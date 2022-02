बदलने जा रहा Gmail का लुक, अब एक ही जगह मिलेंगे ये तीन पॉपुलर फीचर्स; ये बदलाव भी होंगे

नई दिल्ली: Google ने Gmail के लिए एक नए लेआउट की घोषणा कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि Gmail के इस लेआउट को 2022 की दूसरी तिमाही के अंत तक डीफॉल्ट ऑप्शन के रूप में लाया जाएगा. आइए, जानें अब कैसा हो जाएगा Gmail का यूजर इंटरफेस.

Google ला रहा नया Gmail लेआउट

नए लेआउट में किए गए बदलाव यह सुनिश्चित करते हैं कि Google के बिजनेस फोकस वर्कस्पेस सूट समेत अन्य मैसेजिंग टूल अब यूजर्स के ईमेल के साथ आने वाली छोटी विंडो नहीं हो. Gmail ने इनके लिए एक अलग स्क्रीन मिलेगी. इन सर्विस तक पहुंचने के लिए नए लेआउट के तहत Gmail की होम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में बड़ी बटन दी गई है.

यूजर्स इस तरह कर पाएंगे नए लेआउट पर स्विच

Gmail के इस नए लेआउट को इंटीग्रेटेड व्यू कहा गया है. Gmail यूजर्स अपने लिए इस नए लेआउट की टेस्टिंग 8 फरवरी से शुरू कर रही है. Google का कहना है कि यूजर्स को नए लेआउट पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पॉइंट पर सकेंत मिलेगा. अप्रैल, तक नए लेआउट का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने पर उसे अपने आप नए लेआउट में बदल दिया जाएगा. अगर यूजर चाहे तो वह वापस पुरानी सेटिंग में जा सकेगा. हालांकि, पुरानी सेटिंग में वापस जाने का ऑप्शन दूसरी तिमाही के अंत तक समाप्त कर दिया सकेगा, जब नया लेआउट Gmail के लिए स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस बन जाएगा.

नए लेआउट में मिलेंगे नए फायदे

रीडिजाइन Gmail कंपनी के Google Workspace के नए प्लान का हिस्सा है. नए डिजाइन के बाद Gmail यूजर्स को Google Chat, Meet और Space एक ही जगह पर मिलेंगे.

इन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा नया लेआउट

Google का कहना है कि इंटीग्रेटेड व्यू Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic या Business अकाउंट वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. फिलहाल यह Workspace Essentials के यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

