भरे समाज में हुई Elon Musk की बेइज्जती! पानी की बोतल देते हुए बेसुध होकर जमीन पर गिरा Robot, Video ने मचाया हड़कंप

Optimus नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक से संतुलन खोकर गिर जाता है. रोबोट के गिरते समय एक और चीज लोगों का ध्यान खींचती है- उसके हाथों की अजीब हरकत. Optimus गिरते समय अपने हाथों को ऐसे मूव करता है, जैसे कोई इंसान VR हेडसेट उतार रहा हो.

Dec 09, 2025, 06:46 AM IST
एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में Optimus नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट अचानक से संतुलन खोकर गिर जाता है. रोबोट के गिरते समय एक और चीज लोगों का ध्यान खींचती है- उसके हाथों की अजीब हरकत. Optimus गिरते समय अपने हाथों को ऐसे मूव करता है, जैसे कोई इंसान VR हेडसेट उतार रहा हो. इस हरकत ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या रोबोट को किसी इंसान द्वारा रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था?

क्या Optimus खुद चल रहा था या कोई Remote Operator था?
वीडियो सामने आते ही चर्चा शुरू हो गई कि क्या Tesla का यह AI रोबोट सच में खुद से चल रहा था या फिर इसे दूर बैठे किसी इंसान ने ऑपरेट किया? पिछले हफ्ते Tesla ने खुद भी Optimus का एक अपडेटेड वीडियो शेयर किया था जिसमें इसका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और चलने की क्षमता काफी बेहतर दिखाई गई थी. लेकिन नया क्लिप लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है.

लीक वीडियो ने बढ़ाई बहस
मियामी में हुए Tesla के ‘Autonomy Visualized’ इवेंट का एक लीक वीडियो भी इस विवाद को और तेज कर देता है. इस फुटेज में Optimus पानी की बोतलें बांटता, लोगों के साथ फोटो खिंचवाता और डांस करता दिखता है. लेकिन पानी बांटते समय अचानक उसकी चाल अस्थिर हो जाती है. वह बोतलें गिरा देता है और फिर धीरे-धीरे पीछे की ओर झुककर गिर जाता है.

गिरते वक्त रोबोट अपने हाथ चेहरे की ओर ले जाता है, जो बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट होता है जैसा VR हेडसेट पहनने वाले करते हैं. चूंकि Optimus ने कोई हेडसेट नहीं पहना था, इसलिए यह हरकत अब बड़ी बहस का कारण बन गई है.

टेलीऑपरेटेड रोबोट से मिलता-जुलता मूवमेंट
कई रिसर्चर, टेक एक्सपर्ट और ऑनलाइन दर्शकों ने इस वीडियो का बारीकी से अध्ययन किया. उनका कहना है कि गिरते समय Optimus की हैंड मूवमेंट बिल्कुल उसी तरह है जैसे VR इंटरफेस के जरिए कंट्रोल होने वाले टेलीऑपरेटेड रोबोट में दिखाई देती है. इससे यह शक और गहरा हो गया कि शायद Optimus को लाइव डेमो में इंसान द्वारा रिमोट से चलाया गया हो, न कि उसने खुद से AI के आधार पर काम किया हो.

“Electrek” की एक रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया कि वीडियो ने Optimus की असली ऑटोनॉमी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. हालांकि Elon Musk ने कुछ समय पहले यह दावा ठुकराया था कि Optimus को किसी इंसान द्वारा रिमोट से चलाया जाता है. उन्होंने एक वीडियो का जवाब देते हुए कहा था, “ये AI है, टेली-ऑपरेशन नहीं.”

Tesla ने जारी किया नया Optimus अपडेट
Tesla ने 3 दिसंबर को Optimus का नया अपडेट X पर पोस्ट किया. इस वीडियो में रोबोट लैब में दौड़ता हुआ नजर आता है. Tesla का दावा है कि यह Optimus के परफॉर्मेंस का नया रिकॉर्ड है. यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ. Optimus की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है और इसका वजन करीब 160 पाउंड है. इसमें 40 से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं और इसके हाथ 11-DoF के हैं, जिससे यह इंसानों की तरह चीजें पकड़ और संभाल सकता है. इसके अंदर 2.3 kWh की बैटरी है, जो लगभग पूरे दिन इसे चलने की क्षमता देती है.

भविष्य में Mass Production की तैयारी
एक और वीडियो जिसमें मई 2023 और दिसंबर 2025 के फुटेज की तुलना दिखाई गई, बताता है कि Optimus की चाल कितनी सुधरी है. शुरुआती वीडियो में वह अस्थिर दिखता था, जबकि अब उसके मूवमेंट काफी स्मूद हो चुके हैं. Tesla का कहना है कि Optimus को जल्द Mass Production में लाया जाएगा और इसकी कीमत 20,000 से 30,000 डॉलर के बीच हो सकती है. Elon Musk ने यह भी दावा किया है कि 2025 के अंत तक 5,000 Optimus रोबोट डिप्लॉय किए जाएंगे. Tesla का विज़न है कि आने वाले समय में रोबोट ही रोबोट बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू होगा.

Mohit Chaturvedi

