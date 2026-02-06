OpenAI का वो बागी वैज्ञानिक, जिसने ला दिया शेयर बाजार में भूचाल! Tata की TCS और Narayana Murthy की Infosys भी नहीं बच पाई

Advertisement
Anthropic AI टूल ने आज भी भारतीय शेयर बाजार पर असर दिखाया. खासकर IT सेक्टर में हड़कंप देखने को मिल रहा है. TCS की बात करें तो  Tata Consultancy Services Ltd का बाजार खुलने के साथ  67.20 (-2.25%) गिरकर 2924.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. वहीं इंफोसिस की बात करें तो  Infosys Ltd -36.50 (-2.40%) की गिरावट के साथ  1483.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:53 AM IST
अमेरिकी Anthropic AI टूल ने आज भी भारतीय शेयर बाजार पर असर दिखाया. खासकर IT सेक्टर में हड़कंप देखने को मिल रहा है. कल की बिकावली आज भी जारी है. Infosys और TCS स्टॉक्स जो कल 7% तक टूटे थे आज बाजार खुलने के साथ ही गिरावट के साथ खुले हैं. TCS की बात करें तो  Tata Consultancy Services Ltd का बाजार खुलने के साथ  67.20 (-2.25%) गिरकर 2924.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. वहीं इंफोसिस की बात करें तो  Infosys Ltd -36.50 (-2.40%) की गिरावट के साथ  1483.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. Anthropic के CEO और को-फाउंडर हैं डारियो अमोडे, जो बिना ज्यादा शोर मचाए गेम बदल रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि अमोडेई उन टेक फाउंडर्स जैसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं या बड़े-बड़े वादे करते हैं. वे लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे उनका काम ही तय कर रहा है कि आज के AI सिस्टम कैसे बनेंगे और कितने सुरक्षित होंगे. जब बाकी कंपनियां “फास्ट” और “बड़ा” बनने की रेस में लगी हैं, तब अमोडेई “सेफ” और “कंट्रोल्ड” AI पर फोकस कर रहे हैं. जैसे-जैसे AI टेक्नोलॉजी रेगुलेशन से तेज भाग रही है, उनका यह सावधान रवैया और भी अहम होता जा रहा है.

पढ़ाई और रिसर्च से शुरू हुआ सफर
AI में आने से पहले अमोडेई का रास्ता बिल्कुल अलग था. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई की और बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बायोफिजिक्स में पीएचडी की. उस समय वे कोशिकाओं, सिग्नल्स और जटिल जैविक सिस्टम्स को समझने पर काम कर रहे थे. ये सब सुनने में भले ही AI से अलग लगे, लेकिन असल में यही सोच बाद में AI पर फिट बैठी. जैसे बायोलॉजी में पैटर्न अपने आप बनते हैं, वैसे ही AI में भी सिस्टम खुद सीखते हैं.

पीएचडी के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में रिसर्च की. उस समय तक टेक अरबपति बनना उनका प्लान नहीं था. सब कुछ धीरे-धीरे और लगभग संयोग से हुआ. बाद में वे मशीन लर्निंग की दुनिया में आए और Baidu और Google Brain जैसी कंपनियों के साथ काम किया. Google में उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स और AI सेफ्टी पर काम किया. उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि वे पहले से ही सोचते थे कि AI कहां फेल हो सकता है और उससे क्या खतरे हो सकते हैं.

OpenAI में एंट्री और GPT मॉडल्स का दौर
साल 2016 में अमोडेई OpenAI से जुड़े. इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं. वे जल्दी ही रिसर्च टीम के अहम सदस्य बन गए और 2019 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च बन गए. यहीं उन्होंने GPT-2 और GPT-3 जैसे मॉडल्स पर काम किया, जिन्होंने दुनिया को पहली बार दिखाया कि AI इंसानों जैसा लिख और बात कर सकता है. ये मॉडल्स निबंध लिख सकते थे, सवालों के जवाब दे सकते थे और बातचीत भी कर सकते थे.

इसी दौरान उन्होंने “Reinforcement Learning from Human Feedback” यानी RLHF पर भी काम किया. आसान भाषा में कहें तो इसमें AI को सिर्फ गणित के स्कोर से नहीं, बल्कि इंसानों की पसंद-नापसंद से सिखाया जाता है. यही तकनीक आज के कई चैटबॉट्स की रीढ़ है.

OpenAI छोड़कर बनाई Anthropic
2021 में अमोडेई ने OpenAI छोड़ दिया. उनके साथ छह और लोग भी निकले, जिनमें उनकी बहन डेनिएला अमोडेई भी शामिल थीं. इन सबने मिलकर Anthropic नाम की नई कंपनी शुरू की. शुरुआत में कई लोगों को शक था कि यह कंपनी टिक पाएगी या नहीं. लेकिन Anthropic ने अलग रास्ता चुना. यह एक “पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन” बनी, यानी सिर्फ मुनाफा कमाना इसका एकमात्र लक्ष्य नहीं था. उनका AI मॉडल Claude ज्यादा शांत, संतुलित और सावधान तरीके से जवाब देता है. यह बहुत ड्रामेटिक या रिस्की जवाब देने से बचता है. यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियां इसे सुरक्षित विकल्प मानती हैं. कुछ ही सालों में Anthropic की वैल्यूएशन लगभग 183 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई. Alphabet और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप ने इसकी ग्रोथ को और तेज किया. अमोडेई खुद भी अब अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

अलग है उनका लीडरशिप स्टाइल
अगर आप उन्हें सुनें, तो वे किसी टिपिकल टेक CEO जैसे नहीं लगते. वे बड़े-बड़े दावे नहीं करते. अक्सर कहते हैं, “शायद”, “हो सकता है”, “हम पूरी तरह निश्चित नहीं हैं.” कुछ लोगों को यह हिचकिचाहट लगती है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे ईमानदारी मानते हैं. वे AI को दुनिया बचाने वाली जादुई चीज नहीं बताते. बल्कि इसके खतरों और सीमाओं पर भी खुलकर बात करते हैं. आज AI सेफ्टी और एलाइन्मेंट जैसे टॉपिक, जो पहले सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित थे, अब बोर्डरूम तक पहुंच गए हैं. इसमें अमोडेई की सोच का बड़ा रोल माना जाता है.

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

