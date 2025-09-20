iPhone 17 Pro भूल जाइए! ये 5 Android फोन हैं कैमरा और परफॉर्मेंस के बादशाह, कीमत भी है कम
Advertisement
trendingNow12929846
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Pro भूल जाइए! ये 5 Android फोन हैं कैमरा और परफॉर्मेंस के बादशाह, कीमत भी है कम

iPhone 17 Pro Competitor Phones: Apple का iPhone 17 Pro नए फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में बना हुआ है. लेकिन अगर आप प्रीमियम फोन लेने का सोच रहे हैं तो iPhone के साथ आपको पास कई अन्य विकल्प भी है. मार्केट में कई Android स्मार्टफोन भी ऐसे हैं जो कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी बैकअप में iPhone 17 Pro को कड़ी टक्कर देते हैं. साथ ही इनकी कीमत iPhone 17 Pro की तुलना में काफी किफायती है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Pro भूल जाइए! ये 5 Android फोन हैं कैमरा और परफॉर्मेंस के बादशाह, कीमत भी है कम

iPhone 17 Pro Competitor Phones: Apple हर साल नई टेक्नोलॉजी और जबरदस्त फीचर्स के साथ अपनी नई सीरीज लॉन्च करता है. इस बार कंपनी ने 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज में लॉन्च हुए iPhone 17 Pro अपनी शानदार परफॉर्मेंस और एडवांस कैमरा फीचर्स की वजह से चर्चा में है. इस बार iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 रखी है, वहीं 17 Pro Max लेने के लिए आपको ₹1,49,900 रुपये देने होंगे. लेकिन सिर्फ Apple ही नहीं कई Android कंपनियां भी ऐसे दमदार फोन लेकर आई हैं जो iPhone 17 Pro को सीधी टक्कर देती हैं. ये स्मार्टफोन न केवल कैमरा क्वालिटी में टक्कर देते हैं बल्कि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी बैकअप में भी किसी से कम नहीं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसे 5 पावरफुल Android फोन के बारे में, जो iPhone 17 Pro को सीधी टक्कर देते हैं.

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone 17 Pro को टक्कर देने वाले फोन्स की लिस्ट में पहला नाम सैमसंग के फोन का है. Samsung Galaxy S25 Ultra जो इस समय अमेजन पर 1,23,499 पर मिल रहा है आईफोन 17 प्रो के फीचर्स को सीधी टक्कर देने वाला फोन है. इस फोन में जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं. इसमें 200MP का मेन कैमरा और 5x पेरिस्कोप जूम लेंस दिया गया है.  वहीं 6.9-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले इस फोन में मिलता है और इसे पावर देने के लिए इसमें नया Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगाया गया है. साथ S Pen और Samsung का AI वाला स्मार्ट सॉफ्टवेयर फोन का इस्तेमाल और इसे प्रीमियम फोन बनाता है. बात करें बैटरी की तो इसमें 5000mAh की बैटरी लगी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus 13

OnePlus का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन 6.82 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है. इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है, जिसे 24GB तक की रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज का साथ मिलता है. कैमरे की बात करें तो फोन में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर सेटअप दिया गया है, जिसमें वाइड, टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड लेंस शामिल हैं. पावर के लिए इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी मौजूद है, जो 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों सपोर्ट करती है. अमेजन पर इसकी कीमत 42,999 रूपये है.

ये भी पढ़ेंः Flipkart ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी, अब Royal Enfield के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे पहुचेंगी बाइक  

Vivo X200 Pro

iPhone 17 Pro के प्राइस ब्रैकेट में Vivo X200 Pro भी एक दमदार फोन भी शामिल हो सकता है. इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ विजुअल का एक्सपीरियंस देता है. फोन में MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट लगा है और 16GB तक RAM का सपोर्ट है. कैमरे के मामले में यह फोन बेहद खास है, क्योंकि इसमें 200MP का Zeiss लेंस दिया गया है, जिससे प्रोफेशनल क्वालिटी की तस्वीरें आसानी से खींची जा सकती हैं. यह डिवाइस Android 15 पर आधारित Funtouch OS के साथ आता है. अमेजन पर इसकी कीमत 94,999 रूपये है.

Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra भी iPhone 17 Pro को टक्कर दे सकता है. यह फोन खासतौर पर अपने 200 एमपी कैमरा सेटअप के लिए जाना जाता है, जिसे Leica के साथ मिलकर ट्यून किया गया है. इसके अलावा इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिजाइन जैसी खूबियां भी शामिल हैं, जो इसे एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के रूप में पेश करती हैं. इस फोन को 1,09,999 की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. 

Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro XL में 6.8 इंच का Super Actua LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी 3K है, जो बहुत ही क्लियर और शार्प विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है. यह फोन गूगल के लेटेस्ट Tensor G5 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 16GB तक RAM के साथ 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन भी मौजूद है. कैमरा की बात करें तो रियर में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जबकि फ्रंट में Pro वर्ज़न में 42MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो शानदार सेल्फी और वीडियो कॉलिंग अनुभव प्रदान करता है. इसकी कीमत करीब 1,24,999 रूपये है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 के इस मॉडल में सामने आई बड़ी खामी, कैमरे ने यूजर्स को किया निराश! Apple ने दी सफाई

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 ProSamsung Galaxy S25 UltraXiaomi 15 Ultra

Trending news

कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B visa fee hike
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
Donald Trump
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
;