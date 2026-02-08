Advertisement
trendingNow13102166
Hindi NewsटेकTelegram का नया अवतार: Android यूजर्स को मिला iPhone वाला मजा, बदल गया आपका पसंदीदा ऐप! आपने देखा क्या?

Telegram का नया अवतार: Android यूजर्स को मिला iPhone वाला मजा, बदल गया आपका पसंदीदा ऐप! आपने देखा क्या?

Telegram New Update: अगर अपने Android फोन पर Telegram ओपन किया और ऐप बदला-बदला सा लगे तो यह कोई गलती या खराबी नहीं है. मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपने Android यूजर्स के लिए एक बड़ा डिजाइन अपडेट जारी किया है जिसने ऐप का पूरा लुक और इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया है. नए अपडेट के साथ Telegram अब ज्यादा मॉडर्न, साफ-सुथरा और काफी हद तक iPhone जैसा नजर आने लगा है.  

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 08, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Telegram का नया अवतार: Android यूजर्स को मिला iPhone वाला मजा, बदल गया आपका पसंदीदा ऐप! आपने देखा क्या?

Telegram New Update: अगर आप एक अपने स्मार्टफोन में अचानक अपने टेलीग्राम ऐप को देखकर हैरान हैं तो आप अकेले नहीं हैं! चैटिंग की दुनिया में अपनी प्राइवेसी और फीचर्स के लिए जाना जाने वाला Telegram ने अब अपनी पूरी सूरत ही बदल ली है. कंपनी ने Android प्लेटफॉर्म के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन अपडेट पेश कर दिया है. अगर आप Android पर टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐप का चेहरा अब पूरी तरह बदलने वाला है. 

मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपने नए अपडेट 12.4.0 के साथ Liquid Glass रिडिजाइन पेश किया है. यह अब तक के सबसे बड़े विजुअल अपडेट में से एक है जो Android ऐप को काफी हद तक iPhone जैसा लुक देता है.

नए अपडेट पर क्या-क्या बदला?
टेलीग्राम के नए अपडेट के ऐप का इंटरफेस पूरी तरह से बदल गया है. नए अपडेट के बाद सबसे बड़ा बदलाव नेविगेशन बार में आया है, जहां सालों से ऊपर दिखने वाले ऑप्शंस अब स्क्रीन के नीचे एक फोर-टैब नेविगेशन बार के रूप में दिखाई देंगे. इसमें Chats, Contacts, Settings और Profile के ऑप्शन शामिल हैं. नए अपडेट का यह फीचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम iPhone में देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गायब हुआ पुराना मेनू
टेलीग्राम की पहचान रहा Hamburger Menu अब नए अपडेट के बाद पूरी तरह से हटा दिया गया है. अब नए ग्रुप बनाने या दूसरे सेटिंग्स के लिए आपको दाईं तरफ ऊपर की ओर दिए गए थ्री-डॉट्स पर क्लिक करना होगा.

Liquid Glass डिजाइन
टेलीग्राम में अब ट्रांसपेरेंट और फ्रॉस्टेड एलिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. आसान भाषा में कहें तो अब मेनू और पैनल कांच की तरह हल्के पारदर्शी दिखेंगे जिससे ऐप काफी मॉडर्न और प्रीमियम जैसा दिखाई देता है.

ये भी पढ़ेंः Google ने हाथ खड़े किए! 100 करोड़ Android फोन हुए 'बेकार', कहीं आपका फोन भी तो नहीं?

क्यों किया यह बदलाव?
टेलीग्राम अब Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप को एक जैसा ही दिखाना चाहता है. जनवरी में यह डिजाइन iPhone के लिए आया था और अब इसे Android यूजर्स के लिए भी रोलआउट कर दिया गया है. हालांकि जो यूजर्स पुराने स्टाइल के आदी हैं उन्हें इस नए लेआउट को समझने में थोड़ा समय लग सकता है. नए अपडेट का यह मॉडर्न लुक और आसान नेविगेशन पसंद आ सकता है तो वहीं कुछ यूजर्स इसे Android ऐप्स के iOS की तरफ झुकने का एक और उदाहरण मान सकते हैं. लेकिन इतना तय है कि Telegram अब सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि डिजाइन और विजुअल एक्सपीरियंस पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है.

ये भी पढ़ेंः Valentine Day 2026: पार्टनर को देना है सरप्राइज? ये रहे टॉप-5 टेक गिफ्ट्स जो जीत...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

telegram new updateTelegram Liquid Glass Feature

Trending news

महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!