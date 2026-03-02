क्या जबरदस्ती छीना जाएगा Claude AI? पेंटागन ने निकाला 76 साल पुराना 'ब्रह्मास्त्र', जिससे थर-थर कांपती हैं बड़ी कंपनियां!

अमेरिका की AI कंपनी Anthropic और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच बड़ा टकराव देखने को मिला. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सरकार ने कंपनी के AI मॉडल 'Claude' को डिफेंस उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी. इससे पहले पेंटागन ने एक पुराने कानून का हवाला देते हुए कंपनी पर दबाव बनाया था. यह कानून है- Defense Production Act. यह वही कानून है जो कोल्ड वॉर के दौर में बनाया गया था. सवाल यह है कि आखिर यह कानून क्या है और इसे AI कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया?

क्या है Defense Production Act?

Defense Production Act यानी DPA एक अमेरिकी संघीय कानून है, जिसे 1950 में राष्ट्रपति Harry S. Truman ने साइन किया था. उस समय कोरियाई युद्ध शुरू हो चुका था और अमेरिका को सैन्य जरूरतों के लिए संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था. इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर देश पर कोई संकट आए, तो सरकार निजी कंपनियों को आदेश दे सके कि वे अपनी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल राष्ट्रीय रक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर करें. यानी अगर सरकार कहे, तो कंपनी को अपने बाकी ऑर्डर छोड़कर पहले सरकार का काम करना होगा. इस कानून के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार भी मिलता है कि वह कंपनियों को जरूरी सामान की सप्लाई बढ़ाने के लिए लोन या आर्थिक प्रोत्साहन दे सके. साथ ही, जरूरत पड़ने पर कंपनियों से जरूरी जानकारी भी मांगी जा सकती है.

पहले कब-कब हुआ है इसका इस्तेमाल?

Defense Production Act का इस्तेमाल कई बार हुआ है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह फिजिकल सामान या आपातकालीन सप्लाई से जुड़ा रहा है. कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रपति Joe Biden और Donald Trump दोनों ने इस कानून का सहारा लिया था. उस समय मेडिकल सप्लाई, वेंटिलेटर और वैक्सीन से जुड़ी चीजों की कमी थी, इसलिए कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए. 2022 में जब अमेरिका में बेबी फॉर्मूला की कमी हो गई थी, तब भी इसी कानून का इस्तेमाल कर उत्पादन तेज किया गया और विदेशों से आयात की अनुमति दी गई.

इतना ही नहीं, 2017 में जब प्यूर्टो रिको में भयंकर तूफान आया था, तब भी इस कानून के जरिए खाना, पानी और बिजली बहाल करने के लिए जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स को प्राथमिकता दी गई थी. कुल मिलाकर, अब तक इस कानून का इस्तेमाल मुख्य रूप से फिजिकल वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने या जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए किया गया है.

AI कंपनी पर DPA लगाना क्यों अलग मामला था?

यहीं से असली विवाद शुरू होता है. अगर सरकार Defense Production Act को Anthropic पर लागू करती, तो मामला सिर्फ सप्लाई का नहीं होता. यह एक सॉफ्टवेयर और AI मॉडल से जुड़ा मामला है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंटागन चाहता था कि Anthropic अपने AI मॉडल Claude को बिना किसी सख्त सुरक्षा या एथिकल लिमिट के सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराए. लेकिन Claude को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह खतरनाक या अनैतिक निर्देशों का पालन न करे. अगर DPA के तहत दबाव डाला जाता, तो कंपनी को मजबूरन अपने मॉडल के सेफ्टी गार्ड हटाने पड़ सकते थे. यानी पहली बार ऐसा होता कि इस कानून का इस्तेमाल किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का “सेफ्टी वर्जन” बदलने या कमजोर करने के लिए किया जाता. यह सिर्फ सप्लाई बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि AI की एथिक्स और जिम्मेदारी से जुड़ा मुद्दा बन जाता.

AI और राष्ट्रीय सुरक्षा: नई जंग की शुरुआत?

आज के समय में AI सिर्फ चैटबॉट या कंटेंट बनाने का टूल नहीं रहा. यह डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो सकता है. ऐसे में सरकारें चाहती हैं कि उन्हें एडवांस AI मॉडल्स तक पूरी पहुंच मिले. लेकिन दूसरी तरफ AI कंपनियां यह दलील देती हैं कि अगर उनके मॉडल्स सेफ्टी गार्ड के बिना इस्तेमाल हुए, तो उनका गलत उपयोग भी हो सकता है. यही टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है. Defense Production Act को AI पर लागू करना यह दिखाता है कि आने वाले समय में टेक कंपनियों और सरकारों के बीच शक्ति संतुलन का सवाल और बड़ा हो सकता है.