हुआ रिश्ता तो मिलेगा अरबों का हिस्सा

पावेल ड्यूरोव ने एक फ्रेंच मैगजीन को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि उनके सभी जैविक बच्चों को बराबर की विरासत मिलेगी. अक्टूबर 2024 में लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि अगर उनके बच्चे DNA के जरिए उनसे रिश्ता साबित कर पाते हैं, तो भविष्य में, शायद 30 साल बाद, वे उनकी संपत्ति में हिस्सेदार बन सकेंगे. फोर्ब्स के मुताबिक, ड्यूरोव की कुल संपत्ति करीब 17 अरब डॉलर है, हालांकि इसका बड़ा हिस्सा टेलीग्राम से जुड़ा है, जिसे वे एक नॉन-प्रॉफिट फाउंडेशन को सौंपने की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा उनके पास 2013 में खरीदे गए बिटकॉइन भी बताए जाते हैं.

विरासत के ऐलान के बाद बढ़ी हलचल

इस ऐलान के बाद ड्यूरोव के पास ऐसे कई संदेश आने लगे, जिनमें लोग खुद को उनका बच्चा बता रहे थे. ड्यूरोव ने कहा कि वे अपना DNA ओपन-सोर्स करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उनके जैविक बच्चे एक-दूसरे को पहचान सकें और आपस में जुड़ सकें.

स्पर्म डोनेशन के पीछे ड्यूरोव की दलील

ड्यूरोव का कहना है कि दुनिया भर में हेल्दी स्पर्म की कमी और पुरुषों में घटती फर्टिलिटी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. उन्होंने 2024 में टेलीग्राम पर लिखा था कि वे इस वैश्विक समस्या को कम करने में अपना योगदान देकर गर्व महसूस करते हैं. इस खुलासे के बाद उनकी तुलना मजाकिया अंदाज में एलन मस्क से की गई, जिनके कम से कम 14 बच्चे बताए जाते हैं. एलन मस्क ने इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मजाक करते हुए प्रतिक्रिया दी, जिस पर ड्यूरोव ने भी एक गेमिंग मीम के जरिए जवाब दिया.