इंसानी शरीर में मिला 'बीमारियों का जंक्शन'! एक ही प्रोटीन से जुड़ा है कैंसर और भूलने की बीमारी का तार, सामने आई डरावनी सच्चाई

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी महत्वपूर्ण खोज की है जो भविष्य में कैंसर और दिमाग से जुड़ी बीमारियों के इलाज का रास्ता बदल सकती है. अमेरिका के ह्यूस्टन मेथोडिस्ट के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे प्रोटीन की पहचान की है जो न सिर्फ दिमाग से जुड़ी बीमारियों जैसे डिमेंशिया और एएलएस (Amyotrophic Lateral Sclerosis) से जुड़ा है, बल्कि यह शरीर की एक अहम डीएनए मरम्मत प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है. यह जानकारी ScienceDaily की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दी गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज यह समझने में मदद कर सकती है कि कैंसर और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के बीच किस तरह का संबंध हो सकता है.

डीएनए की गलती ठीक करने वाली प्रणाली

हमारे शरीर की कोशिकाएं जब अपना डीएनए कॉपी करती हैं, तब कई बार उसमें छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं. इन गलतियों को ठीक करने के लिए शरीर में एक खास प्रणाली होती है जिसे “डीएनए मिसमैच रिपेयर” कहा जाता है. यह सिस्टम डीएनए की कॉपी बनाते समय हुई गड़बड़ियों को सुधारकर कोशिकाओं को सुरक्षित रखने का काम करता है. शोधकर्ताओं ने पाया कि TDP43 नाम का एक प्रोटीन इस डीएनए मरम्मत प्रक्रिया से जुड़े जीन को नियंत्रित करता है. यह खोज Nucleic Acids Research जर्नल में प्रकाशित हुई है.

जब प्रोटीन का संतुलन बिगड़ता है

स्टडी के अनुसार अगर शरीर में TDP43 प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डीएनए रिपेयर से जुड़े जीन असामान्य तरीके से सक्रिय हो जाते हैं. सामान्य स्थिति में यह सिस्टम कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सक्रिय होने पर यह दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है. इतना ही नहीं, इससे जीनोम भी अस्थिर हो सकता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ने की संभावना बन जाती है. यानी एक ही प्रोटीन का असंतुलन दो अलग-अलग तरह की गंभीर बीमारियों से जुड़ सकता है.

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वैज्ञानिकों ने क्या कहा

इस शोध का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक मुरलीधर एल. हेगड़े ने बताया कि डीएनए रिपेयर जीवविज्ञान की सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने पाया कि TDP43 सिर्फ एक सामान्य आरएनए-बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है, बल्कि यह डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम का महत्वपूर्ण नियंत्रक है. उनके अनुसार, यह खोज खासतौर पर ALS और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) जैसी बीमारियों को समझने में बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इन बीमारियों में यही प्रोटीन असामान्य तरीके से काम करने लगता है.

कैंसर से भी जुड़ा मिला कनेक्शन

शोधकर्ताओं ने जब बड़े कैंसर डेटाबेस का विश्लेषण किया तो उन्हें एक और अहम बात पता चली. जिन ट्यूमर में TDP43 प्रोटीन की मात्रा ज्यादा थी, उनमें म्यूटेशन यानी आनुवांशिक बदलाव भी ज्यादा पाए गए. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका मतलब है कि यह प्रोटीन सिर्फ न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों तक सीमित नहीं है. यह कैंसर की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस तरह यह प्रोटीन दो बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों- कैंसर और दिमाग से जुड़ी बीमारियों- के बीच एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है.

इलाज के नए रास्ते खुल सकते हैं

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज भविष्य में नई उपचार रणनीतियों का रास्ता खोल सकती है. प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों में देखा गया कि जब TDP43 के कारण अत्यधिक सक्रिय हो रही डीएनए रिपेयर प्रक्रिया को कम किया गया, तो कोशिकाओं को हो रहे नुकसान को आंशिक रूप से उल्टा किया जा सका. हेगड़े के अनुसार, अगर वैज्ञानिक डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो इससे ALS, डिमेंशिया और कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के नए तरीके विकसित किए जा सकते हैं. यह खोज आने वाले समय में मेडिकल रिसर्च के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है.