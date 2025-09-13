Elon Musk का काला चिट्ठा खोल गया उन्हीं का इंजीनियर, 8 साल काम करने के बाद टेस्ला से क्यों छोड़ी नौकरी?
Tesla engineer Resigns: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के सीनियर इंजीनियर ने आठ साल तक काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के साथ ही इंजीनियर ने टेस्ला के CEO एलन मस्क की लीडरशिप पर सवाल उठाए. जियोर्जियो बालेस्ट्रिएरी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि मस्क अब भरोसे लायक नहीं हैं!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:50 AM IST
Tesla Engineer Resigns: दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में शामिल टेस्ला को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. इस बार कंपनी को झटका किसी प्रोडक्ट फेल्योर या मार्केट में गिरावट की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के अन्दर उठी नाराजगी और असहमति है. एलन मस्क की कंपनी टेस्ला में आठ साल तक अहम भूमिका निभाने वाले एक सीनियर इंजीनियर ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है. हैरानी की बात तो यह है कि इंजीनियर ने जाते-जाते टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की लीडरशिप पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं. 

एलन मस्क की वजह से छोड़ी नौकरी
सीनियर टेस्ला इंजीनियर जियोर्जियो बालेस्ट्रिएरी (Giorgio Balestrieri) ने 8 साल तक टेस्ला में काम करने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. जियोर्जियो ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में टेस्ला सीईओ एलन मस्क की लीडरशिप को लेकर चिंता जताई और इसका टेस्ला के मिशन पर नेगेटिव इंपैक्ट होने का दावा किया. उन्होंने इस्तीफे की मुख्य वजह टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) की लीडरशिप को बताया है.

जियोर्जियो ने टेस्ला एनर्जी और ऑटोबिडर की यूरोप टीम में काम किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपने कलीग का धन्यवाद किया है और उन्हें तेज, मेहनती बताया है जिन्होंने टेस्ला को खास बनाया. उन्होंने टेस्ला एनर्जी की बढ़ती सफलता का भी जिक्र किया. उन्होंने इस पोस्ट में कहा है कि जब उन्होंने साल 2017 में टेस्ला जॉइन किया था तब कंपनी सिर्फ 350 मेगावॉट-ऑवर (MWh) एनर्जी स्टोरेज पर काम कर रही थी लेकिन साल 2024 में यह आंकड़ा 31.4 गीगावॉट-ऑवर (GWh) तक पहुंच गया. जियोर्जियो ने यूरोप और दूसरे शहरों में टेस्ला एनर्जी की सफलता की तारीफ की है.

ये भी पढ़ेंः Microsoft-Google के बाद अब Amazon से  फिलिस्तीनी इंजीनियर की छुट्टी, CEO को मैसेज में कह दी थी ये बात

एलन मस्क पर लगाया गंभीर आरोप

जियोर्जियो ने कहा कि टेस्ला छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन इसके पीछे की वजह एलन मस्क ही हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि प्रमुख कारण है कि मैं जा रहा हूं, वह यह है कि मुझे लगता है कि एलन ने टेस्ला के मिशन को और कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने मस्क पर जनता से झूठ बोलने, जनमत को प्रभावित करने, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने और तेल-गैस इंडस्ट्री से जुड़े राजनीतिक दलों और जलवायु परिवर्तन के इनकार करने वालों का समर्थन करने जैसे बड़े और गंभीर आरोप लगाए.

जियोर्जियो ने अपने पोस्ट में अपने एक्सपीरियंस को लेकर भी बात की है. उन्होंने बताया कि यूरोप में ऑटोबिडर टीम में शामिल होने के बाद साल 2020 में 14 MWh की ऑपरेशनल फ्लिट से यह बढ़कर लगभग 1.3 GWh हो गई, यानी करीब करीब 100 गुना की बढ़ोत्तरी हुई.  

पोस्ट के अंत में जियो ने कहा कि वह अब कुछ समय ब्रेक लेकर आगे की तैयारी करेंगे. उन्होंने टेस्ला में काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में लगातार काम जारी रखेंगे.

ये भी पढ़ेंः अब आसानी से नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट! सभी मोबाइल नंबर पर लागू होगा नया नियम, सरकार ने बना डाला प्लान

 

;