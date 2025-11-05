Advertisement
trendingNow12989228
Hindi Newsटेक

जासूस बन गया है आपका Smartphone! ये 20 Apps सुन रहे हैं आपकी सारी बातें, जानिए कौन-कौन से हैं लिस्ट में

अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन-सा ऐप भरोसेमंद है और कौन नहीं. कई बार तो कैलेंडर ऐप आपकी हेल्थ डिटेल्स मांगता है या कैलकुलेटर आपके कांटैक्ट्स तक पहुंच चाहता है- जो बेहद अजीब है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जासूस बन गया है आपका Smartphone! ये 20 Apps सुन रहे हैं आपकी सारी बातें, जानिए कौन-कौन से हैं लिस्ट में

आज के डिजिटल दौर में अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को सुरक्षित रखना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. आपके फोन में मौजूद कई ऐप्स आपका डेटा इकट्ठा कर बेचते हैं, जिससे वे करोड़ों रुपये कमाते हैं. कंपनियां “फ्री सर्विस” देने के नाम पर आपकी लोकेशन, कांटैक्ट्स, हेल्थ और ब्राउजिंग डेटा तक एक्सेस ले लेती हैं- कई बार बिना आपकी इजाजत के भी. यानी, अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन-सा ऐप भरोसेमंद है और कौन नहीं. कई बार तो कैलेंडर ऐप आपकी हेल्थ डिटेल्स मांगता है या कैलकुलेटर आपके कांटैक्ट्स तक पहुंच चाहता है- जो बेहद अजीब है. अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन ऐप्स की पहचान की गई है जो लगातार यूजर्स की जासूसी कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा डेटा चुराने वाले ऐप्स की लिस्ट
NSoft कंपनी के आईटी हेड मारिन मारिंचिच ने Apple App Store की प्राइवेसी रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया और उन ऐप्स की लिस्ट जारी की जो यूजर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं. इस लिस्ट में कई लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं जो रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे- Candy Crush, Roblox और Duolingo. हालांकि Roblox डेटा शेयर नहीं करता, लेकिन Candy Crush लगभग 10% डेटा शेयर करता है, जबकि Duolingo अपने 20% यूजर डेटा को थर्ड पार्टीज को बेचता है. PCMag ने भी NSoft के हवाले से 20 ऐप्स की पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ बताया गया है कि कौन-कौन से ऐप्स आपका डेटा अपने सर्वर या थर्ड पार्टी को भेजते हैं.

सोशल मीडिया ऐप्स – सबसे बड़े डेटा चोर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके डेटा के सबसे बड़े कलेक्टर साबित हुए हैं. इस लिस्ट में शामिल हैं – LinkedIn, Snapchat, TikTok, X (Twitter), Facebook, Instagram, Messenger और Threads. रिपोर्ट के मुताबिक, Meta के ऐप्स कुल 68.6% यूजर डेटा थर्ड पार्टीज को शेयर करते हैं. वहीं WhatsApp Business लगभग 57% डेटा लेता है, लेकिन इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं होता. इसका मतलब है कि मैसेज को बीच में कोई भी रीड या ट्रैक कर सकता है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Amazon, YouTube और Google ऐप्स भी नहीं हैं सुरक्षित
डेटा कलेक्शन की इस रेस में Amazon और YouTube भी पीछे नहीं हैं. रिपोर्ट बताती है कि Amazon 6% डेटा शेयर करता है, लेकिन अपने कस्टमर बिहेवियर और खरीदारी पैटर्न समझने के लिए 25% डेटा खुद इस्तेमाल करता है. YouTube लगभग 31.4% डेटा शेयर करता है और 34.3% डेटा एडवरटाइजिंग के लिए इस्तेमाल करता है. इसी तरह, Google के ऐप्स जैसे Gmail, Google Maps और Google Pay भी आपकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और कई बार इसे थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करते हैं. यानि, बड़ी टेक कंपनियां भी आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी हैं.

ऐप डाउनलोड करने से पहले रखें सावधानी
अगर आप अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें. सबसे पहले, ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें. यह आपको App Store के पेज या कंपनी की वेबसाइट के नीचे मिल जाएगी. इसके अलावा, App Store की प्राइवेसी रिपोर्ट सेक्शन को भी देखें ताकि आपको पता चले कि कौन-सा ऐप कौन-सा डेटा एक्सेस करता है. ऐप को डाउनलोड करने से पहले इन रिपोर्ट्स को समझना जरूरी है.

अगर कोई ऐप लंबे समय से यूज नहीं किया गया है, तो उसे डिलीट कर दें. आप चाहें तो सोशल मीडिया के लिए ब्राउजर वर्जन का इस्तेमाल करें, इससे ट्रैकिंग कम होती है. हर महीने अपने फोन से अनयूज्ड ऐप्स हटाना आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

phonespying appsmobile privacy

Trending news

टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात