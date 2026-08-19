जितना सस्ता हुआ AI उतना ही तेजी से बढ़ रहा है बिजली का बिल, जानिए इस भयानक 'एफिशिएंसी पैराडॉक्स' का पूरा काला सच

आज की डिजिटल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान हो गया है. चैटजीपीटी से लेकर कोडिंग टूल्स तक, हर काम के लिए AI का उपयोग बढ़ रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन या लैपटॉप पर एक छोटा सा AI सवाल पूछते हैं, तो पर्दे के पीछे कितनी बिजली और कंप्यूटिंग पावर जलती है. एक तरफ जहां AI मॉडल्स को चलाना सस्ता होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे सपोर्ट करने वाला विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर दिन-ब-दिन महंगा होता जा रहा है. यह एक ऐसा विरोधाभास है जो पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के पावर ग्रिड पर भी भारी दबाव डाल रहा है.
जब किसी तकनीक का इस्तेमाल सस्ता हो जाता है, तो लोग उसे ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं. AI के मामले में भी ठीक यही हो रहा है. जब कंपनियों को AI क्वेरी प्रोसेस करना सस्ता पड़ता है, तो वे इसे केवल एक काम के लिए नहीं बल्कि कस्टमर सर्विस, कोडिंग, डेटा सर्च और ऑटोमेशन जैसे ढेरों कामों में लगा देती हैं.
इस वजह से कुल मिलाकर AI का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है. गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में AI-ऑप्टिमाइज्ड IaaS (Infrastructure as a Service) पर वैश्विक खर्च 96.4% बढ़कर $42.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. यह साधारण IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है.
पहले AI मॉडल्स को केवल ट्रेंड करने पर भारी पैसा खर्च होता था. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. अब सबसे ज्यादा खर्च "इन्फेरेंस" पर हो रहा है. इन्फेरेंस का मतलब है वह कंप्यूटिंग पावर जो AI मॉडल आपके सवालों के जवाब देने या टास्क पूरा करने के दौरान इस्तेमाल करता है.
गार्टनर के अनुसार 2026 में केवल इन्फेरेंस पर वैश्विक खर्च $23.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो AI ट्रेनिंग के $19 बिलियन के अनुमान से काफी अधिक है. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे लोग रोजमर्रा के कामों में AI एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, डेटा सेंटर्स पर दबाव लगातार बढ़ता ही जाएगा.
डेटा सेंटर की बढ़ती मांग का असर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर मार्केट अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में साफ देखा जा सकता है. वर्जीनिया में डेटा सेंटर्स की बाढ़ के कारण वहां की पावर कंपनी 'डोमिनियन एनर्जी' के सिस्टम पर भयंकर दबाव आ गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी का ईंधन खर्च जून 2027 तक $4.35 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2021 के $2.31 बिलियन से लगभग 88% अधिक है. पावर ग्रिड पर इस अत्यधिक लोड के कारण बिजली की थोक कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता पर भी महंगाई की मार पड़ने का खतरा पैदा हो गया है.
भारत में भी AI और डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से फैल रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 में 375 MW थी जो 2025 तक बढ़कर लगभग 1,500 MW हो चुकी है.
बिजली मंत्रालय के नए अनुमान के अनुसार, 2031-32 तक केवल डेटा सेंटर्स से 26.3 GW की अतिरिक्त बिजली मांग पैदा होगी. यह आंकड़ा पुराने अनुमान 13.56 GW से लगभग दोगुना है. इस 26.3 GW की विशाल मांग में से लगभग 17 GW के लिए राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के पास आवेदन भी जमा किए जा चुके हैं.
AI सर्वर्स और GPUs दिन-रात चलते हैं और अत्यधिक गर्मी पैदा करते हैं. इन विशाल सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली के साथ-साथ पानी की भी आवश्यकता होती है.
भारत सरकार के तहत 38,000 से अधिक GPUs को स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए सब्सिडी वाले दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन इन हाई-परफॉर्मेस कंप्यूटिंग सिस्टम्स को ठंडा रखने के लिए डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग और इमर्शन कूलिंग जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि AI का खर्च केवल GPU खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि कूलिंग और बैकअप पावर का खर्च भी बहुत बड़ा है.
इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात "एफिशिएंसी पैराडॉक्स" है. जब AI मॉडल्स ज्यादा स्किल्ड और लो रिसोर्स कंजम्पशन वाले बनते हैं, तो थियोरेटिक्ली बिजली की बचत होनी चाहिए. लेकिन असलियत में इसके विपरीत होता है.
जब AI मॉडल स्किल्ड और सस्ता होता है, तो कंपनियां इसका इस्तेमाल हर एक प्रोडक्ट, ऐप और सर्विस में करने लगती हैं. व्यक्तिगत स्तर पर एक काम का खर्च भले घट जाए, लेकिन ग्लोबली इस्तेमाल इतने अरबों गुना बढ़ जाता है कि कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग आसमान छूने लगती है.