Elon Musk का रोबोट सीख गया Kung Fu! वीडियो ने मचा डाला हड़कंप, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

टेस्ला के CEO एलन मस्क को अपने Optimus नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट से बेहद लगाव है. जैसे एक पिता अपने नवजात बच्चे से प्यार करता है, वैसे ही मस्क अपने इस रोबोट प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हैं. जब से उन्होंने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है, वे इसके हर बड़े अपडेट को दुनिया के साथ शेयर करते रहते हैं. Optimus रोबोट अब तक कई चीज़ें कर सकता है जैसे पॉपकॉर्न परोसना, आराम से चलना, और जिमनास्टिक करना. लेकिन मस्क और उनकी टीम हमेशा इसे और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं.

हाल ही में Tesla के इंजीनियरों ने Optimus को कुंग फू सिखाया है. एलन मस्क ने इसका एक छोटा वीडियो शेयर किया जो तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में Optimus एक इंसान के साथ मिलकर जटिल कुंग फू के मूव्स करता दिख रहा है. इस 36 सेकंड के क्लिप में आप देख सकते हैं कि रोबोट बाइ, डिफेंसिव स्टांस, तेज़ पारीज़ और साइडकिक्स जैसी फाइटिंग मूवमेंट्स करता है.

सबसे खास बात यह है कि जब इंस्ट्रक्टर ने उसे हल्का धक्का दिया, तो Optimus ने तुरंत अपनी बॉडी बैलेंस सही कर ली और गिरने से बच गया. उसने अपने पैर उठाकर खुद को संतुलित किया, जो कि रोबोटिक्स की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

मस्क ने बताई रोबोट की खासियत

वीडियो के वायरल होते ही कई लोगों ने सवाल किया कि क्या ये मूव्स पहले से प्रोग्राम किए गए थे या रोबोट खुद से कर रहा था. इस पर एलन मस्क ने साफ कहा कि यह मूव्स AI (Artificial Intelligence) की मदद से ऑटोनॉमस यानी खुद से हो रहे थे, कोई टेलीऑपरेशन नहीं हुआ. इसका मतलब यह है कि Optimus के अंदर एक उन्नत AI सिस्टम है जो उसके 23 जोड़ (जॉइंट्स) और शरीर के वजन को रियल टाइम में कंट्रोल करता है.

क्या है इसका मतलब?

यह दिखाता है कि Tesla का यह रोबोट केवल एक साधारण मशीन नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड है जो अप्रत्याशित हालात में भी खुद को संतुलित कर सकता है. यह क्षमता इसे फैक्ट्री वर्क से लेकर घरेलू कामों तक में उपयोगी बनाती है.

आने वाले समय में क्या उम्मीद करें?

Tesla का लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल 1 मिलियन Optimus रोबोट बनाए जाएं. कंपनी 2026 तक इसे मार्केट में लॉन्च करने की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग $19,000 हो सकती है. एक ऐसा रोबोट जो कुंग फू करता हो, निश्चित रूप से बहुत मज़ेदार और उपयोगी साबित होगा.