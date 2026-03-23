Advertisement
trendingNow13150498
Hindi Newsटेकसावधान! फोन की दूसरी तरफ का सन्नाटा आपको कंगाल बना सकता है; जानिए क्या है Silent Call

सावधान! फोन की दूसरी तरफ का 'सन्नाटा' आपको कंगाल बना सकता है; जानिए क्या है 'Silent Call'

Silent Call Scam: अगर अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ सन्नाटा हो, तो पहले 'हेलो' न बोलें. सेंडर के बोलने का इंतजार करें. अगर आपको शक हो, तो फोन को टीवी या म्यूजिक के पास रख दें ताकि आपकी असली आवाज रिकॉर्ड न हो पाए. हैकर सिर्फ आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपके बात करने का तरीका, टोन और आपके फ्री होने का समय भी ट्रैक कर रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! फोन की दूसरी तरफ का 'सन्नाटा' आपको कंगाल बना सकता है; जानिए क्या है 'Silent Call'

अगर हाल ही में आपके फोन पर ऐसी कॉल आई है जिसमें दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, तो इसे नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है. पहली नजर में यह नेटवर्क की समस्या लगती है, लेकिन असल में यह एक नया AI आधारित स्कैम हो सकता है. आजकल स्कैमर्स ऐसी कॉल्स जानबूझकर करते हैं, जहां वे कुछ नहीं बोलते. उनका मकसद आपसे बात करना नहीं, बल्कि आपको पहले बोलने के लिए मजबूर करना होता है.

कैसे काम करता है यह नया AI स्कैम
इस स्कैम का तरीका बेहद चालाक है. स्कैमर आपको कॉल करता है और चुप रहता है. जैसे ही आप “हेलो” बोलते हैं, आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली जाती है. अब यहां AI की एंट्री होती है. कुछ सेकंड की आवाज भी AI टूल्स के लिए काफी होती है, जिससे आपकी आवाज की कॉपी यानी “वॉइस क्लोन” तैयार की जा सकती है. लेकिन मामला सिर्फ आवाज कॉपी करने तक सीमित नहीं है. स्कैमर्स आपके बोलने का तरीका, टोन और रिएक्शन भी समझते हैं, ताकि भविष्य में आपको टारगेट करना आसान हो सके.

डेटा इकट्ठा करके बनता है बड़ा प्लान
इस तरह की कॉल्स का मकसद तुरंत पैसे ठगना नहीं होता. स्कैमर्स धीरे-धीरे आपकी जानकारी जुटाते हैं. वे यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस समय कॉल उठाते हैं, कितनी जल्दी जवाब देते हैं और आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है. इन जानकारियों के आधार पर वे बाद में ज्यादा खतरनाक स्कैम प्लान करते हैं, जैसे किसी जान-पहचान वाले की आवाज में कॉल करना या इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगना.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं
हालांकि यह स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं. बुजुर्ग लोग अक्सर कॉल पर ज्यादा देर तक बने रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है. माता-पिता भी जल्दी रिएक्ट करते हैं, खासकर अगर उन्हें लगता है कि कोई इमरजेंसी है. वहीं बिजनेस करने वाले या प्रोफेशनल लोग, जो अनजान नंबर से कॉल उठाते हैं, वे भी इस स्कैम का आसान निशाना बन सकते हैं.

क्या करने से बचना चाहिए
अगर आपके पास ऐसी साइलेंट कॉल आती है, तो सबसे सुरक्षित तरीका है- कुछ भी न बोलें. “हेलो” कहना, सवाल पूछना या बातचीत शुरू करने की कोशिश करना- ये सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. यहां तक कि कुछ सेकंड की बातचीत भी स्कैमर्स के लिए काफी डेटा दे सकती है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित
ऐसी कॉल आने पर बेहतर है कि आप फोन को स्पीकर पर रख दें और खुद कुछ न बोलें. अगर चाहें तो बैकग्राउंड में टीवी या म्यूजिक चला सकते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग बेकार हो जाए. कुछ लोग जानबूझकर अस्पष्ट आवाज में बोलते हैं या नेटवर्क खराब होने जैसा दिखाते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी खराब हो जाती है. सबसे जरूरी है सतर्क रहना और अनजान कॉल्स पर ज्यादा जानकारी शेयर न करना.

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव
यह स्कैम तुरंत नुकसान पहुंचाने के बजाय धीरे-धीरे काम करता है. इसका मकसद आपकी प्रोफाइल तैयार करना होता है, ताकि भविष्य में बड़ा फ्रॉड किया जा सके. इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि यह कैसे काम करता है और अनजान कॉल्स पर सावधानी बरतें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

silent callscam AIvoice cloning fraud

Trending news

'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
Transgender Persons Amendment Bill 2026
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
असम में गेम पलटा? वोटिंग से पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका
assam election 2026
असम में गेम पलटा? वोटिंग से पहले हिमंता की पावर मिनिस्टर ने भाजपा को दिया झटका
तमिलनाडु में आएगी DMK सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे हैं विपक्षी
DMK
तमिलनाडु में आएगी DMK सुनामी? 223 सीटों का गणित बता रहा कैसे मीलों पीछे हैं विपक्षी
बच्चों ने तोड़ी गुल्लक, महिला ने उतारे गहने... भारत का यह प्यार नहीं भूलेंगे- ईरान
iran
बच्चों ने तोड़ी गुल्लक, महिला ने उतारे गहने... भारत का यह प्यार नहीं भूलेंगे- ईरान
भारत की वो चिंता बेमतलब नहीं थी, अब हिंद महासागर बनता जा रहा जंग का मैदान
iran america war
भारत की वो चिंता बेमतलब नहीं थी, अब हिंद महासागर बनता जा रहा जंग का मैदान
जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना, सर सैयद और इकबाल सिलेबस से हटेंगे? विभाग ने की सिफारिश
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना, सर सैयद और इकबाल सिलेबस से हटेंगे? विभाग ने की सिफारिश
पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
IAF staffer Arrested
पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था IAF का कर्मचारी, भेजी कई खुफिया जानकारी; गिरफ्तार
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
West Bengal elections 2026
बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल