आपके फोन में मौजूद ये 7 Apps पहुंचा रहे हैं बड़ा नुकसान, आज ही करें Uninstall

Apps that can harm your Phone: सोशल मीडिया के शौकीन लोग आए दिन ठगी का शिकार भी होते रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल फेसबुक का ही होता है. ज्यादातर लोग फेसबुक का इस्तेमाल जरूर करते हैं. इसीलिए साइबर क्रिमिनल फेसबुक पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एप्स सिर्फ आपके फेसबुक पर ही अटैक करता है. ऐसे एप्स आपके निजी जीवन से जुड़ी जानाकरी पर असर डाल सकते हैं.

कुछ Apps से सावधानी बरतनी जरूरी

ऐसे में कुछ रिपोर्टेस यह भी कहती हैं कि इन साइबर अटैक्स में एक बड़ा योगदान आपके फोन में मौजूद एप्स का भी होता है. ऐसे में हमने आपके लिए तैयार की है कुछ ऐसे ही एप्स की लिस्ट जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है.

डेली फिटनेस OL (Daily Fitness OL)

एंजॉय फोटो एडिटर (Enjoy Photo Editor)

पैनोरमा कैमरा (Panorama Camera)

फोटो गेमिंग पजल (Photo Gaming Puzzle)

स्वॉर्म फोटो (Swarm Photo)

बिजनेस मेटा मैनेजर (Business Meta Manager)

क्रिप्टोमाइनिंग फार्म योर ऑन कॉइन (Cryptomining Farm Your own Coin)

