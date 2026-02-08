Telegram का नया अवतार: Android यूजर्स को मिला iPhone वाला मजा, बदल गया आपका पसंदीदा ऐप! आपने देखा क्या?

Telegram New Update: अगर आप एक अपने स्मार्टफोन में अचानक अपने टेलीग्राम ऐप को देखकर हैरान हैं तो आप अकेले नहीं हैं! चैटिंग की दुनिया में अपनी प्राइवेसी और फीचर्स के लिए जाना जाने वाला Telegram ने अब अपनी पूरी सूरत ही बदल ली है. कंपनी ने Android प्लेटफॉर्म के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन अपडेट पेश कर दिया है. अगर आप Android पर टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐप का चेहरा अब पूरी तरह बदलने वाला है.

मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपने नए अपडेट 12.4.0 के साथ Liquid Glass रिडिजाइन पेश किया है. यह अब तक के सबसे बड़े विजुअल अपडेट में से एक है जो Android ऐप को काफी हद तक iPhone जैसा लुक देता है.

नए अपडेट पर क्या-क्या बदला?

टेलीग्राम के नए अपडेट के ऐप का इंटरफेस पूरी तरह से बदल गया है. नए अपडेट के बाद सबसे बड़ा बदलाव नेविगेशन बार में आया है, जहां सालों से ऊपर दिखने वाले ऑप्शंस अब स्क्रीन के नीचे एक फोर-टैब नेविगेशन बार के रूप में दिखाई देंगे. इसमें Chats, Contacts, Settings और Profile के ऑप्शन शामिल हैं. नए अपडेट का यह फीचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम iPhone में देखते हैं.

गायब हुआ पुराना मेनू

टेलीग्राम की पहचान रहा Hamburger Menu अब नए अपडेट के बाद पूरी तरह से हटा दिया गया है. अब नए ग्रुप बनाने या दूसरे सेटिंग्स के लिए आपको दाईं तरफ ऊपर की ओर दिए गए थ्री-डॉट्स पर क्लिक करना होगा.

Liquid Glass डिजाइन

टेलीग्राम में अब ट्रांसपेरेंट और फ्रॉस्टेड एलिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. आसान भाषा में कहें तो अब मेनू और पैनल कांच की तरह हल्के पारदर्शी दिखेंगे जिससे ऐप काफी मॉडर्न और प्रीमियम जैसा दिखाई देता है.

क्यों किया यह बदलाव?

टेलीग्राम अब Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप को एक जैसा ही दिखाना चाहता है. जनवरी में यह डिजाइन iPhone के लिए आया था और अब इसे Android यूजर्स के लिए भी रोलआउट कर दिया गया है. हालांकि जो यूजर्स पुराने स्टाइल के आदी हैं उन्हें इस नए लेआउट को समझने में थोड़ा समय लग सकता है. नए अपडेट का यह मॉडर्न लुक और आसान नेविगेशन पसंद आ सकता है तो वहीं कुछ यूजर्स इसे Android ऐप्स के iOS की तरफ झुकने का एक और उदाहरण मान सकते हैं. लेकिन इतना तय है कि Telegram अब सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि डिजाइन और विजुअल एक्सपीरियंस पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है.

