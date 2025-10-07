Advertisement
डायरेक्ट भगवान से बात करवा रहा ये AI! लोग दनादन पूछ रहे मन की बात

jesus AI Chatbot: कई बार लोग अपनी लाइफ की उलझनों में भगवान के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं. इसी तरह की जरूरत को देखते हुए लॉस एंजिल्स की एक कंपनी ने जीसस एआई चैटबॉट की पहल शुरू की है.

 

Oct 07, 2025
Talk to Jesus with AI: कई बार लोग सोचते हैं कि उनके निर्णय सही हैं या गलत, अगर भगवान होते तो क्या कहते? अब तकनीक के दौर में यह भी संभव हो रहा है. जिसमें आप किसी भी टॉपिक पर भगवान से बातचीत कर सलाह ले सकते हैं. "Text With Jesus" नामक एक ऐप बनाया गया है, जो AI की मदद से लोगों को बाइबल के कैरेक्टर जैसे जीसस से चैट करने का अवसर देता है. इसे खास ऐप को लॉस एंजिल्स की कैटलोफ सॉफ्टवेयर कंपनी ने तैयार किया है. इस ऐप को कुछ लोग  पसंद कर रहे हैं, तो कुछ नाराज भी हैं. आइए जानते हैं डिटेल में.

जीसस से चैट का अनुभव

फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐप को डिजाइन करने वाली कंपनी के सीईओ स्टीफन पीटर हैं. स्टीफन ने बताया कि लॉन्च करने के बाद से लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं. बहुत से लोग इस ऐप को उत्सुकता से बाइबल के कैरेक्टर के साथ बातचीत करना चाहते हैं. यह खास ऐप OpenAI के ChatGPT से चलता है. इसका उद्देश्य लोगों को बेहद आसान तरीके से धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में समझने में मदद करना है.  

बाइबल के किरदार अब चैट पर
इस ऐप की मदद से यूजर्स जीसस या बाइबल के किसी भी  कैरेक्टर से टेक्स्ट के जरिए आसानी से बात कर सकते हैं. ऐप के AI जवाब, बाइबल की शिक्षाओं और वचनों पर बेस्ड है. जैसे- अगर आप काम की चिंता से जुड़ी बातचीत करते हैं, तो 'जीसस' जवाब देते हैं कि किसी भी बात की चिंता न करें. बल्कि भगवान के सामने प्रार्थना के साथ अपनी हर मांग रखें.

कुछ लोगों ने जताई नाराजगी
हालांकि कुछ लोग इस ऐप से नाराज जाहिर कर रहे हैं. द बैबिलोन बी के संपादक जोएल बेरी का इस पर कहना है कि AI, आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं दे सकता. उनका कहना है कि सच्चाई और बुद्धि का रियल सॉर्स सिर्फ भगवान के वचन है. साथ ही, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि AI को ईश्वर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए.

ऐप को लेकर आलोचना

पादरी केन वेलीवर ने इस ऐप को ईशनिंदा (Blasphemy) बताया है. उनका कहना है कि वह खुद से बाइबल पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे. वहीं कुछ आलोचकों का इस पर कहना है कि ऐप के जवाब मॉडर्न लोगों को खुश करने के लिए तैयार किए जाते हैं, न कि बाइबल की शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाने के लिए.

