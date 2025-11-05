जासूस बन गया है आपका Smartphone! ये 20 Apps सुन रहे हैं आपकी सारी बातें, जानिए कौन-कौन से हैं लिस्ट में

आज के डिजिटल दौर में अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को सुरक्षित रखना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. आपके फोन में मौजूद कई ऐप्स आपका डेटा इकट्ठा कर बेचते हैं, जिससे वे करोड़ों रुपये कमाते हैं. कंपनियां “फ्री सर्विस” देने के नाम पर आपकी लोकेशन, कांटैक्ट्स, हेल्थ और ब्राउजिंग डेटा तक एक्सेस ले लेती हैं- कई बार बिना आपकी इजाजत के भी. यानी, अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन-सा ऐप भरोसेमंद है और कौन नहीं. कई बार तो कैलेंडर ऐप आपकी हेल्थ डिटेल्स मांगता है या कैलकुलेटर आपके कांटैक्ट्स तक पहुंच चाहता है- जो बेहद अजीब है. अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन ऐप्स की पहचान की गई है जो लगातार यूजर्स की जासूसी कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा डेटा चुराने वाले ऐप्स की लिस्ट

NSoft कंपनी के आईटी हेड मारिन मारिंचिच ने Apple App Store की प्राइवेसी रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया और उन ऐप्स की लिस्ट जारी की जो यूजर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं. इस लिस्ट में कई लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं जो रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे- Candy Crush, Roblox और Duolingo. हालांकि Roblox डेटा शेयर नहीं करता, लेकिन Candy Crush लगभग 10% डेटा शेयर करता है, जबकि Duolingo अपने 20% यूजर डेटा को थर्ड पार्टीज को बेचता है. PCMag ने भी NSoft के हवाले से 20 ऐप्स की पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ बताया गया है कि कौन-कौन से ऐप्स आपका डेटा अपने सर्वर या थर्ड पार्टी को भेजते हैं.

सोशल मीडिया ऐप्स – सबसे बड़े डेटा चोर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके डेटा के सबसे बड़े कलेक्टर साबित हुए हैं. इस लिस्ट में शामिल हैं – LinkedIn, Snapchat, TikTok, X (Twitter), Facebook, Instagram, Messenger और Threads. रिपोर्ट के मुताबिक, Meta के ऐप्स कुल 68.6% यूजर डेटा थर्ड पार्टीज को शेयर करते हैं. वहीं WhatsApp Business लगभग 57% डेटा लेता है, लेकिन इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं होता. इसका मतलब है कि मैसेज को बीच में कोई भी रीड या ट्रैक कर सकता है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है.

Amazon, YouTube और Google ऐप्स भी नहीं हैं सुरक्षित

डेटा कलेक्शन की इस रेस में Amazon और YouTube भी पीछे नहीं हैं. रिपोर्ट बताती है कि Amazon 6% डेटा शेयर करता है, लेकिन अपने कस्टमर बिहेवियर और खरीदारी पैटर्न समझने के लिए 25% डेटा खुद इस्तेमाल करता है. YouTube लगभग 31.4% डेटा शेयर करता है और 34.3% डेटा एडवरटाइजिंग के लिए इस्तेमाल करता है. इसी तरह, Google के ऐप्स जैसे Gmail, Google Maps और Google Pay भी आपकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और कई बार इसे थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करते हैं. यानि, बड़ी टेक कंपनियां भी आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी हैं.

ऐप डाउनलोड करने से पहले रखें सावधानी

अगर आप अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें. सबसे पहले, ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें. यह आपको App Store के पेज या कंपनी की वेबसाइट के नीचे मिल जाएगी. इसके अलावा, App Store की प्राइवेसी रिपोर्ट सेक्शन को भी देखें ताकि आपको पता चले कि कौन-सा ऐप कौन-सा डेटा एक्सेस करता है. ऐप को डाउनलोड करने से पहले इन रिपोर्ट्स को समझना जरूरी है.

अगर कोई ऐप लंबे समय से यूज नहीं किया गया है, तो उसे डिलीट कर दें. आप चाहें तो सोशल मीडिया के लिए ब्राउजर वर्जन का इस्तेमाल करें, इससे ट्रैकिंग कम होती है. हर महीने अपने फोन से अनयूज्ड ऐप्स हटाना आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है.