अब AI पकड़ेगा आपकी कुक की हर चोरी! फ्रिज से फल गायब हुए तो सीधे मालिक के फोन पर बजा अलार्म

पंकज नाम के एक यूजर ने अपनी किचन में Claude Haiku 4.5 मॉडल पर आधारित एक 'AI रूममेट' सेट किया. सिस्टम ने कुक को फ्रिज से फल और सब्जियां चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा और पंकज को तुरंत अलर्ट भेजा. यह AI सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि यह भी देखता है कि कुक खाना बनाने से पहले हाथ धोती है या नहीं और काम के बाद स्लैब साफ करती है या नहीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:17 PM IST
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक शख्स की पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. इस व्यक्ति, जिनका नाम पंकज बताया जा रहा है, ने दावा किया कि उन्होंने अपने किचन में एक “AI रूममेट” सेट किया था. इसी AI सिस्टम की मदद से उन्होंने अपने कुक को फ्रिज से फल और सब्जियां चुराते हुए पकड़ लिया. पंकज के मुताबिक, उन्होंने अपने घर में एक बेसिक लेकिन काम करने वाला AI मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जो किचन की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखता है और रियल टाइम में अलर्ट भेजता है.

कैसे काम करता है यह AI सिस्टम?
पंकज ने बताया कि किचन में कैमरा सेटअप लगाया गया है, जो एक AI विज़न मॉडल से जुड़ा है. जब भी कुक फ्रिज खोलती है और कोई सामान निकालती है, तो सिस्टम उसे ट्रैक करता है. अगर कुछ असामान्य गतिविधि होती है, तो तुरंत नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है. इसी तरह उन्हें पता चला कि उनकी जानकारी के बिना फल और सब्जियां ली जा रही थीं. उन्होंने इसे “रेड हैंडेड” पकड़ना बताया.

सिर्फ चोरी ही नहीं, और भी रखता है नजर
यह AI सिस्टम सिर्फ खाने-पीने की चीजों पर नजर नहीं रखता. पंकज ने बताया कि उन्होंने इसे इस तरह ट्रेन किया है कि यह कुक के अन्य व्यवहार भी देख सके. जैसे खाना बनाने से पहले हाथ धोना, काम खत्म होने के बाद किचन स्लैब साफ करना आदि. सिस्टम हर हफ्ते एक रिपोर्ट भी तैयार करता है, जिससे उन्हें किचन की गतिविधियों का ओवरऑल व्यू मिल जाता है. पंकज का कहना है कि यह सेटअप अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन एक हफ्ते में ही इसने दो ऐसे मामलों को फ्लैग किया, जिनके बारे में उन्हें पहले पता नहीं चलता.

कौन सा AI मॉडल इस्तेमाल हो रहा है?
टेक्निकल जानकारी देते हुए पंकज ने बताया कि वे विजुअल एनालिसिस के लिए Claude Haiku 4.5 मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्राइवेसी को लेकर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि फेस डिटेक्शन उनके डिवाइस पर लोकली होता है और AI सिस्टम को भेजने से पहले चेहरों को ब्लर कर दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि वे इस पूरे सिस्टम को भविष्य में Raspberry Pi पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं, ताकि यह पूरी तरह ऑफलाइन काम कर सके.

आगे क्या जोड़ने की योजना?
पंकज का कहना है कि वे इस AI सेटअप को और एडवांस बनाना चाहते हैं. भविष्य में वे इसमें गैस लीक डिटेक्शन और किचन में खाली समय (idle time) ट्रैक करने जैसे फीचर भी जोड़ना चाहते हैं. उनका मानना है कि AI का इस्तेमाल घर की मॉनिटरिंग में काफी काम आ सकता है, बशर्ते इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए.

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस पोस्ट पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ यूजर्स ने इसे AI का इनोवेटिव और स्मार्ट इस्तेमाल बताया, तो कुछ ने घरेलू कामगारों की प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई. उनका कहना है कि घर के अंदर इस तरह की निगरानी नैतिक सवाल खड़े करती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

AI roommate kitchenAI monitoring system homeClaude Haiku 4.5

