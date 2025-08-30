ये 5 Gmail ट्रिक्स कहीं आप भी तो नहीं करते मिस, नंबर 4 तो सबको चौंका देगा!
ये 5 Gmail ट्रिक्स कहीं आप भी तो नहीं करते मिस, नंबर 4 तो सबको चौंका देगा!

Gmail अब सिर्फ केवल ईमेल भेजने का माध्यय नहीं रहा. इसके अंदर छिपे हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके दिनभर के काम को मिनटों में आसान बना सकते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग इन फीचर्स के बारे में जानते ही नहीं है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं 5 ऐसे Gmail ट्रिक्स जो आपके काम करने के तरीके को बदल देंगे.

 

Aug 30, 2025
ये 5 Gmail ट्रिक्स कहीं आप भी तो नहीं करते मिस, नंबर 4 तो सबको चौंका देगा!

Gmail: आज के डिजिटल जमाने में Gmail केवल ईमेल भेजने और मैसेज पाने का साधन नहीं रह गया है. अब इसमें कई ऐसे फीचर्स आ गए हैं, जो आपके समय की बचत करते हैं और काम को बहुत आसान बना देते हैं. लेकिन तभी जब आप इन फीचर्स का सही इस्तेमाल करना जानते हों, तो मिनटों में अपने मेल मैनेजमेंट, मीटिंग शेड्यूलिंग और डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग जैसे काम मिनटों में पूरे किए जा सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं Gmail के वो 5 कमाल के फीचर्स, जो आपके रोजमर्रा के काम को सुपर आसान बना देंगे.

शेड्यूल सेंड करेगा आपकी मदद
कभी-कभी हमें ईमेल तुरंत भेजने की बजाय किसी स्पेशल टाइम पर भेजना होता है. ऐसे में Gmail का Schedule Send फीचर आपकी हेल्प कर सकता है. आप ईमेल पहले तैयार कर सकते हैं और फिर फिक्स डेट या टाइम पर अपने आप भेज सकते हैं. यह फीचर खासकर ऑफिस के काम और क्लाइंट्स को मेल भेजने के लिए बहुत काम का है.

स्मार्ट कंपोज है कमाल का फीचर
अगर आप लंबे मेल लिखते-लिखते परेशान हो जाते हैं तो स्मार्ट कंपोज आपकी मदद कर सकता है. ये फीचर आपकी लिखने की स्टाइल को समझकर खुद सजेशन देता है. कुछ शब्द टाइप करते ही पूरी लाइन सामने आ जाती है. इससे समय की बचत होती है और ईमेल लिखना बेहद आसान हो जाता है.

कमाल का है कॉन्फिडेंशियल मोड 
अगर आपको कोई प्राइवेट या संवेदनशील डॉक्यूमेंट भेजना है तो Gmail का Confidential Mode बहुत मददगार है. इसमें आप ईमेल के लिए एक एक्सपायरी डेट तय कर सकते हैं. इतना करने से ही रिसीवर उस मेल को पढ़ तो सकता है लेकिन उसे फॉरवर्ड कॉपी या डाउनलोड नहीं कर सकता.

नेटवर्क की समस्या के लिए है ये मोड
कभी-कभी इंटरनेट ना होने की वजह से ईमेल देखने या भेजने में समस्या आती है. इस परेशानी को दूर करने के लिए Gmail का ऑफलाइन मोड आपकी हेल्प कर सकता है. इस मोड में आप बिना इंटरनेट के भी ईमेल पढ़ सकते हैं और रिप्लाई टाइप कर सकते हैं. जैसे ही आपका डिवाइस फिर से ऑनलाइन होगा, आपके सभी टाइप मेल्स खुद ही सेंड हो जाएंगे.

फिल्टर्स और लेबल्स का करें यूज
अगर आपके Gmail में रोज बहुत सारे मेल आते हैं और सही मेल खोजना परेशानी का काम हो जाता है तो आप फिल्टर्स और लेबल्स का यूज कर सकते हैं. इससे आप अपने मेल्स को अलग-अलग कैटेगरी में आसानी से बांट सकते हैं और जल्दी ढूंढ सकते हैं.

;