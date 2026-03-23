सावधान! फोन की दूसरी तरफ का 'सन्नाटा' आपको कंगाल बना सकता है; जानिए क्या है 'Silent Call'

अगर हाल ही में आपके फोन पर ऐसी कॉल आई है जिसमें दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, तो इसे नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है. पहली नजर में यह नेटवर्क की समस्या लगती है, लेकिन असल में यह एक नया AI आधारित स्कैम हो सकता है. आजकल स्कैमर्स ऐसी कॉल्स जानबूझकर करते हैं, जहां वे कुछ नहीं बोलते. उनका मकसद आपसे बात करना नहीं, बल्कि आपको पहले बोलने के लिए मजबूर करना होता है.

कैसे काम करता है यह नया AI स्कैम

इस स्कैम का तरीका बेहद चालाक है. स्कैमर आपको कॉल करता है और चुप रहता है. जैसे ही आप “हेलो” बोलते हैं, आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली जाती है. अब यहां AI की एंट्री होती है. कुछ सेकंड की आवाज भी AI टूल्स के लिए काफी होती है, जिससे आपकी आवाज की कॉपी यानी “वॉइस क्लोन” तैयार की जा सकती है. लेकिन मामला सिर्फ आवाज कॉपी करने तक सीमित नहीं है. स्कैमर्स आपके बोलने का तरीका, टोन और रिएक्शन भी समझते हैं, ताकि भविष्य में आपको टारगेट करना आसान हो सके.

डेटा इकट्ठा करके बनता है बड़ा प्लान

इस तरह की कॉल्स का मकसद तुरंत पैसे ठगना नहीं होता. स्कैमर्स धीरे-धीरे आपकी जानकारी जुटाते हैं. वे यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस समय कॉल उठाते हैं, कितनी जल्दी जवाब देते हैं और आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है. इन जानकारियों के आधार पर वे बाद में ज्यादा खतरनाक स्कैम प्लान करते हैं, जैसे किसी जान-पहचान वाले की आवाज में कॉल करना या इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगना.

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कौन लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं

हालांकि यह स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं. बुजुर्ग लोग अक्सर कॉल पर ज्यादा देर तक बने रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है. माता-पिता भी जल्दी रिएक्ट करते हैं, खासकर अगर उन्हें लगता है कि कोई इमरजेंसी है. वहीं बिजनेस करने वाले या प्रोफेशनल लोग, जो अनजान नंबर से कॉल उठाते हैं, वे भी इस स्कैम का आसान निशाना बन सकते हैं.

क्या करने से बचना चाहिए

अगर आपके पास ऐसी साइलेंट कॉल आती है, तो सबसे सुरक्षित तरीका है- कुछ भी न बोलें. “हेलो” कहना, सवाल पूछना या बातचीत शुरू करने की कोशिश करना- ये सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. यहां तक कि कुछ सेकंड की बातचीत भी स्कैमर्स के लिए काफी डेटा दे सकती है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित

ऐसी कॉल आने पर बेहतर है कि आप फोन को स्पीकर पर रख दें और खुद कुछ न बोलें. अगर चाहें तो बैकग्राउंड में टीवी या म्यूजिक चला सकते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग बेकार हो जाए. कुछ लोग जानबूझकर अस्पष्ट आवाज में बोलते हैं या नेटवर्क खराब होने जैसा दिखाते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी खराब हो जाती है. सबसे जरूरी है सतर्क रहना और अनजान कॉल्स पर ज्यादा जानकारी शेयर न करना.

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

यह स्कैम तुरंत नुकसान पहुंचाने के बजाय धीरे-धीरे काम करता है. इसका मकसद आपकी प्रोफाइल तैयार करना होता है, ताकि भविष्य में बड़ा फ्रॉड किया जा सके. इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि यह कैसे काम करता है और अनजान कॉल्स पर सावधानी बरतें.